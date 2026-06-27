Mohammedaner in Burkas – #HijabiMen Meme als viraler Trend

+ Putin Berater kündigt in den nächsten 12 Monaten Angriffe auf Europa an + Erdbeben in Venezuela fordern fast 1.000 Todesopfer – Zehntausende werden vermisst + Feste Ukraine Hilfe gescheitert – fünf NATO-Länder sagen nein + Gasversorgung auf der Kippe: Lieferanten warnen Brüssel vor Methan-Richtlinie + 15-Jährige identifiziert sich als Junge, als Hund – und ermordet schließlich ihre Eltern

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Putin Berater kündigt in den nächsten 12 Monaten Angriffe auf Europa an

Im Kreml reist der Geduldsfaden! Zur besten Sendezeit kündigt Putin-Berater Sergei Karaganow im russischen Staatsfernsehen an, dass es in den nächsten 12 Monaten zu russischen Militärschlägen gegen Europa kommen wird, zuerst konventionell, falls notwendig, auch nuklear. Welches Land die Russen zuerst ins Visier nehmen wollen, erfahren Sie im Video:

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Erdbeben in Venezuela fordern fast 1.000 Todesopfer – Zehntausende werden vermisst

Die Zahl der Todesopfer nach zwei aufeinanderfolgenden Erdbeben in Venezuela stieg am Freitag auf 920; zudem wurden Zehntausende als vermisst gemeldet, während internationale Rettungsteams die verzweifelte und nur schleppend vorankommende Suche nach Überlebenden verstärkten.

Bewohner von Caracas buhten die Interims-Regierungschefin Delcy Rodriguez bei ihrem Besuch in einem zerstörten Stadtviertel aus, da die Wut über das aus ihrer Sicht ausbleibende offizielle Handeln wuchs. Der UN-Nothilfekoordinator Tom Fletcher teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, dass mehr als 50.000 Menschen vermisst würden, nachdem am Mittwochabend zwei schwere Erdbeben im Abstand von nur einer Minute den Norden des Landes erschüttert und zahlreiche Gebäude dem Erdboden gleichgemacht hatten. (…)

Anderswo versuchten Angehörige, Nachbarn und Freiwillige, Überlebende mit bloßen Händen auszugraben, und beklagten das Fehlen von schwerem Gerät oder offizieller Hilfe zur Rettung der Verschütteten. „Bitte, wir brauchen hier Unterstützung. Wir brauchen Maschinen, um die Betonsäulen anheben zu können“, sagte eine verwzeifelte Mutter. „Wir haben hier keine Regierungsvertreter gesehen, absolut niemanden.“

In einem wohlhabenden Viertel von Caracas wurde Rodriguez von einer Menschenmenge mit wütenden Rufen empfangen; viele der Anwesenden hatten Angehörige, die unter den Trümmern eingeschlossen waren.

„Die Regierung tut nichts für die Menschen“, schrien sie hinter den Absperrungen neben einem völlig zerstörten Gebäude.“

Via insiderpaper.com

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Feste Ukraine Hilfe gescheitert – fünf NATO-Länder sagen nein

Offene Blockade beim Thema Ukraine-Hilfe in der NATO! Chef Mark Rutte wollte alle Mitglieder auf eine feste Quote festnageln und jährlich 0,25 Prozent der Wirtschaftskraft für Kiew einfordern.

Doch Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien und Kanada stellten sich entschieden quer. Weil das Bündnis nur einstimmig entscheidet, ist der Plan krachend gescheitert und die finanzielle Unterstützung bleibt weiterhin vom bloßen Willen der Einzelstaaten abhängig. Quelle: The Telegraph

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Gasversorgung auf der Kippe: Lieferanten warnen Brüssel vor Methan-Richtlinie

Schockmoment im Bürokratenviertel der EU: Am Mittwoch ließen die Energieminister der USA, Katars, Nigerias und Algeriens einen gemeinsam unterzeichneten öffentlichen Brief zirkulieren. Darin warnten die Minister der wichtigsten internationalen Gaslieferanten der Europäischen Union vor den gravierenden Auswirkungen der im kommenden Jahr geplanten EU-Methanemissionsregulierung.

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Zum Verständnis des Ärgers in den politischen Führungen von Washington, Doha, Algier und Abuja lohnt es sich, die technische Dimension der geplanten EU-Regulierung näher zu betrachten. Methan ist Hauptbestandteil von Erdgas. (…)

Brüssels Versuch, die globale Wirtschaft mit dem Vehikel der Klimaregulierung zu kolonisieren, wird scheitern. Selbst die kafkaeske Bürokratie Brüssels vermag es nicht, Fragen der Physik, der Energiekosten sowie der Versorgungsstabilität aus ihrem Kalkül zu streichen. Zivilisatorischer Fortschritt entscheidet sich genau hier – auf dem Gebiet der reinen Physik. Via tichyseinlick.de

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HijabiMen geht viral: X-Userinnen zeigen Mohammedaner in Burkas

Islamgläubige empfinden Spott gemeinhin als schmerzhaft, doch in den sozialen Netzen nimmt man darauf keine Rücksicht: Unter dem Hashtag #HijabiMen hat sich ein viraler Trend entwickelt, bei dem Nutzerinnen Bilder von mohammedanischen Männern in Burkas zeigen und die Geschlechterbilder im Islam gehörig auf die Schippe nehmen.

Frauen wären wie Handys, die man in eine Hülle stecken müsste, lernte man jüngst in einer öffentlich-rechtlichen Reportage: Islamische Verschleierung wurde auf Gebührenzahlerkosten kurzerhand vom BR als „Modest Fashion“ zum Trend (v)erklärt.

Ein etwas anderer Trend hat sich nun in den sozialen Netzen herausgebildet: „Modest“ sind hier nämlich nicht die im Islam unterdrückten Frauen. Islamkritische Userinnen haben den Spieß umgedreht und zeigen unter „#HijabiMen“ reihenweise KI-generierte Bilder von vollverschleierten Mohammedanern. Dabei nehmen sie das Frauenbild im Islam auf die Schippe und zeigen durch den Rollentausch die ganze Absurdität der Rechtfertigungen auf, mit denen die Unterdrückung der Frau in dieser Religion als notwendig und als Akt der Liebe verkauft werden soll. Weiterlesen auf report24.at

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15-Jährige identifiziert sich als Junge, als Hund – und ermordet schließlich ihre Eltern

Eine 15-Jährige in den Niederlanden wurde letzte Woche festgenommen: Sie soll ihre Eltern erstochen haben. Fotos der blutüberströmten Leichen teilte sie in einer WhatsApp-Gruppe mit Mitschülern. Vorausgegangen war eine massive Identitätskrise: Das Mädchen identifizierte sich als Trans-Junge und verkleidete sich als Hund.

Das, was angeblich nie passiert, ist wieder passiert: Während das mediale Establishment darauf beharrt, Transgenderismus hätte nichts mit psychischen Problemen zu tun, nimmt die Zahl der durch Transgender begangenen Gewaltverbrechen und Morde zu. (…)

Die psychischen Probleme des biologischen Mädchens waren in der Schule offenkundig gewesen: Sie soll mit ihrer Identität „gehadert“ haben. Laut mehreren Schülern wollte sie nicht nur mit „er“ angesprochen werden, sondern soll sich auch noch als Hund identifiziert haben: „Sie trug einen Schwanz, Hundeohren und Handschuhe. Und manchmal bellte sie auch“, berichtete ein Mitschüler.Weiterlesen auf report24.news

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Medienanstalt geht gegen „Ben ungeskriptet“-Podcast mit Höcke vor

Nach dem millionenfach aufgerufenen Gespräch mit Björn Höcke bekommt Podcaster Ben Berndt Ärger mit der Medienaufsicht. Die Landesmedienanstalt NRW fordert nachträgliche Änderungen an der Folge.

DÜSSELDORF. Die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen hat den Podcaster Ben Berndt aufgefordert, sein Gespräch mit dem Thüringer AfD-Chef Björn Höcke nachträglich zu bearbeiten. Die Folge seines Podcasts „ungeskriptet“ wurde seit Ende April mehr als sechs Millionen Mal aufgerufen und machte Berndt bundesweit bekannt.

Auslöser ist nach dem Bericht eine Passage über Höckes Verurteilungen wegen der Parole „Alles für Deutschland“ (die JF berichtete).

Der AfD-Politiker schilderte im Gespräch seine Sicht auf die Verfahren. Die Landesmedienanstalt hält für problematisch, dass Berndt diese Darstellung nicht nachträglich einordnet oder korrigiert. Via jungefreiheit.de

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Bianca Witzschel wird aus der Haft entlassen!

Jubelmeldung am Freitagvormittag: Wie ihr Rechtsanwalt Wilfried Schmitz soeben bekannt gab, wird Dr. Bianca Witzschel im Juli 2026, nach Verbüßung von zwei Dritteln ihrer Strafe, aus der Haft entlassen. Sie wird also in den nächsten Wochen in Freiheit sein. Das ist ein riesiger Erfolg, auch für die Solidaritätsproteste!

Aber: Die Tortur ist leider noch nicht vorbei, das Strafverfahren vor dem Landgericht Dresden, bei dem die Staatsanwaltschaft eine vierjährige Haftstrafe fordert, steht noch an. Wir werden deshalb weiter Solidarität zeigen und für die endgültige Freilassung eintreten!

Ein großer Erfolg, doch der Kampf für Gerechtigkeit geht weiter, bis Bianca rehabilitiert ist. Unterstütze online die Erklärung „Freiheit für Bianca„, mehr als 40.000 Menschen haben bereits unterschrieben. Via Freie Sachsen

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Neues von der Klimasekte

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Hier geht’s zu den Short News von gestern:

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Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.