Warum die Reichen keine Steuern zahlen

Machiavellis Wahrheit über Macht und Kontrolle

Warum scheinen die Reichen nie ihren gerechten Anteil zu zahlen?

Im Jahr 2024 nahmen die Vereinigten Staaten 5 Billionen Dollar an Steuern ein – und hatten dennoch ein Defizit von 1,8 Billionen Dollar. Unterdessen verfügen die reichsten Amerikaner über mehr als 46 Billionen Dollar – genug, um diese Schulden fünfundzwanzig Mal zu tilgen.

Aber das ist nicht nur ein amerikanisches Problem. Es ist dasselbe Muster, das sich im Laufe der Geschichte immer wiederholt hat – von den Medici in Florenz bis zu den Milliardären im Silicon Valley.

In diesem Video decken wir Niccolò Machiavellis verborgene Einsicht darüber auf, wie Macht und Reichtum sich selbst schützen. Von den Bankendynastien der italienischen Renaissance bis zu den modernen Steueroasen sah Machiavelli, was nur wenige zu sagen wagten:

Die Mächtigen brechen keine Regeln. Sie sorgen dafür, dass die Regeln für sie nicht gelten.

Wir werden untersuchen, wie Steuersysteme so gestaltet sind, dass sie fair erscheinen und gleichzeitig Privilegien bewahren, wie Wohltätigkeit zu einem Instrument der Kontrolle wurde und wie die Geschichte zeigt, was passiert, wenn Gesellschaften Ungleichheit bis zum Bruchpunkt zulassen.

