Deutschland – Schulschikanen wegen Ramadan

Bild: Wikipedia

Einmal mehr in Nordrhein-Westfahlen übt man sich in „vorauseilendem Gehorsam“ gegenüber „zugewanderter Kultur und ihren Bräuchen.

In einer Schule wird dort nicht-muslimischen Schülern empfohlen, ihr Pausenbrot nicht in Anwesenheit muslimischer Kinder zu verspeisen. Das könne als Provokation aufgefasst werden, so die Begründung des Lehrpersonals.

Einheimische Schüler sollen hungern?

Wie von der BILD berichtet wurde, hat eine Schule im niederrheinischen Kleve (NRW), nicht-muslimischen Schülern nahegelegt, in den Pausen nicht in Anwesenheit muslimischer Schüler zu essen. Diese könnten sich beim Ramadan, dem islamischen Fastenmonat, davon provoziert fühlen. Eine wütende Mutter wandte sich mit dem Vorwurf an die Öffentlichkeit, die Schule bestätigte die Anweisung, die in letzter Form dazu führt, dass nicht-muslimische Schüler aus Angst, ein Fehlverhalten zu begehen, möglicherweise überhaupt nicht mehr in der Schule essen.

Benachteiligung deutscher Schüler

Eine weitere Mutter schildert, dass an besagter Schule (die es ablehnt, sich gegenüber der Presse zu äußern) eine systematische Benachteiligung deutscher Schüler stattfindet, ihre Tochter hätte unter Tränen davon erzählt, ausgegrenzt zu werden, weil sie Deutsche sei. Und damit innerhalb der Klasse zu einer Minderheit gehört.

Die Zustände an unseren Schulen sind fraglos alarmierend und zeigen, wie Deutsche in Teilen Westdeutschlands zu einer Minderheit im eigenen Land geworden sind. Reaktionen seitens der Politik fehlen gänzlich, ganz im Gegenteil, Zeichen falsch verstandener Toleranz werden permanent suggeriert. Es scheint als würden wir bereits in einem islamischen Land leben und für Muslime eine Vorzugsbehandlung ermöglichen. Beispielsweise am 6. März beim Fußballspiel des Bundesligisten FC Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld, des in der 24. Minute unterbrochen wurde, damit die fastenden Spieler eine Pause machen konnten.

Ähnliche Zugeständnisse des DFB, etwa an christlichen Festen, sind allerdings nicht bekannt, so dass sich einmal mehr der Verdacht aufdrängt, dass der „Trend“ in Richtung der Bevorzugung hinzugewanderter Kulturen und zum Schaden der einheimischen Bevölkerung geht.



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.