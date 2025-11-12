Machiavellis Wahrheit über Macht und Kontrolle
Warum scheinen die Reichen nie ihren gerechten Anteil zu zahlen?
Im Jahr 2024 nahmen die Vereinigten Staaten 5 Billionen Dollar an Steuern ein – und hatten dennoch ein Defizit von 1,8 Billionen Dollar. Unterdessen verfügen die reichsten Amerikaner über mehr als 46 Billionen Dollar – genug, um diese Schulden fünfundzwanzig Mal zu tilgen.
Aber das ist nicht nur ein amerikanisches Problem. Es ist dasselbe Muster, das sich im Laufe der Geschichte immer wiederholt hat – von den Medici in Florenz bis zu den Milliardären im Silicon Valley.
In diesem Video decken wir Niccolò Machiavellis verborgene Einsicht darüber auf, wie Macht und Reichtum sich selbst schützen. Von den Bankendynastien der italienischen Renaissance bis zu den modernen Steueroasen sah Machiavelli, was nur wenige zu sagen wagten:
Die Mächtigen brechen keine Regeln. Sie sorgen dafür, dass die Regeln für sie nicht gelten.
Wir werden untersuchen, wie Steuersysteme so gestaltet sind, dass sie fair erscheinen und gleichzeitig Privilegien bewahren, wie Wohltätigkeit zu einem Instrument der Kontrolle wurde und wie die Geschichte zeigt, was passiert, wenn Gesellschaften Ungleichheit bis zum Bruchpunkt zulassen.
5 Gedanken zu „Warum die Reichen keine Steuern zahlen“
Steuer erheben ist Raub
Ich kenne einen jüdischen Investor, nennt er sich, in Australien. Er war früh betraut mit Siemens und anderen großen Firmen. Er flog regelmäßig nach D erzählte er und wickelte Millionenverträge für sein Land ab. Er war hineingeboren. Einmal versprach er sich, dass er Zugriff hat auf einen j Trust Fund, wo ihm Geschäftsideen angeboten werden. Man traf sich immer im Club in Melbourne und verhackstückte die nächsten angebotenen Möglichkeiten aus. Heute hat er, mittlerweile 86, einen Milchbetrieb ! in Thailand, da das dort eine Marktlücke war, mit anhängenden Konditoreien. Auch dort gibt es diese Clubs wo sie zusammen kommen, junge Thailänderinnen bedienen dort; man lernt sich kennen. Früher machte er in Kindergärten und Krematorien, vergab Lizenzen dafür an willige arbeitssame Australier, die sich selbstständig machen wollten und dafür zahlten. Da soviel Geld reinfloß, empfahl man ihm einen Buchhalter. Der war aus Malta eingewandert, zweigte sich ein paar Milliönchen über die Jahre ab und verschwand, als es dem Bekannten auffiel. Ein Gericht beorderte die Rückzahlung der Milliönchen, aber aus Malta kam nix 🙁 Macht nix, so ein Trust Fund ist unendlich, da steuerfrei. Solche Vids, die aufklären müßten eigentlich in Schulen rauf und runter laufen. Aber das ist die größte Furcht des Systems, dem auch die Schulen gehören.
der eine hat hirn…
der andere ist sklav…
wobei die sklaven mit
hirn die eigentlichen
lowlifes darstellen.
