„Bumms und fertig!“ – Trump imitiertTransgenders im Ring (Video)

Trump als Transgender

US-Präsident Donald Trump führte via „X“ auf seine Art vor, was im Kampfring passiert, wenn Transgender-Personen gegen Frauen kämpfen dürfen.

„Er stand auf, die erste Runde begann. Er traf ihn – boom – mit einem Linkshänder. Das weiß jeder. Die Linke ist für die Verteidigung da. Er trifft ihn – peng. Und er: `Oh mein Gott…´ Er ist in die Ecke gegangen, erinnerst du dich? Er fiel nicht, aber er hatte alle Probleme. Er sagte: `Ich wurde noch nie so geschlagen. Ich will da nicht noch einmal hin.´ `Ja, natürlich. Mach das! Geh zurück!´ Peng. Er ist dorthin gegangen… Am Ende gewann dieser junge Mann die Goldmedaille – diese junge „Frau“. Er gewann die Goldmedaille. Zwei Personen unterzogen sich einer Geschlechtsumwandlung. Beide gewannen Goldmedaillen. Das ist alles absurd. Die Politik ist auf deiner Seite. Es gibt nämlich keine Politik auf deren Seite. So ist das.„

– so der US-Präsident.

Bekanntlich hatte ja Trump bereits im Trump damit gedroht, die Bundesfinanzierung Kaliforniens „vielleicht für immer“ auszusetzen, und warf Gouverneur Gavin Newsom vor, gegen eine Verordnung verstoßen zu haben, die Transgender-Männer die Teilnahme am Frauensport verbietet. Und schon zuvor hatte Trump Exekutiv-verordnungen unterzeichnet, die Transgender-Personen den Dienst im US-Militär verbieten und „Diversity-Büros“ abgeschafft.

