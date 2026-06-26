Dänemark will Gebetsruf von Moscheen verbieten: Laufen Gefahr, wie «ein Vorort von Islamabad» zu klingen

Trump: „Seit 13 Monaten NULL illegale Einwanderer.“ + China bremst die EU-Aufrüstung aus + Kinder in der Sadisten Falle + Dunkelhäutiger erschlägt Mann mit Stuhl – SPDler warnt vor „Ausländer-raus-Debatte“ + Lauterbach und seine Hitze-Hysterie: „Viele Menschen werden leider sterben“

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Gegen Islamisierung des öffentlichen Raums: Dänemark plant, Gebetsruf von Moscheen zu verbieten.

Migrationsminister: Laufen Gefahr, wie «ein Vorort von Islamabad» zu klingen

Der Islam ist die am schnellsten wachsende Religion in Europa. Immer mehr Muslime manifestieren ihren Glauben in der Öffentlichkeit. Dänemark hält dagegen. Kopenhagen plant, den islamischen Gebetsruf zu verbieten.

«Der Gebetsruf sollte nicht über den dänischen Dächern zu hören sein», erklärte Migrationsminister Morten Bødskov. «Er hat in Dänemark nichts zu suchen, und man sollte keinen Zweifel daran haben, ob man sich in einem Vorort von Islamabad wiederfindet, wenn man durch Dänemark spaziert.» meinte Dänemarks Migrationsminister Morten Bødskov.

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Trump: „In den vergangenen 13 Monaten wurden NULL illegale Einwanderer in die Vereinigten Staaten gelassen.“

„Wir haben die schlimmste, gefährlichste, offenste und unsicherste Grenze der Geschichte geerbt – und wir haben sie rasch in die stärkste und sicherste Grenze in der Geschichte unseres Landes verwandelt.“

„Ich möchte all jenen Männern und Frauen ein ganz besonderes DANKESCHÖN aussprechen, die dabei geholfen haben, Amerika von dieser Plage zu befreien – den Helden von ICE und Border Patrol.“ PRÄSIDENT DONALD J. TRUMP

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China bremst die EU-Aufrüstung aus

Die chinesische Dominanz bei kritischen Rohstoffen bremst die Aufrüstungspläne der EU aus. Vor allem Seltene Erden gibt es fast nur aus China, und die EU braucht sie für ihre Kriegsbemühungen.

Seit der Eskalation des Krieges zwischen Russland und der Ukraine 2022 treibt die EU eine massive Aufrüstung voran. Verteidigungsausgaben steigen stark, Munitionsproduktion und Waffensysteme werden hochgefahren. Doch es gibt eine zentrale Schwachstelle, die die Aufrüstungsbemühungen massiv bremst: die extreme Abhängigkeit von China bei kritischen Rohstoffen, vor allem bei Seltenen Erden.

China kontrolliert rund 60 Prozent des weltweiten Abbaus und bis zu 90 Prozent der Verarbeitung Seltener Erden. Die EU importiert etwa 98 Prozent ihrer REE-Permanentmagnete aus China. (…) Im April und Oktober 2025 verschärfte China die Exportkontrollen für schwere Seltene Erden und Permanentmagnete. Nach einem US-chinesischen Treffen Ende 2025 gab es eine vorübergehende Lockerung für viele zivile Anwendungen. Für militärische Endverwendungen werden Lizenzanträge europäischer Rüstungshersteller jedoch weiterhin weitgehend abgelehnt. Weiterlesen auf tkp.at

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Kinder in der Sadisten Falle: Die Jagd auf die Monster läuft auf Hochtouren!

Hamburg: Teenager soll Minderjährige in Chatgruppen manipuliert, erpresst und zu schweren Selbstverletzungen gezwungen haben. Gegen den 18-jährigen Deutsch-Polen Fabian Z. aus Hamburg ist Anklage wegen schwerer sexueller Missbräuche von Kindern, sexueller Nötigungen und gefährlicher Körperverletzungen erhoben worden.

Die Ermittler sehen Parallelen zum berüchtigten internationalen „764“-Netzwerk von Online-Sadisten, das weltweit Kinder und Jugendliche quält. Via bild.de

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Dunkelhäutiger erschlägt Mann mit Stuhl – SPDler warnt vor „Ausländer-raus-Debatte“

In der Nacht auf Sonntag kam es in Balingen (Baden-Württemberg) zu einer brutalen Gewalttat: Ein 32-Jähriger wurde zu Boden geschlagen und mit einem Stuhl im Kopfbereich „massiv traktiert“.

Er erlag später seinen schweren Verletzungen. Die Polizei veröffentlichte eine Personenbeschreibung des Täters, wonach dieser dunkelhäutig sei.

Ein SPD-Stadtrat warnte daraufhin eilig vor „Ausländer-raus-Debatten“.

Weiterlesen auf report24.news

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Lauterbach und seine Hitze-Hysterie: „Viele Menschen werden leider sterben“

Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach bleibt im Panik-Modus! Wie einst bei Corona sieht er nun auch wegen der Hitzewelle „viele Menschen leider sterben“. Und schuld sind, wie damals, „rechte Schwurbler“. Schon im Mai wollte Lauterbach die WHO dazu bringen, den weltweiten „Notstand“ wegen des Klimas auszurufen.

Auch die Systemmedien überschlagen sich wieder mit Hitze-Horror-Meldungen, AUF1 berichtete.

AUF1-Chef Stefan Magnet schreibt zur Lauterbach-Hysterie auf seinem Telegram-Kanal Folgendes: „Panikmache, wann immer er den Mund aufmacht“, und führt weiter aus:

„Er will Klima-Lockdowns und weitere Milliarden für die Klima-Agenda.“

+++ GESELLSCHAFT +++

Spaltung ist kein Unfall. Sie ist das System. Und jemand profitiert.

Eine alte Fabel erklärt ein modernes System. Wer unten ist, kämpft gegen seinesgleichen. Wer oben ist, schaut zu und gewinnt. Die Spaltung ist kein Unfall. Sie ist das Werkzeug. Und solange man das nicht erkennt, sitzt man selbst im Brunnen.

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