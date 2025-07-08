Trumps Sondergesandter traf Putin

Putin und US-Sondergesandter Witkoff

Der US-Präsident teile via „social truth“ Einzelheiten über das Treffen zwischen Wladimir Putin und Steve Witkoff mit.„Mein Sondergesandter, Steve Witkoff, hatte ein sehr fruchtbares Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Es wurden große Fortschritte erzielt! Ich habe dann einige unserer europäischen Verbündeten informiert.“

Und weiters:

„Alle sind sich einig, dass dieser Krieg beendet werden muss, und wir werden in den kommenden Tagen und Wochen darauf hinarbeiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!“

„Sky News“ erfuhr aus Quellen des Weißen Hauses. Das heutige Treffen zwischen Witkoff und Putin sei gut verlaufen. Aber Washington beabsichtige weiterhin, Sanktionen gegen Russland am Freitag zu verhängen, innerhalb der von Donald Trump gesetzten Frist zur Beendigung des Krieges. Bei diesen Sekundärsanktionen sollen Dritte daran gehindert werden, mit sanktionierten Ländern Handel zu treiben.

Russland „freue“ sich auch auf weitere Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten.

Zwischen dem russischen Präsidenten Putin und Witkoff war es im Kreml zu einem etwa dreistündigen Gespräch gekommen. Diesbezüglich sagte Jurij Uschukow, außenpolitischer Berater des russischen Präsidenten: Es habe sich „in erster Linie natürlich um die Krise in der Ukraine“ gehandelt. Das zweite Thema seien die Aussichten für die mögliche Entwicklung der strategischen Zusammenarbeit zwischen den USA und Russland.

Er fügte hinzu: Putin habe in Bezug auf die Ukraine-Frage einige Signale an die USA gesendet, und gleichzeitig Signale von Trump erhalten. Er beschrieb das Treffen als nützlich und konstruktiv, vermied aber die Nennung von Details.

