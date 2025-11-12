Neues aus dem Freiluft-Irrenhaus: Pfarrerin traut 4 (!) Männer zu einem Ehepaar

„Pop-up-Hochzeit“ mit Pfarrerin in Berlin-Kreuzberg. | Foto: Instagram/metablabla

In fortschrittlichen Kreisen gilt bekanntlich eine „normale“ Ehe, also eine Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, als überholtes Auslaufmodell. Zeitgeistkonform ist es hingegen, wenn zwei Schwule vor dem Traualtar stehen. Da schätzt auch ein atheistischer Linker gerne den Segen eines Geistlichen.

Von KROKO | Nachdem eine „gewöhnliche“ Homosexuellen-Ehe aufgrund des Gewöhnungsprozesses mittlerweile geradezu langweilig geworden war, bedurfte es einer Steigerung, um ein Zeichen in Richtung „Fortschritt“ zu setzen: eine Ehe mit gleich vier Ehepartnern!

Ehequartett mit kirchlichem Segen

So geschehen in Berlin-Kreuzberg durch eine evangelische Pfarrerin, die Gottesfrau Lena Müller (33) die sich auf ihrem Instagram-Profil (Regenbogensymbol inklusive) als „Feministin & Pfarrerin“ beschreibt. Sehr „feministisch“ ging es allerdings bei einer neulich von ihr durchgeführten Trauung (siehe Storybild) nicht zu – dafür aber „bunt“ und „queerfreundlich“. Das Ehepaar, äh, Ehequartett, bestand nämlich aus gleich vier Männern, zwei Thailändern einem Letten und einem Spanier. Das stellt zwar eine in Deutschland nicht zulässige Form der Polygamie dar, aber da auch „Schutzsuchende“ bereits mehrere Ehefrauen „nachziehen“ konnten, darf man in „unserer Demokratie“ ja auch hier ruhig darüber hinwegsehen.

Ehre, wem Ehre gebührt

Bereits im Traugespräch hätten die künftigen Ehepartner laut der Geistlichen auf Instagram Warmherzigkeit, Großzügigkeit und Offenheit ausgestrahlt. „Was für eine Ehre, dass diese vier so vertrauensvoll um Segen baten.“

„Pop-up-Hochzeitsfestival“ mit Steigerungspotential

Kann es da überhaupt noch eine Steigerung in Richtung Fortschritt geben? Eventuell doch, wenn sich bei einem solchen „Pop-up-Hochzeitsfestival“ (O-Ton der Pfarrerin) mehrere Paare körperlich näherkommen und einen Reigen bilden, bei dem jeder hinter einem anderen steht, bis sich der Kreis schließt. Das wäre doch was, oder?

