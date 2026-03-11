Pepe Escobar: Der Iran erteilt USA den Räumungsbefehl

Der Angriff der USA und Israels auf den Iran war nicht nur miserabel geplant, sondern bedroht inzwischen die Weltwirtschaft. Die resolute Reaktion des Irans hat die atlantische Gemeinschaft am linken Fuss erwischt.

Pepe Escobar, renommierter Analyst und Autor für Geopolitik,

hat zum Krieg in Nahost den nachstehenden Artikel verfasst:

Von PEPE ESCOBAR | Die Iranische Revolutionsgarde [IRGC] spricht sich für Mojtaba [Sohn Ali Khameneis] aus: Von Anfang an war er der bevorzugte Nachfolgekandidat von Ayatollah Khamenei gewesen – von jenem Mann, der akribisch planen ließ, wie man einem Imperium das Rückgrat bricht.

Die Revolutionsgarde zeigte inzwischen der ganzen Welt, doch insbesondere dem Globalen Süden, was hinter der „Zurückhaltung”, welche Ayatollah Khamenei jahrelang predigte, sonst noch steckt. Innerhalb weniger Tage hat die IRGC:

US-Radarsysteme in ganz Westasien [Nahen Osten] ausgeschaltet,

die Straße von Hormus [mit seiner Öl- & Gasversorgung] zur Waffe gemacht,

die Weltwirtschaft ins Trudeln gebracht,

Die Iranische Revolutionsgarde hat angesichts dieser Lage Washington einen Wink zur Kapitulation überbracht. Sofern Teheran den Vereinigten Staaten noch trauen könnte, könnten die wichtigsten Bedingungen für einen möglichen Waffenstillstand wie folgt aussehen:

Aufhebung aller Sanktionen gegen den Iran und Freigabe aller ihrer eingefrorenen Vermögenswerte.

Anerkennung des Rechts für den Irans, auf seinem eigenen Territorium Uran anzureichern zu können.

Vollständige Entschädigung für die verursachten Schäden, die dem Iran durch den aufgezwungenen Krieg entstanden.

Auslieferung der iranischen Vertreter

Beendigung der orchestrierten Medienkampagnen gegen Teheran.

Keine Angriffe auf Hisbollah im Libanon oder die Ansar-Allah-Kräfte im Jemen.

US-Abzug aus allen ihren Militärstützpunkte in Westasien [im Nahen Osten].

Dies sollte man sich auf der Zunge zergehen lassen: Es geht um den Iran, welcher der selbsternannten, hyperbolisch mächtigsten Militärmacht der Weltgeschichte im Prinzip ihre Kapitulation nahelegt.

Nun kommt noch die Aussage des Kommandeurs der IRGC-Luftwaffe, Majid Mousavi, hinzu, der folgendes sagte:

„Nach der Neutralisierung der US-Luftabwehr in der Region geht der Iran zu einer neuen Raketendoktrin über: Von nun an werden keine Raketen, deren Sprengköpfe unter einer Tonne lägen, mehr eingesetzt – Raketenangriffswellen werden künftig häufiger und umfangreicher ausfallen!“

In der Praxis bedeutete dies, dass die IRGC verstärkt Kheibar-Shekan-Mittelstreckenraketen mit Feststoffantrieb, wie es Anfang dieser Woche gegen Tel Aviv und die 5. US-Flotte in Bahrain schon geschehen ist, einsetzen würden.

Der Deckname für diese erste Operation lautete bezeichnenderweise „Labbayk ya Khamenei“, was übersetzt so viel, wie „Zu Diensten, oh Khamenei!“ heissen soll. Man kann dies zugleich als die erste iranische Operation betrachten, die explizit ihrem neuen Obersten Führer gewidmet ist.

Die Kheibar-Shekan-Rakete mit einer Reichweite von 1.450 km kann mobil von Straßen bzw. von einem Lkw aus in weniger als 30 Minuten gestartet werden. Sie fliegt mit Hilfe satellitengestützter Steuerung und verfügt über einen manövrierfähigen Wiedereintritts-Sprengkopf mit der Möglichkeit Zick-Zack-Ausweichmanöver bei einer Geschwindigkeit, die laut IRGC, über Mach 10 betragen kann, auszuführen

In der Tat: Ab sofort trägt jede dieser iranischen Raketen Sprengköpfe von einer Tonne. Das verdoppelt den Explosionsradius und die Zerstörungskraft jeder Rakete, doch verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht auch den Einsatz von US-israelischen Interceptor Hell [Abfangraketen].

Ein US–Patriot PAC-3-Abfangrakete kostet 4 Millionen Dollar [pro Stück]. Ein THAAD-Abfangrakete kostet 12,7 Millionen Dollar [pro Stück]. Ein Arrow-3 [Abfangrakete] kostet 3,5 Millionen Dollar. Sie alle werden vom IRGC methodisch in Serie zerstört.

In der Praxis müsste das „Epstein-Syndikat [Anmerkung der Redaktion: Gemeint ist das transnationale, atlantische Polit-Netzwerk] von nun an noch mehr Abfang-Raketen – über es jedoch nicht mehr verfügt – pro ankommender Rakete einsetzen, um die gleiche Erfolgswahrscheinlichkeit [für Abfangmanöver] zu realisieren.

Dann gibt es noch die Khorramshahr-4-Raketen [des Irans] mit Flüssigtreibstoff und einer Reichweite von 2.000 bis 3.000 Kilometer, mit noch schwereren Sprengköpfen von 1.500 bis 1.800 Kilogramm und manövrierfähigen Wiedereintritts-Sprengköpfen inklusive separaten [Raketen-]Antrieben [zur finalen Ziel-Ansteuerung].

Wir sprechen hier von den schwersten konventionellen Sprengköpfen im iranischen Arsenal, die zusammen mit den verbesserten Kheibar Shekans abgefeuert würden. Das alles läuft unter dem Namen „Labbayk ya Khamenei” – die Symbolik spricht Bände.

Demütigung statt Verhandlungen

Das sind die neuesten und unstrittigen Fakten zum Schlachtfeld.

Angenommen, jemand mit einem IQ über Raumtemperatur hätte sich in Washington die Mühe gegeben dies dem Weißen Haus zu erzählen, so scheint es kein Wunder, dass Trump inzwischen damit prahlt, dass der Krieg schon [wieder] „ganz beendet“ wäre. Das geschah übrigens nach (Hervorhebung vom Autor) seinem einstündigen Telefonat mit Präsident Putin, welches vom Weißen Haus angefordert worden war.

Das [prägnante] Kommuniqué aus Moskau dazu, gab der unerschütterliche Präsidentenberater Juri Uschakow ab, welches folgende Glanzpunkte enthält:

„Der russische Präsident äußerte eine Reihe von Ideen, die auf eine rasche politische und diplomatische Lösung des Iran-Konflikts abzielen, darunter auch unter Berücksichtigung seiner Kontakte zu den Führern der Golfstaaten, zum iranischen Präsidenten sowie zu den Führern mehrerer anderer Länder!”

So umschreibt Diplomaten-Sprech den Umstand, das Putin den Amerikanern einige harte Fakten des Lebens zukommen ließ und sich anbot, einen wahrlich nur schwer fassbaren Ausweg noch finden zu können. Das setzt jedoch voraus, dass Teheran dabei mitspielen wollte.

Laut endlosen Spekulationen aus Washington drängen die sprichwörtlichen Speichellecker des Beltways [Anmerkung der Redaktion: Wohngebiet der Polit-Eliten rund um Washington] Trump dazu, „einen Plan für den Rückzug der USA aus dem Krieg zu formulieren“, indem sie verkünden, wonach „das Militär seine Ziele weitgehend erreicht“ hätte, (was allerdings so nicht ganz stimmt).

Tatsächlich hat das Weiße Haus bereits die Türkei, Katar und Oman gebeten, Teheran die amerikanischen Waffenstillstandsvorschläge übermitteln zu lassen. Die Antwort des iranischen Außenministers, Abbas Araghchi, lässt sich wie folgt verstehen: „Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten stehen nicht mehr auf der Tagesordnung!”

[Der iranische] Parlamentssprecher Mohammad Ghalibaf erklärte zum selben Thema:

„Wir streben absolut KEINEN Waffenstillstand an! Wir glauben, dass der Aggressor eine übers Maul zu kriegen hätte, um eine Lektion zu erhalten und nie wieder auf die Idee zu kommen, unseren teuren Iran anzugreifen!”

Das wiederum wirft die Frage auf, warum Trump, der unaufhörlich, während der Krieg noch tobt, vom US-Sieg prahlt und Präsident Putin anrief, doch das nur wenige Stunden, nachdem Putin seine „unerschütterliche Unterstützung“ für den Iran und den neuen Rahbar („Führer“) Mojtaba Khamenei zum Ausdruck brachte. Die Antwort ergibt zwangsläufig, dass Trump nach einem Ausweg sucht. Die absolute Mehrheit der Weltbevölkerung mit nicht wenigen Akteure aus US-Vasallenstaaten schieben bereits den USA die Schuld für den Zusammenbruch der Weltwirtschaft zu. Das liegt daran, dass die gesamte Kontinuität iranischer Regierungstätigkeit, welche vom ermordeten Ayatollah Khamenei in Gang gebracht wurde, ausgesprochen zuversichtlich ist, das Epstein-Syndikat auf ihre blutdurchtränkten Knie zwingen zu können.

Ayatollah Khamenei hat etwas geschafft, was als die größte Sensation der Geopolitik des 21. Jahrhunderts in die Geschichte eingehen dürfte. Das ist alles seiner klaren Vision, seiner Ausdauer, seiner Selbstaufopferung sowie der unglaublich sorgfältigen Planung der Mosaik-Verteidigungsstrategie [Anmerkung der Redaktion: Eine Strategie der tausend Stiche unter dezentraler Führung] zu verdanken, die inzwischen schlagend geworden ist.

Was der Iran unter Mojtaba Khamenei – und das entspricht nationalem Konsens – nun anstrebt, ist ein unmissverständlicher Sieg. Das Imperium des Chaos, der Plünderung und permanenten Angriffe mit seiner Ethik „Wen ich nicht mag, den töte ich!“ verlangt nach einer gründlichen Demütigung.

Übersetzung: UNSER-MITTELEUROPA

Der Artikel von Pepe Escobar erschien auf Englisch in Erstausgabe bei Sputnik-Globe.

***

Von unserer Redaktion ‚Zeitgeschichte und Globalpolitik‘.

UNSER MITTELEUROPA + kritisch + unabhängig + unparteiisch +

UNSER-MITTELEUROPA-Beiträge unter „Zeitgeschichte und Globalpolitik“ mögen deutschsprachigen Lesern wie auch Historikern als ergänzende Zeitdokumente dienen, nachdem die gängige Massenberichterstattung im deutschen Sprachraum zu politischen Themen oftmals von Tendenzen einer mehr oder weniger lückenhaften Darstellung, wenn nicht immer stärker werdenden Zensurbestrebungen geprägt ist.

Beiträge von Gastautoren oder die Übernahme von Artikeln anderer Medien sowie Aussagen in Veranstaltungen, Kongressen oder sonstigen Tagungen müssen nicht unbedingt mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen.



