Steckt hinter dem Iran-Angriff auch eine Anti-China Strategie Trumps?

Nicht nur der seit Jahrzehnten gehegte „Wunsch“ Israels, dem Mullah-Regime im Iran „den Garaus zu machen“, dürfte die USA unter Trumps Führung zum Angriff auf die ölreiche schiitische Theokratie bewogen haben.

Fraglos sind es auch die enormen Öl- und Gas-Ressourcen des Landes, die hierbei ebenso eine Rolle gespielt haben dürften, wie beim „Angriff“ auf Venezuela.

Druck auf China erhöhen

Mit der somit erhofften Kontrolle über Irans Energie-Ressourcen, könnte freilich auch ein Druckmittel gegen China verbunden sein, dass in letzter Zeit Öl-Lieferverträge mit dem Iran abgeschlossen hatte. Dahinter könnte auch das Kalkül stehen, Pekings unaufhaltsamen Aufstieg zur endgültigen Supermacht, zu bremsen, wie auch tkp berichten konnte.

Trump hatte, in altbekannter Manier der US-Präsidenten behauptet, der US-Militäreinsatz gegen Iran diene der „Verteidigung des amerikanischen Volkes“. Viele Kritiker warfen ihm daraufhin vor, es gehe nur darum, von den Epstein-Akten abzulenken. Die wenigsten Beobachter hatten jedoch erkannt, dass es in Wahrheit auch um China geht. Trump hat ja bekanntlich beschlossen, China schrittweise den Zugang zu Märkten und Ressourcen zu entziehen, idealerweise durch eine Reihe von Handelsabkommen, um den USA die nötige indirekte Hebelwirkung zu verschaffen, mit der sich Chinas Aufstieg zur endgültigen Supermacht friedlich bremsen lässt.

Die US-Handelsabkommen mit der EU und Indien könnten letztlich dazu führen, dass diese Länder China den Marktzugang unter Androhung von Strafzöllen verweigern. Parallel dazu könnten die US-Operation in Venezuela, der Druck auf Iran sowie die gleichzeitigen Versuche, Nigeria und andere wichtige Energieproduzenten unter Kontrolle zu bringen, China den Zugang zu den Ressourcen abschneiden, die es für seinen angepeilten Aufstieg zur Supermacht braucht.“ Genau diese Ressourcendimension spielt bei Iran ebenfalls eine nicht unbedeutende Rolle in der „US-Strategie“.

US-Strategie bereits im Jänner angekündigt

Diese Strategie stammt vom Unterstaatssekretär für Verteidigungspolitik Elbridge Colby und wurde in einer Analyse bereits Anfang Jänner ausführlich dargelegt.

Darin hieß es:

„Der US-Einfluss auf Venezuelas und möglicherweise bald Irans und Nigerias, Energieexporte sowie auf die Handelsbeziehungen mit China könnte durch Drohungen mit Lieferkürzungen oder -stopps parallel zum Druck auf die Golf-Verbündeten als Waffe eingesetzt werden.“

Ziel ist es dabei, China durch ein einseitiges Handelsabkommen auf Dauer in die Rolle eines Juniorpartners der USA zu drängen.

Die meisten Beobachter hatten dies übersehen, doch die neue Nationale Sicherheitsstrategie fordert letztlich, „Chinas Wirtschaft auf den privaten Verbrauch umzusteuern“. Das ist lediglich ein beschönigender Ausdruck für eine radikale Umgestaltung der gesamten Weltwirtschaft, fraglos zu Gunsten der USA und ihrer „schwächelnden Wirtschaft“. China soll der Zugang zu den Märkten und Ressourcen genommen werden, die seinen Aufstieg überhaupt erst ermöglicht haben. Es soll nicht länger „die Fabrik der Welt“ bleiben und damit seine Zeit als einziger systemischer Rivale der USA beenden. Die US-geführte Unipolarität wäre somit wiederhergestellt.

Der Iran – China Öl-Deal

Das Land stellte im vergangenen Jahr etwa 13,4 % der gesamten 10,27 Millionen Barrel Öl pro Tag, die China auf dem Seeweg importiert hatte. Deshalb „muss“ Washington diesen Öl-Fluss kontrollieren, drosseln oder komplett abstellen. „Plan A“ war, dies auf diplomatischem Weg zu erreichen, nach dem Vorbild Venezuelas nach Maduros Festnahme. Dabei hatte der Iran hat kurz mitgespielt, sich dann aber nicht darauf eingelassen, weil es einer strategischen Kapitulation gleichgekommen wäre. Nicht zuletzt auch deshalb hat Trump nun militärisch gehandelt.

In seinem Video, mit dem er den Militäreinsatzangekündigt hatte, hatte Trump der Revolutionsgarde (IRGC) Immunität zugesagt, falls sie die Waffen niederlegen würde. Das untermauert damit die These, dass die USA das „venezolanische Modell“ wiederholen wollten. Er hatte offenbar damit gerechnet, dass eine neu pro-amerikanisch ausgerichtete Regierung das Land in der Übergangsphase bis zu Neuwahlen führen würde, genau wie die ebenfalls neuen pro-amerikanisch ausgerichteten Sicherheitskräfte Venezuelas ihr Land derzeit interimistisch lenken.

Der Iran könnte dann seine frühere Rolle als einer der wichtigsten regionalen Verbündeten der USA wieder einnehmen und damit auch die aserbaidschanisch-türkische Achse dabei unterstützen, westlichen Einfluss entlang der gesamten südlichen Peripherie Russlands auszubauen, wie man erhofft hatte. Gleichzeitig würde Washington durch die indirekte Kontrolle über Irans Öl- und Gasindustrie eine beispiellose Ressourcenhebelwirkung gegenüber China erhalten und Russland damit weiter einkreisen, was zweifelsfrei ein schwerer Schlag für die multipolare Weltordnung und damit auch die BRICS wäre.



