Via YouTube-Kanal veröffentlichte „Pryamy TV“ ein Interview, in dem Khrikoriy Omelchenko, Ex-Mitglied des ukrainischen Parlaments und Generalleutnant des Geheimdienstes, Viktor Orbán und seine Familie bedrohte. Außerdem soll die derzeit durch die Ukraine blockierte Freundschaftspipeline nur bei einem Wahlsieg der ungarischen Oppositionspartei „Tisza“ wieder freigegeben werden.

Omelchenko stellte dabei eine rhetorische Frage, was Viktor Orbán mit dem „Durchbrechen der ukrainischen Ölblockade“ meine, und warnte vor einem grotesken Szenario:

„Was meinte Orbán, als er die Worte benutzte: ‚Wir werden die ukrainische Ölblockade durchbrechen?‘ Wie sollte er mit seiner Armee von 35.000 Mann gegen die Ukraine marschieren ? Dann werden wir alle an der Grenze begraben… Vielleicht hätten sie nicht einmal Zeit, ihre Waffen abzufeuern.“

Außerdem wäre die Freigabe der Freundschafts-Ölpipeline eine rein politische Entscheidung. Weswegen er, Omelchenko, darüber erst verhandeln werde, wenn die Opposition die ungarischen Wahlen gewinne – eine unverhohlene Drohung und Einmischung in die ungarischen Wahlen.

„Ich hoffe, dass die Opposition gewinnt… Dann können wir uns mit der neuen ungarischen Regierung zusammensetzen und mit der neuen politischen Führung verhandeln, angemessene Verhandlungen führen und die Frage des Öltransports nach Ungarn klären, aber nur, wenn die Regierung wechselt.“

Omelchenko sandte außerdem eine Botschaft an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj: Wonach die ukrainische Dachorganisation „KARMA“ – gegründet um die Feinde der Ukraine zu eliminieren – nicht einmal die Adresse von Viktor Orbán benötigen würde.

„Herr Selenskyj, unsere Organisation namens KARMA benötigt nicht einmal Orbáns Adresse. Wir wissen, wo er wohnt, wo er die Nacht verbringt, wo er Bier und Wein trinkt, wo er Wasserpfeife raucht, wo er ausgeht, wen er trifft und so weiter.“

Und weiter:

„Sollte Orbán also seine anti-ukrainische Haltung gegenüber der Ukraine nicht ändern und weiterhin ein Komplize an Putins Kriegsverbrechen bleiben, sollte man daran denken, dass KARMA niemals jemandes Sünden vergibt. Es gibt kein Entkommen vor KARMA. Du kannst dich nicht verstecken und du kannst es nicht mit Milliarden kaufen.“

Omelchenko fügte außerdem hinzu:

