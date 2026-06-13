Ärzte mit Gewissen: „Die Jagd auf uns nimmt kein Ende“ (Video)

„Die Strafverfolgung der Ärzte hört nicht auf und sie ’schlachten‘ einen impfkritischen aufklärenden Arzt nach dem Anderen weg! Wir müssen Corona aufklären! Die Ärzte müssen rehabilitiert werden“, meint Rolf Kron.

„Früh morgens um Sechs kommen sie zu dir. Brechen dir die Tür auf, wenn du Pech hast. Dann wühlen Sie alles durch oder verhaften dich gleich.“

Warum? Weil du vom Arzt zum Verbrecher geworden bist. Das Verbrechen? Du hast Menschen Maskenatteste ausgestellt zur Corona-Zeit. Das ist verboten! Warum? Frag nicht nach!

So erging es vielen Ärzten. Einige – wie Dr. Bianca Witzschel – sitzen noch in Haft. Der Arzt Dr. Heinrich Habig kam erst kürzlich aus dem Gefängnis frei. Perin Dinekli muss sich noch vor Gericht verantworten. Carola Javid-Kistel hat Deutschland verlassen.

Auch Rolf Kron bekam eine Hausdurchsuchung. Das Berufsrechtliche Verfahren ist noch offen. Die Anwaltskosten liegen mittlerweile bei ca. 75.000 €. Er ist berufsunfähig. Lobbyismus

Einer nach dem andern von uns Ärzten wird platt gemacht

Rolf Kron ist ein schon lange als impfkritischer Arzt bekannt, der sich öffentlich engagiert hat, Menschen vor Impfungen und deren Nebenwirkungen zu warnen. In einem Interview mit eingeschenkt.tv plaudert er aus dem Nähkästchen über Big Pharma, Impflobbyismus-Tricks, angebliche Wissenschaft und politische Manipulation.

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