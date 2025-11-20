Prof. Wiesendanger fordert transparente Aufarbeitung der Corona Krise

Bereits in einem frühen Stadium der Pandemie hat der BND den Ursprung des Coronavirus mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem Hochsicherheitslabor in Wuhan ausgemacht und das Kanzleramt entsprechend informiert. Die Öffentlichkeit wurde jedoch nicht informiert.

Der Physiker Professor Roland Wiesendanger stellte eigene Nachforschungen an und kam zu demselben Ergebnis. Nach der Veröffentlichung seiner Arbeit war er massiven Angriffen ausgesetzt.

Die Bedeutung des Pandemieursprungs für die Pandemiepolitik

Wiesendanger: „Und wir wissen natürlich heute auf Basis der RKI-Protokolle, die bekannt geworden sind, dass dies nicht im Einklang war mit dem tatsächlichen Infektionsgeschehen.“

In Bezug auf die Corona-Pandemie erklärte die NATO, dass sie ihr Fachwissen erweitern und den Strafverfolgungsbehörden ihrer Mitgliedstaaten technische Beratung oder Personalkapazitäten sowie zusätzliche Instrumente bereitstellen kann.

Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) fordert in seinem Health Emergency Preparedness Self-Assessment-Tool zur Vorbereitung auf gesundheitliche Notfälle, dass Risikominderungs- und Präventionsmaßnahmen auch durch die nationalen Strafverfolgungsbehörden durchgeführt werden.

Die Befehlskette der Strafverfolgungsbehörden ist undurchsichtig

Wiesendanger: „Und die Frage, die es aufzuklären gilt, ist: Was ist da eigentlich in der Befehlskette alles passiert auf der Ebene dieser Strafverfolgungsbehörden einer multinationalen Organisation bis hin eben in Deutschland auf der Ebene der Bundesländer. Weil die Bundesländer sind für die polizeilichen Maßnahmen, auch die gesundheitspolitischen Maßnahmen und auch für die Schulschließungen verantwortlich gewesen.

Was ist da eigentlich konkret abgelaufen und was bedeutet das für die Zukunft?

Sind wir hier in Deutschland und natürlich auch in anderen Staaten überhaupt noch quasi unabhängig?“

„Letzten Endes geht es um die Grundrechte der Bürger, die natürlich in der Verfassung uns letzten Endes zustehen. Und es geht auch um den demokratisch freiheitlichen Rechtsstaat. Und das bedeutet eben, dass auch die deutsche Justiz unabhängig sein muss.“

Wissenschaftsbetrug kann nicht geduldet werden

„Dass man hier mittlerweile von Wahrscheinlichkeiten spricht, die weit geringer als eins zu einer Milliarde sind. Also unglaublich geringe Wahrscheinlichkeiten für einen natürlichen Ursprung.“

„Und der Erstautor dieser Arbeit hat tatsächlich kurz danach 9 Millionen US-Dollar bekommen, was ja schon allein auch höchst merkwürdig ist. Das ist eine gewaltige Summe, und es ist klar, dass hier also dieser Wissenschaftsbetrug nicht geduldet werden kann. Wir, wenn ich wir sage, ist das eine Gruppe von etwa 70 internationale Wissenschaftler haben auch eine internationale Petition gestartet, dass diese Arbeit unbedingt zurückgezogen werden muss, weil sie einen Wissenschaftsbetrug darstellt.“

„Die Virologie ist ein hochinteressantes Forschungsgebiet, aber es gibt eben einen ganz, ganz kleinen Teil, der wirklich menschenverachtende Forschung macht.“

Militärische Organisationen verantwortlich für Verletzung der internationalen Biowaffenkonvention

„Es gab aber natürlich auch ein handfestes Interesse vonseiten militärischer Organisationen, weil diese Forschung ist im Prinzip nichts anderes als eine Verletzung der internationalen Biowaffenkonvention. Es sind ja nichts anderes letzten Endes als Biowaffen, die eingesetzt werden können.“

