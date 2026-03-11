Rechter Bestseller: „Gib mir mein Land zurück” – kein Verlag nötig

Die spanische Politik wird von einer neuen Sensation erschüttert: Ein Influencer hat den wohl überraschendsten politischen Bestseller des Jahrzehnts geschrieben – und das in nur zwei Wochen. Der Parteigründer Alvise Pérez hat mit seinem Buch „Devuélveme mi país“ – auf Deutsch „Gib mir mein Land zurück” – gezeigt, dass man heute keine großen Verlage, Mainstream-Journalisten oder mächtige Geldgeber braucht, um einen großen Verlagserfolg zu erzielen.

Totaler Boykott seitens der Verlage

Kein Verlag wollte dieses kontroverse Manuskript veröffentlichen. Pérez erhielt seinen Text wiederholt mit höflichen Ablehnungen zurück – es handelte sich um einen regelrechten Boykott. Der 36-jährige Autor aus Sevilla gab jedoch nicht auf. Stattdessen veröffentlichte er das Buch selbst.

Der Erfolg stellte sich sofort ein: Bereits zwei Wochen nach der Veröffentlichung wurde „Gib mir mein Land zurück" zum meistverkauften politischen Essay in Spanien seit über zehn Jahren. Das ist ein außergewöhnlicher Erfolg – und ein deutliches Signal, dass Autoren heute auch außerhalb der etablierten Strukturen ein breites Publikum erreichen können.

Erfolg gegen das Establishment

Dieser Fall zeigt, dass der Ausschluss aus den traditionellen Medien- und Verlagsnetzwerken für politische Autoren kein Todesurteil mehr ist. Im Gegenteil: Die direkte Ansprache der Leser über soziale Medien und alternative Vertriebskanäle kann eine enorme Dynamik auslösen. Warum trifft Pérez‘ Buch einen so empfindlichen Punkt? Vor allem wegen seines kompromisslosen Tons. Pérez beschreibt darin, wie Spanien seiner Meinung nach seit der demokratischen Transformation – der sogenannten Spanish Transition to Democracy – wirtschaftlich und sozial immer mehr schwächelt.

Scharfe Kritik an der EU und der Migration

Der Autor kritisiert die fortschreitende Deindustrialisierung, die wachsende wirtschaftliche Abhängigkeit von den Randgebieten der Europäischen Union, die hohe Jugendarbeitslosigkeit und die anhaltende Wohnungs- und Sicherheitskrise. In dem Buch wird auch die Migrationspolitik der letzten Jahre scharf kritisiert.

Pérez beschränkt sich jedoch nicht nur auf Kritik. Er stellt auch ein politisches Programm mit radikalen Reformvorschlägen vor: eine der größten Steuersenkungen in der Geschichte Spaniens, freier Handel ohne „Einmischung aus Brüssel” und ein umfassender Plan zur Bekämpfung der Kriminalität. Dazu gehören unter anderem strengere Abschiebungsregeln und ein zentral verwaltetes Hochsicherheitsgefängnis nach dem Vorbild der Politik von Nayib Bukele in El Salvador.

Politischer Durchbruch

Der Erfolg als Autor entspricht dem politischen Aufstieg seiner Bewegung. Pérez gründete erst 2023 die Anti-Establishment-Partei „Die Party ist vorbei” („Se Acabó La Fiesta“). Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament 2024 gelang es der neuen Partei, drei Sitze zu gewinnen – vor allem dank einer digitalen Graswurzelbewegung und einer massiven Mobilisierung in den sozialen Medien. Auch auf regionaler Ebene verzeichnet die Partei in letzter Zeit deutliche Zuwächse an Unterstützung und konkurriert zunehmend mit etablierten politischen Kräften – darunter auch mit der linken Regierungskoalition von Premierminister Pedro Sánchez.

Die Bewegung gewinnt an Dynamik

Der Erfolg beginnt, eine eigene Dynamik zu entwickeln. Immer mehr bekannte Anhänger schließen sich der Bewegung an – darunter ehemalige Sicherheitsbeamte, Unternehmer, Juristen und Politiker, die zuvor anderen Parteien angehörten. Dank seines Bestsellers hat Pérez nun auf journalistischer Ebene erreicht, was ihm zuvor politisch gelungen ist: Aufmerksamkeit und Einfluss außerhalb der traditionellen Machtstrukturen. Der Erfolg seines Buches zeigt, dass neue politische Bewegungen heute nicht mehr auf die Zustimmung der Mainstream-Medien angewiesen sind, um ein breites Publikum zu erreichen.



