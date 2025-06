Robert F Kennedy rechtfertigt Entlassung von 17 Mitgliedern des Impfgremiums CDC

Wie zu erwarten war, wurde Robert F Kennedy in vielen Medien in der Luft zerrissen, weil er alle 17 Mitglieder des Impfgremiums der Behörde CDC gefeuert hat. Er habe keine Ahnung von Wissenschaft, hieß es – und vom Impfen schon gar nicht.

RFK erklärt sein Handeln eindrucksvoll und wissenschaftlich fundiert in seiner Rede:

„Gestern habe ich 17 Mitglieder des beratenden Ausschusses für Impfpraktiken (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP), des CDC- externen Gremiums, das die schwere Verantwortung trägt, neue Impfstoffe in den empfohlenen Impfplan für Kinder aufzunehmen, entlassen. In den kommenden Tagen werde ich diese Plattform nutzen, um neue Mitglieder für das ACIP zu benennen. Keine dieser Personen wird ein ideologischer Impfgegner sein. Es werden hoch qualifizierte Ärzte und Wissenschaftler sein, die äußerst wichtige Entscheidungen für die öffentliche Gesundheit treffen werden, indem sie mit Objektivität und gesundem Menschenverstand evidenzbasierte Entscheidungen treffen.

Ich werde auch Beispiele für die historische Korruption beim ACIP twittern, um der Öffentlichkeit zu verdeutlichen, warum diese Säuberung notwendig war.

Das empörendste Beispiel für das bösartige Fehlverhalten des ACIP ist seine hartnäckige Weigerung, angemessene Sicherheitsstudien zu verlangen, bevor neue Impfstoffe für unsere Kinder empfohlen werden.

Heute erhält ein vorschriftsmäßig geimpftes amerikanisches Kind bis zum 18. Lebensjahr zwischen 69 und 92 Routineimpfungen (je nach Marke und vorgeschriebener Dosierung). Im Jahr 1986 waren es noch 11 Impfungen.

Der ACIP hat jede dieser zusätzlichen Impfungen empfohlen, ohne dass für irgendeine dieser Impfungen placebokontrollierte Studien durchgeführt wurden. Das bedeutet, dass niemand wissenschaftlich feststellen kann, ob diese Produkte mehr Probleme verhindern als sie verursachen.

CNN verbreitet Falschmeldung im Sinne von Big Pharma

Viele Impfstoffbefürworter haben diese Behauptung infrage gestellt. Letzte Woche hat CNN, das sich zu einem schamlosen Propagandisten für Big Pharma entwickelt hat, triumphierend verkündet, dass sie Beweise dafür haben, dass meine Aussage, falsch ist. CNN verkündete schadenfroh, dass es 257 placebokontrollierte Studien für Routineimpfstoffe gefunden habe.

Erlauben Sie mir also einen Moment, die Behauptungen von CNN zu dekonstruieren. Warnung: Dieser Beitrag ist möglicherweise nur für Wissenschaftsfreaks wie mich zu ertragen.

CNN liegt falsch. Keiner der routinemäßig injizierten Impfstoffe auf der CDC-Liste wurde auf der Grundlage einer placebokontrollierten Studie für Kinder zugelassen. In den Fällen, in denen ein Impfstoff als Kontrolle verwendet wurde, wurde auch dieser nie auf der Grundlage einer placebokontrollierten Studie zugelassen. Das ist keine Mutmaßung. Es ist eine Tatsache, die auf den Daten der FDA zu klinischen Studien beruht. Das Eingeständnis dieser bedauerlichen Wahrheit ist Teil meines Versprechens radikaler Transparenz als Gesundheitsminister.

Die 257 von CNN zitierten Studien spiegeln unwissentlich das Fehlen von Sicherheitsstudien wider, die den Zeitplan der CDC untermauern. Trotz der weltweiten Bemühungen von CNN, Studien mit einer Placebo-Kontrolle zu beschaffen (laut FDA/CDC handelt es sich bei einem Placebo um eine inerte Substanz) spiegelt diese Liste auf den ersten Blick wider, dass 236 der Studien eindeutig keinen ‘inerten Sicherheitsvergleich‘ verwendet haben.

Von den verbleibenden 21 Studien, von denen CNN behauptet, dass sie eine inerte Injektion verwendeten, taten 9 dies eindeutig nicht:

– RCT 251, 252 (Varivax) injizierten ein Antibiotikum, Neomycin – nicht inert.

– RCT 84, 97 (HPV-16 und 16/18) injizierten ein Aluminium-Adjuvans – nicht inert.

– RCT 215 (Almevax) injizierte einen anderen Impfstoff – nicht inert.

– RCT 55 (Lyophilized PedvaxHIB) injizierte Laktose, Aluminiumadjuvans und Thimerosal – nicht inert.

– RCT 197 (Salk-Impfstoff) injizierte 199 Lösung, synthetische Gewebekultur, Ethanol, Phenolrot, Antibiotika und Formalin – nicht inert.***

– RCT 168 (Dow’s MMR) injizierte den gesamten Impfstoff minus Virus, einschließlich aller Stabilisatoren, Antibiotika, Verdünnungsmittel, Konservierungsmittel und Puffer – nicht inert.****

– RCT 189 (Menveo) injizierte Tdap+saline oder Menveo+saline – nicht inert.

Bei den übrigen 12 aufgelisteten Studien, die möglicherweise eine inerte Injektion verwendeten, handelte es sich nicht um Studien, die für die Zulassung eines Routineimpfstoffs auf dem CDC-Kinderimpfplan herangezogen wurden:

– In den RCT 170, 171, 172 (MMR VaxPro), 228 (PCV11), 136 (Vaxigrip), 242 (Antitetanus) und 122 (Chinesische Grippeimpfung) wurden Impfstoffe erprobt, die in den USA nie zugelassen wurden und für die Zulassung eines US-Impfstoffs nicht herangezogen wurden.

– Die Studien RCT 124 (Fluzone IIV3), 102 (WVV/SPV) und 188 (Menveo) fanden statt, nachdem der jeweilige Impfstoff zugelassen war, und wurden daher nicht für die Zulassung herangezogen.

– Die RCT 176 (Mumps-Impfstoff) wurde von der FDA bei der Zulassung des aktuellen MMR-Impfstoffs nicht berücksichtigt.

– RCT 53 (PRP-D) betraf einen Impfstoff, der kurz nach seiner Einführung zurückgezogen wurde und auf den sich die FDA bei der Zulassung eines US-Impfstoffs nicht stützte.

Was man aus einer Placebo-kontrollierten Studie eines Impfstoffes lernen kann

Auch wenn diese 12 Studien nicht für die Zulassung eines Routineimpfstoffs nach dem CDC-Plan herangezogen wurden, zeigen sie doch, dass eine placebokontrollierte Studie eines Impfstoffs möglich ist. Sie zeigen auch, was man aus einer Placebo-Studie lernen kann.

Zum Beispiel: In der RCT 136 wurde festgestellt, dass der Impfstoff unwirksam ist; in der RCT 122 wurde festgestellt, dass „schwere unerwünschte Wirkungen bei 69 (0-6 %, 95 % CI 0-5-0-8) Empfängern des Impfstoffs im Vergleich zu einem Empfänger (0-1 %, 0-0-2) des Placebos auftraten“; und in der RCT 124 wurde festgestellt, dass „die Rate der Krankenhauseinweisungen in der Impfstoffgruppe tatsächlich höher war als in der Placebogruppe.“

Die bedauerliche Realität ist, dass placebokontrollierte Studien nicht vorkommen und nicht herangezogen werden, wenn die FDA Impfstoffe zur Injektion im Kindesalter zulässt oder der ACIP die Impfung zur Aufnahme in den Routineplan der CDC empfiehlt.

Keine ausreichenden Sicherheitsstudien für Routineimpfstoffe für Kinder

CNN wäre zu demselben Schluss gekommen, wenn es die FDA-Unterlagen für jeden Impfstoff geprüft hätte, anstatt sich auf eine zufällige Liste aus dem Internet zu stützen, die von einer Vielzahl von Personen erstellt wurde. Die Liste von CNN beweist ironischerweise, dass es keine ausreichenden Sicherheitsstudien für Routineimpfstoffe für Kinder gibt.

Es ist an der Zeit, mit solchen Spielchen aufzuhören, wie z. B. mit der falschen Verarsche von CNN. Wir sind von 3 Routineimpfungen im Alter von einem Jahr im Jahr 1986 (dem Jahr, in dem der ‚National Childhood Vaccine Injury Act‘ verabschiedet wurde) zu 25 Routineimpfungen im Alter von einem Jahr im Jahr 2025 übergegangen (wozu jetzt der Covid-19-Impfstoff nicht gehört).

Aufgrund des Gesetzes von 1986 wurde jedes dieser Produkte, mit einer Ausnahme, von Unternehmen entwickelt, die wussten, dass sie fast nie für schwere Schäden haften würden. Im gleichen Zeitraum explodierten die chronischen Krankheiten bei unseren Kindern, von denen die meisten durch eine Dysregulation des Immunsystems verursacht werden. Wenn wir die Ursachen für diese Epidemie von Autoimmunkrankheiten ermitteln wollen, müssen wir Produkte, die Kleinkindern dutzende Male verabreicht werden, um das Immunsystem zu verändern, als mögliche Schuldige ausschließen.

Unsere Säuglinge und Kinder verdienen die bestmöglichen Sicherheitsstudien, um sie zu schützen. Wir sollten uns um jedes Kind, das durch eines dieser Produkte geschädigt werden könnte, genauso kümmern wie um jedes Kind, das durch eine Infektionskrankheit geschädigt werden könnte. Wir müssen alle Kinder schützen.“

Rede von JFK, Quelle C Span

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

<