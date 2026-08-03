Die USA spielen im Iran-Poker die nukleare Karte aus

Die konventionellen US-Militärkräfte reichen nicht aus, um den Iran niederzuzwingen | Quelle: UM AI generiert

Wovor viele Analysten warnten, ist eingetreten: Der US-Präsident versucht Schwächen und Nöte der konventionellen US-Streitkräfte mit nuklearem Säbelrasseln wettzumachen. Dabei werden Erinnerungen an die Kuba-Krise 1962 wach, als die Welt schon einmal nur knapp an einer nuklearen Katastrophe vorbeischrammte. Doch noch ist die Gefahr nicht gebannt.

Die USA versuchen den Iran über die nukleare Drohung klein zu kriegen

Von REDAKTION | Donald Trump hat den angekündigten massiven Angriff auf den Iran zum letzten Wochenende vorläufig zurückstellen lassen. Auf dem Rückflug zur Joint Base Andrews, den Regierungsflughafen von Washington, D.C., erläuterte der US-Präsident in der Präsidentenmaschine, Airforce One, mitgereisten Journalisten den vorläufig zurückgestellten Angriff auf den Iran. Laut Aussagen des US-Präsidenten, hätte dieser Angriff:

💥 der größte Angriff seit dem Zweiten Weltkrieg werden sollen!

💥 den Iran als ein „nicht wiederaufbaubares Land“ zurückgelassen!

💥 die Anrainerstaaten mit Flüchtlingsströmen überschwemmen können!

Es bedarf keiner großen Phantasie, um zu erraten, welche Art von Angriff der in die Ecke getriebene Hegemon der islamischen Republik zugedacht hat: Einen nuklearen!

Donald Trump hat auf seiner Medien-Plattform Truth Social dazu am frühen Sonntagmorgen, dem 2. August 2026, die folgenden Drohungen öffentlich gemacht:

Das Trump Posting vom 02. Aufust auf Truth Social in deutscher Übersetzung

Die USA hat durchgeladen und ist bereit, gegen die Islamische Republik Iran vorzugehen:

Mit einem Ausmaß an militärischem Terror, Stärke und Macht, wie man es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr sah!

Dennoch wurden wir gerade vom Iran und anderen Ländern des Nahen Ostens gebeten, von einem Angriff abzusehen, da über die Grundzüge einer Vereinbarung bereits Einverständnis erzielt worden wäre.

Dies würde die sofortige, vollständige und uneingeschränkte ÖFFNUNG DER STRASSE VON HORMUZ sowie ein Ende der nuklearen Bedrohung durch den Iran bedeuten. Auf Grundlage dieser Bitte habe ich zum künftigen Wohle der WELT und Überleben eines erfolgreichen und prosperierenden Irans zugestimmt, den Angriff abzubrechen, sofern es gelänge, rasch eine VEREINBARUNG zu erzielen. Der Staat Israel schließt sich mir in dieser Verpflichtung an. Machen Sie sich alle an die Arbeit und bringen sie es zu Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit! Präsident DONALD J. TRUMP

Zitat Ende

Zusätzlich stellte sich Donald Trump an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One noch am selben Tag auf dem Rückflug von Bedminster, New Yersey zur Joint Base Andrews den Fragen von Reportern der wichtigsten US-Medien:

Die Antworten von Donald Trump in deutscher Übersetzung

[1] Die englische Originalversion der Fragen der Journalisten an Bord der Airforce One Finden Sie am Ende dieses Beitrages.

Frage: Was hat Sie dazu bewogen, die Luftangriffe gestern Abend abzusagen?

Donald Trump: Ich wurde von Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar und speziell dem Iran darum gebeten. Wir waren gerade jetzt, zu diesem Zeitpunkt, startklar und es wäre ein massiver Angriff geworden. Wir waren startklar. Aber als die Verbündeten darum baten den Angriff abzusagen, sollte man schon sagen: „Lass uns mal sehen!“

Der Grund, warum sie darum gebeten haben, nach meiner Meinung war, dass es einen Deal [eine Einigung] gäbe. Es wäre einer in Bezug auf die (Straße von) Hormus und dann noch zur Atomfrage oder…

… man könnte es auch die Denuklearisierung des Iran nennen!

Ich nenne es die Denuklearisierung des Iran. Wir halten uns noch zurück und wollen einfach abwarten. Doch wir können es [den Angriff] jederzeit ausführen, falls wir das wollten. Aber wir wurden von den drei wichtigsten Gruppen und auch vom Iran tatsächlich sehr nachdrücklich darum gebeten, um einen Deal abschließen.

Nun, ich weiß nicht, was sie [die Iraner zuletzt] sagen werden, denn oft sagen sie das zu mir, doch gehen wieder hinaus und behaupten in Folge, nicht zu wissen, wovon ich spreche. Offensichtlich wollen sie nicht angegriffen werden. Sie erfassten das Ausmaß des Angriffs, so wie ich auch.

Frage: Was passiert jetzt?

Donald Trump: Nun, im Moment führen wir Verhandlungen mit ihnen. Diese beginnen morgen Nachmittag und wir werden sehen, ob es läuft. Ich würde das sehr gerne sehen. Es würde viele Leben retten und um ehrlich zu sein, uns eine Menge unnötigen Gewaltaufwandes ersparen. Es würde sehr viele Jahre dauern, das alles wiederaufzubauen:

Wenn es überhaupt möglich wäre – ich glaube nicht, dass es [im Fall einer Zerstörung] überhaupt wiederaufbaubar wäre!

Wenn es also zu einem Angriff gekommen wäre, …

… wäre das der größte Angriff seit dem Zweiten Weltkrieg gewesen und es hätte für sie katastrophal geendet!

Sie wollten nicht, dass wir das tun und ehrlich gesagt wollte Saudi-Arabien das auch nicht. Sie gehen davon aus, dass eine Einigung kurz bevorstehe.

Frage: Gibt es dafür eine Frist, Sir?

Donald Trump: Das Abkommen steht kurz bevor und betrifft die Straße von Hormus sowie letztendlich auch die Denuklearisierung des Landes. Wenn ich mir das vergegenwärtige, frage ich mich: Wollen wir wirklich so hart vorgehen? Nun, es gibt eine Gruppe von Leuten, die gerne hätten, dass ich es einfach mache und es gibt eine andere Gruppe, die das nicht will!

Frage: Herr Präsident, stellt der Iran eine Frist, um zu einer Einigung zu gelangen?

Donald Trump: Wir werden einfach abwarten und sehen, wie es läuft. Wir sind bereit, jederzeit zuzuschlagen. Doch ich würde lieber einen Deal abschliessen: Ich will keine Menschen töten, denn dabei sterben Menschen. Viele Menschen würden sterben und das wollen wir nicht. Sie haben uns also gefragt und speziell der Iran, aber die anderen drei sagten: „Wir wollen (das wirklich nicht)!“

Ich habe den Kronprinzen gefragt: „Was hätten Sie lieber, möchten Sie, dass wir angreifen oder nicht?“ Man antwortete: „Wir würden bei weitem einen Deal einem Angriff vorziehen, denn man weiß nicht, wohin das noch führen könnte!“ Ich meine, würden sie von Flüchtlingen überschwemmt werden, die in ihr Land strömten, zumal sie von einer Katastrophe heimgesucht worden wären? So, könnten sehr viele schlimme Dinge passieren.

Frage: Sir, es gibt Berichte, dass Sie US-Truppen aus Bahrain und Kuwait abziehen wollten. Werden Truppen aus dem Nahen Osten abgezogen?

Donald Trump: Darauf möchte ich nicht antworten!

Frage: Um noch einmal auf den Iran zurückgekommen: Waren Sie bereit, Energieziele anzugreifen?

Donald Trump: Das möchte und kann ich nicht sagen. Es wäre ein massiver Angriff gewesen. Es wäre der mit Abstand größte Angriff seit dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Aber man hat uns gebeten, davon abzusehen. Sie sagten: „Bitte tut das nicht!“ Und auch die Anrainerstaaten haben das gesagt. So, werden wir morgen einfach abwarten, ob wir eine Einigung über die Denuklearisierung [des Iran] erzielen können oder nicht.

Zitat Ende

Nach jenen extremen Drohungen der Vereinigten Staaten von Amerika stellt sich die Frage, was das Opfer bisheriger Angriffe, die Islamische Republik Iran, zu den jüngsten US-Drohgebärden sagt:

Der Iran scheint Nerven aus Stahl zu haben

Der Iran hat Trumps Darstellung der Ereignisse rundweg zurückweisen lassen.

Staatliche und halboffizielle Medien des Iran bestätigen nicht, dass Teheran zur Nuklearfrage verhandlungsbereit wäre und einer Wiederöffnung der Straße von Hormus zugestimmt hätte.

Vielmehr betonen iranische Medien, dass die USA dabei wäre, dem iranischen Druck nachzugeben. Manche iranische Medien legen sogar noch eines drauf. Die halboffizielle Nachrichtenagentur Fars verspottete den US-Präsidenten mit der Schlagzeile:

Trump, dem Narren, ist die Puste ausgegangen!

Die iranische Nachrichtenagentur Mehr zielt in die gleiche Richtung, indem sie verlautet, dass Trump versuche „leeren Drohungen“ in Tugenden zu verwandeln.

Dazu gesellen sich Berichte der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim über schwindende Bestände an US-Raketenabwehrsystemen, welche die USA gezwungen hätten, von weiteren Angriffen auf den Iran Abstand zu nehmen.

***

[1]

Hier die englische Originalversion der Fragen der Journalisten an Bord der Airforce One

Question: What prompted you to call off the strikes last night?

Donald Trump: I was asked by Saudi Arabia, UAE, Qatar and Iran. We were all set to go just about at this time right now and it would have been a massive attack. We’re all set to go. But when the allies asked to call it off, you got to sort of say, well, let’s see. I think the reason they asked is: There’s a deal. There’s a deal on Hormuz and then there will be a deal on the nuclear…

… or you might call it the denuclearization of Iran!

I call it the denuclearization of Iran!

We’re holding it. We’ll just see. We can do it anytime we want. But we were asked by the three primary groups. We’re also asked by Iran very strongly actually. They said, „We’d like to make a deal!“

Now, I don’t know what they say, because a lot of times they’ll say that to me and then they’ll go out and say, „We don’t know what he’s talking about.“ Obviously, they don’t want to be attacked. They knew the extent of the attack because they saw it like me.

Question: What happens now?

Donald Trump: Well, now we’re talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon and we’ll see if it’s true. I’d love to do that. Save a lot of lives. Save a lot of a lot of unnecessary power, to be honest with you. Take many, many years to ever build it back:

If it could – I don’t think it would be even buildable back!

So, if we had an attack, …

… that would be the biggest attack since World War II, and it would have been disastrous for them!

And they didn’t want us to do it. Frankly, Saudi Arabia didn’t want it either. They thought, that a deal was imminent.

Question: Is there a deadline on this, Sir?

Donald Trump: The deal is imminent having to do with the Hormuz and also ultimately the denuclearization of Iran. So, when I hear that I say well do we want to go and be this severe? Now there’s a group of people that would like me to just do it and there’s another group of people that does not want me to do it.

Question: Mr. President, does Iran have a deadline to come to an agreement?

Donald Trump: We’ll just see. We’ll just see how it is. We’re ready to go anytime we want. Would I rather make a deal? I’m not looking to kill people because people die. A lot of people die and we don’t want that. So, they asked us and with Iran specifically, but the other three said, „We really (want)“ I asked them. I asked the Crown Prince: „What would you rather do? Would you rather have us do this or not?“ They said, „We would much prefer a deal as opposed to an attack because you don’t know where these this may lead.“ I mean, will they be flooded with people pouring into their country due to a disaster? A lot of bad things can happen.

Question: Sir, there’s a report, that you’re moving US troops out of Bahrain and Kuwait. Are troops being moved out of the Middle East?

Donald Trump: I do not want to answer that!

Question: Coming back to the Iran: Were you prepared to hit energy targets?

Donald Trump: I don’t want to say that. I can’t say that. It was going to be a massive attack. It was going to be an attack, that would have been by far the biggest attack since World War II. But they’ve asked us not to do it. They said, „Please don’t do it!“ And other their neighbors said that too. And so, we’re just going to see whether or not we can make a deal with the denuclearization tomorrow.

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