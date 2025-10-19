Unionspolitiker weiter für Brandmauer gegen AfD: „Nazi-Partei“ und „Gefahr für Deutschland“

+ Ukraine greift Sotschi und Krim massiv an + Perus Regierung will Notstand über Lima verhängen + Trotz internationalem Haftbefehl Ungarn sichert Putin Straffreiheit zu + Umfrage-Schock für ARD und ZDF: Nur 14 Prozent der Sachsen und Thüringer halten Berichterstattung für politisch ausgewogen +

+++

Explosionen, Sirenen und panische Touristen: Ukraine greift Sotschi und Krim massiv an

In der Schwarzmeer-Region haben die von Moskau annektierte Halbinsel Krim und die russische Touristenmetropole Sotschi zahlreiche ukrainische Angriffe gemeldet.

[…]

An Sotschis Flughafen kam es laut Medien wegen des Luftalarms ebenfalls zu vorübergehenden Einschränkungen im Verkehr. Über Schäden war zunächst nichts bekannt.

[…]

In sozialen Netzwerken kursierten zunächst nicht überprüfbare Berichte und Videos, nach denen in der Nacht nahe der Hauptstadt Simferopol auch ein großes Öllager eines Tankstellennetzes getroffen wurde. Schon jetzt klagen die Tankstellen auf der Krim über Treibstoffmangel. Benzin und Diesel für Autofahrer werden rationiert. Weiterlesen auf focus.de

+++

US-Kriegsminister trägt zu Treffen mit Selenski „Russen-Krawatte“

US-Kriegsminister Pete Hegseth sorgte bei dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Wolodimir Selenski mit einer unerwarteten Modeentscheidung für Aufsehen – einer Krawatte in den Farben der russischen Trikolore.

Dies berichten stolz russische Medien wie etwa die staatliche Nachrichtenagentur Tass. Auch das Web bemerkte die Krawattenwahl des Ministers – und etliche User fragten sich, ob dahinter Kalkül oder schlichtweg Unwissen steckt. Manche hatten aber eine klare Meinung. Quelle: 24min.ch

+++

Perus Regierung will Notstand über Lima verhängen

Nach gewaltsamen Protesten hat die Übergangsregierung in Peru angekündigt, den Ausnahmezustand in der Hauptstadt Lima auszurufen.

„Wir werden die Entscheidung bekannt geben, zumindest in der Metropolregion Lima den Notstand auszurufen“, sagte Regierungschef Ernesto Álvarez. „Eine Ausgangssperre ist nicht ausgeschlossen.“ […]

Die Proteste in Peru sind Teil einer globalen Welle jugendlicher Unzufriedenheit. In Ländern wie Nepal, den Philippinen, Indonesien, Kenia und Marokko kam es zuletzt ebenfalls zu Demonstrationen – oft mit schwarzen Fahnen, die das Symbol der Anime-Serie „One Piece“ zeigen: einen Piratenschädel mit Strohhut. Weiterlesen auf tagesschau.de

+++

Trotz internationalem Haftbefehl Ungarn sichert Putin Straffreiheit zu

Gegen Wladimir Putin liegt ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vor. Eigentlich müsste Ungarn ihn bei seiner Einreise festnehmen. Doch Budapest will diese Verpflichtung für ein Treffen mit Donald Trump ignorieren.

Trotz des internationalen Haftbefehls gegen Wladimir Putin will Ungarn den russischen Staatspräsidenten nicht festnehmen, sollte dieser zu einem Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump nach Budapest kommen. Das hat Ungarns Außenminister Péter Szijjártó klargestellt.

»Wir erwarten auch Präsident Wladimir Putin mit Respekt«, sagte Szijjártó bei einer Pressekonferenz in Budapest, wie ungarische Medien berichteten. Ungarns Regierung garantiere dem russischen Präsidenten eine ungehinderte Ein- und Ausreise in Ungarn sowie die erfolgreiche Durchführung seiner Verhandlungen. Hierzu sei keine Abstimmung mit irgendjemandem erforderlich, »da wir ein souveränes Land sind«, sagte der Minister weiter. …“ Via spiegel.de

+++

Platz für 90 Flugzeuge: China baut größtes Kriegsschiff der Welt mit Nuklear-Antrieb

China rüstet seine Marine auf und erweitert seine Flotte um den Flugzeugträger Typ 004, der nuklear angetrieben wird und Platz für bis zu 90 Flugzeuge bietet.

Das Schiff soll größer werden als die berühmte Ford-Klasse der USA. Satellitenbilder zeigen laut „Hindustan Times“, dass Peking mit dem Bau in der Dalian-Werft bereits begonnen hat.

Der neue chinesische Flugzeugträger soll mit fortschrittlichen Tarnkappenjets und Überwachungsflugzeugen ausgestattet werden. Er könnte auch Frühwarnplattformen und schiffsgestützte Lasersysteme zur Raketen- und Drohnenabwehr beherbergen. Nach seiner Fertigstellung wäre er der erste atomgetriebene Flugzeugträger, der von einer nicht-westlichen Marine eingesetzt wird. Dank des nuklearen Antriebs kann der Träger nahezu unbegrenzt operieren, ohne auftanken zu müssen.

+++

Orban: Migration ist ein Konzept zur Veränderung der Gesellschaft

„Ministerpräsident Viktor Orbán: „Migration ist ein Konzept zur Veränderung der Gesellschaft. Sie ersetzt einheimische Wähler durch andere. Das ist keine Verschwörungstheorie. Es ist ein linker Plan.“

Ministerpräsident Viktor Orbán: „Migration ist ein Konzept zur Veränderung der Gesellschaft. Sie ersetzt einheimische Wähler durch andere. Das ist keine Verschwörungstheorie. Es ist ein linker Plan.“ pic.twitter.com/zrY3BKWFBl — Nina (@NinaKis17) October 16, 2025

+++

„Nazi-Partei“ und „Gefahr für Deutschland“: Unionspolitiker fordern an Brandmauer gegen AfD festzuhalten

Teile der Union haben sich zuletzt für eine Öffnung zur AfD ausgesprochen. Vor einer Klausur zu diesem Thema haben CDU-Politiker erneut dagegengehalten – inklusive des Kanzlers.

Vor Beginn der CDU-Klausur zum Umgang mit der AfD haben sich führende Unionspolitiker für die Beibehaltung der sogenannten Brandmauer ausgesprochen. CDU-Vize Karl-Josef Laumann bezeichnete die Rechtsaußenpartei in den Funke-Zeitungen vom Samstag als „Nazi-Partei“. Die „Inhalte und Positionen“ der AfD seien „unvereinbar (…) mit den Werten der Christdemokratie und damit auch der CDU“, sagte Laumann weiter.

Auch CSU-Generalsekretär Martin Huber sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), für seine Partei sei „jede Kooperation mit der AfD ausgeschlossen“. Und weiter sagte Huber: „Die AfD ist eine Gefahr für Deutschland.“ Die Partei sei „geprägt von Kreml-Knechten“ und wolle „raus aus der Nato, raus aus der EU, raus aus dem Euro“. Die „Entwicklungen in anderen europäischen Ländern“ hätten „immer gezeigt: Wo Christdemokraten mit extrem rechten Parteien kooperiert haben, sind am Ende die Christdemokraten verschwunden“. Die CSU werde daher weiterhin „auf allen Ebenen“ auf eine Kooperation mit der AfD verzichten. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

+++

Milliardengeschäfte trotz Sanktionen: Deutschlands Exporte nach Russland florieren

Trotz umfangreicher EU-Sanktionen im Zuge des Ukraine-Kriegs haben deutsche Unternehmen bis August 2025 Waren im Wert von 4,9 Milliarden Euro nach Russland exportiert. (…)

Ein Teil der deutschen Ausfuhren fällt unter sogenannte humanitäre Ausnahmen. Geliefert wurden vor allem Medikamente und Medizintechnik. Dennoch zeigen die Zahlen, dass der wirtschaftliche Austausch zwischen Berlin und Moskau trotz politischer Spannungen auf bemerkenswert hohem Niveau bleibt. Via weltwoche.de

+++

Umfrage-Schock für ARD und ZDF: Nur 14 Prozent der Sachsen und Thüringer halten Berichterstattung für politisch ausgewogen

Eine Mehrheit der Deutschen hält die Berichterstattung von ARD, ZDF und Deutschlandfunk für politisch unausgewogen. Das zeigt eine aktuelle, repräsentative Live-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey. Demnach bewerten 56 Prozent der Befragten die Berichterstattung als einseitig, 26 Prozent als ausgewogen. (…)

Die Ergebnisse könnten neuen Klagen von Beitragsverweigerern zusätzlichen Auftrieb geben. Eine Fr au aus Bayern, die die Zahlung des Rundfunkbeitrags verweigert hatte, erzielte vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig kürzlich einen Teilerfolg. Weiterlesen auf apollo-news.net

Wahnsinns-Crash beim Formel-1-Sprint!

Unfassbarer Unfall beim Sprintrennen der Formel 1 beim Großen Preis der USA in Austin/Texas.

Schon in Kurve 1 scheiden die beiden WM-Führenden Oscar Piastri (24/McLaren) und Lando Norris (25/McLaren) aus – und unser Nico Hülkenberg (38/Sauber) ist mittendrin! Kurz nach dem Start will Piastri an Norris vorbei, zieht nach innen – genau in den Weg von Hülkenberg. Der crasht in Piastri, der wiederum Norris aus dem Rennen haut. Weltmeister Max Verstappen (27) gewinnt den Sprint George Russel (Mercedes) von der Pole Position, holt acht Punkte auf die McLaren-Piloten auf. Carlos Sainz (WILLIAMS) wird Dritter vor Lewis Hamilton (Ferrari).

+++ SATIRE +++

Leider überwiegend (zu 70% der Wähler) real.

