US-Nachrichtendienst bestätigt 120 US-Schatten-Biolabore im Ausland, davon 40 in Ukraine

12.6.2026 - Pressemitteilung Nr. 10-26 vom Büro des Direktors des Nationalen Nachrichtendienstes [ODNI] der USA | Quelle: DNI

Atlantische Medien versuchten Informationen aus Russland zur Existenz von US-Bio-Schatten-Laboren notorisch als Verschwörungstheorie abzutun. Jetzt hat der Nationale Nachrichtendienst der USA die Lügen aus den Kreisen der transnationalen Kriegstreiber endgültig zunichte gemacht.

Nationaler Nachrichtendienst der USA legt Beweise für ein von

US-Steuerzahlern finanziertes globales Biolabor-Netzwerk vor

Die Noch-Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes mit ihrem „Abschiedsgeschenk“ an die Gemeinschaft der 18 Nachrichtendienste | Quelle: ODNI

Die Pressemitteilung des ODNI (Office of the Director of National Intelligence)

WASHINGTON D.C. – Nach monatelanger Durchsicht der Bestände und Akten der Geheimdienste legt die Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes (DNI), Tulsi Gabbard, neue Beweise für die langjährige Finanzierung von mehr als 120 Biolaboren in über 30 Ländern durch die US-Regierung vor. Zu diesen Biolaboren gehören auch Labore in der Ukraine, die aufgrund des andauernden Krieges zwischen Russland und der Ukraine gefährdet sein könnten. So warnte die Gemeinschaft der Nachrichtendienste bereits zuvor, dass ein von den USA finanziertes Biolabor in der Ukraine aller Wahrscheinlichkeit nach gefährliche Krankheitserreger beherberge und weiterhin anfällig für seit langem bestehende Bedrohungen durch russische Angriffe, Beschlagnahmungen oder Beschädigungen wäre:

Bislang wurden dem amerikanischen Volk Beweise für die Existenz und Finanzierung dieser Labore bewusst vorenthalten!

Die Informationen über die Existenz, Geschichte, Standorte und Finanzierung dieser von den USA finanzierten Biolabore wurden von mächtigen Personen vorsätzlich verschleiert, indem sie fälschlicherweise behaupteten, das diese nicht existierten oder jeden, der etwas anderes sagte, als ausländischen Agenten und Verräter Amerikas beschuldigten.

Die neu freigegebenen Beweise lauten, wie z.B.:

BILD 3 mit Legende – 2026.6.13

Lagerung von Biowaffen (BW) aus der Sowjet Ära

U.S. Training von ukrainischen Spezialisten für Arbeiten zur Bio-Abschottung

Zertifizierung „Besonders gefährlicher Pathogene (EDP)“

Lagerstätte von Biowaffen und krankheitserregenden Pathogenen: Anthrax, Tularämie, Tuberkulose, Schweine Fieber, Newcastle Disease (Geflügelpest), MERS, SARS, Marburg, Ebola, Lassa-Fieber, Pest, Rickettsien, etc.

Die restliche Beweisstücke des ODNI: HIER

In vielen dieser von der US-Regierung finanzierten Biolaboren wird derzeit oder wurde in der Vergangenheit Forschung mit gefährlichen und hochansteckenden Krankheitserregern betrieben. In einigen Fällen schloss dies gefährliche Gain-of-Function-Forschung bei sehr geringer Transparenz oder Aufsicht ein.

Anmerkung der Redaktion zum Begriff „Gain-of-Function“: Verstärkung der Toxizität der Pathogene durch gezielte und vorsätzliche Laborarbeit, wie z.B. auch m Fall des Labor-Pathogens CoV: Alle notwendigen Beweise dazu, findet man fein säuberlich in Hunderten von Patentschriften festgehalten – man muss sich nur die Mühe machen.

Präsident Trump wurde sich der ernsthaften Bedrohung bewusst, welche gefährliche „Gain-of-Function“-Forschung für das amerikanische Volk darstellt. Deshalb ergriff er am 25. Mai 2025 entschlossene Maßnahmen und unterzeichnete die EO 14292 [Executive Order oder Präsidentenerlass], um die Bundesfinanzierung von „Gain-of-Function“-Forschung weltweit zu beenden.

Die Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes sagte: „Trotz des offensichtlichen Potenzials für katastrophale globale Auswirkungen, welche die Forschung an gefährlichen Krankheitserregern in Biolabors nach sich ziehen kann, haben Politiker, sogenannte Gesundheitsexperten wie Dr. Fauci und Stellen innerhalb des nationalen Sicherheitsteams der Biden-Regierung das amerikanische Volk über die Existenz von durch die USA finanzierten und unterstützten Biolabors belogen und diejenigen bedroht, die versuchten, die Wahrheit aufzudecken. Das ODNI wird weiterhin eng mit Partnern in der gesamten Regierung zusammenarbeiten, um festzustellen, wo sich diese Labore befinden und welche Krankheitserreger sie beherbergen, um die gefährliche Gain-of-Function-Forschung zu beenden, welche die Gesundheit und das Wohlergehen der amerikanischen Bevölkerung und der Menschen weltweit bedroht“.

DNI Gabbard erließ neue Leitlinien für die Gemeinschaft der Nachrichtendienste, in denen eine verstärkte Informationsbeschaffung über diese Labore und Einrichtungen im Ausland angeordnet wird. Diese Anweisung lieferte bereits neue Details zu klinischen Studien, die derzeit in diesen Einrichtungen durchgeführt werden, und wirft erhebliche ethische, finanzielle und sicherheitspolitische Bedenken hinsichtlich dieser vermeintlichen Initiativen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der nationalen Sicherheit der USA auf.

Ende der Pressemitteilung des ODNI

Die Problematik der Aufarbeitung und Strafverfolgung

von Verbrechen des Tiefen Staates generell

Von REDAKTION | Die USA verfügt über 18 Nachrichtendienste, die seit vielen Jahrzehnten den US-Administrationen insgesamt völlig aus den Händen geglitten sind. Seit 2004 und durch Gründung des Nationalen Nachrichtendienstes wird versucht über das ODNI die Kontrolle über besagte 18 „Nachrichten-Reiche“ ggfs. wiederherzustellen. Dieses Ziel bleibt jedoch mehr als fraglich.

Beispielsweise tritt Tulsi Gabbard bereits Endes dieses Monats schon wieder von ihrem Amt zurück – offiziell aus familiären Gründen. Tatsächlich weiß man, dass Tulsi Gabbard, wie auch Joe Kent, vormaliger Direktor des Nationalen Zentrums für Bekämpfung von Terrorismus, sich gegen die bestehenden Strukturen obskurer „Inter-Agencies“ nicht durchzusetzen vermochten. So legte Joe Kent sein Amt aus Protest gegen den US-Angriffskrieg gegen den Iran nieder. Tulsi Gabbard war auch Gegnerin jener US-Abenteurer-Politik, welche im Fiasko zum eigenen US-Schaden enden dürfte, was inzwischen selbst der US-Präsident, der zuletzt immer ruhiger geworden ist, einzusehen scheint.

Davon unabhängig handelt es sich im Fall der US-Bio-Labore um Verbrechen transnational organisierter Kriminalität, die Regierungen, Medien sowie Pharmakonzerne miteinbeziehen. Die Bekämpfung einer solch organisierten Tätergruppe mit ihren Organisationsnetzwerken, wird eine hinreichend starke Gegenstaatengruppe erforderlich machen. Diese wird dagegen eine eigens geschaffene Gerichtsbarkeit und Gesetzgebung, speziell zugeschnitten auf besagte organisierte Kriminalität transnationaler Natur, einzurichten haben.

Als Vorbild dafür könnte die RICO Gesetzgebung – Racketeering Influenced and Corrupt Organizations Act, 1970 – der USA im Kampf gegen die Mafia dienen. Im Moment können sich besagte Tätergruppen noch vollständig „geschützt“ und „unantastbar“ fühlen, so wie einst und vor dem RICO Act auch die Bosse der Mafia-Familien auf Sizilien und in den USA.

Doch gerade der Iran hat aufgezeigt, wie schnell sich die Zeiten ändern können!

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