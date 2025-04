Short News Special – Impfschäden & Corona Aufarbeitung

Wenn Corona-Impfgeschädigte klagen: Steuerzahler zahlen Anwaltskosten der Pharmafirmen

Pharmaunternehmen wie Pfizer und Biontech müssen nicht für Corona-Impfschäden haften. Bei Schadenersatzklagen werden stattdessen die Staaten, sprich die Steuerzahler zur Kasse gebeten.

Beim überhasteten Kauf von Corona-mRNA-Präparaten während der Pandemie (Stichwort COVID-19-Impfstoffbeschaffungsverträge) habe die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen einer Haftungsfreistellung für die Impfstoffhersteller zugestimmt – so wie die EU-Mitgliedstaaten auch. (…)

Konkret bedeutet das, dass bei Klagen von Impfgeschädigten die Staaten, oder besser: die Steuerzahler, die Kosten der Pharma-Anwälte übernehmen. In mehr als 1118 Gerichtsverfahren sind so bisher über 13 Millionen Euro an Pfizer, Biontech, Moderna und andere milliardenschwere Pharmaunternehmen geflossen.

Weiterlesen auf exxpress.at

+++

Weißes Haus vernichtet den Corona-Betrug

Das Weiße Haus hat die offiziellen Narrative der Corona-Maßnahmen endgültig zerschlagen. Lockdowns, Maskenpflicht und Social Distancing werden nun offiziell als willkürlich und wissenschaftlich unbegründet gebrandmarkt. Den Ursprung sieht man bei einem chinesischen „Laborunfall“, auch die WHO wird schwer beschuldigt.

Die Geschichte, wonach Lockdowns, Maske, Spritze eine vernünftige Reaktion auf Covid gewesen wäre, ist endgültig vernichtet. Am Karfreitag veröffentlichte das Weiße Haus seine neuen Ansichten über die Covid-19-Geschichte.

Corona-Bluff durch das Weiße Haus vernichtet.

Zur Weltgesundheitsorganisation sagt man – offiziell auf der Seite des Weißen Hauses:

„Die Reaktion der WHO auf die COVID-19-Pandemie war ein kläglicher Fehlschlag, weil sie dem Druck der Kommunistischen Partei Chinas nachgab und Chinas politische Interessen über ihre internationalen Pflichten stellte. Darüber hinaus könnte der jüngste Versuch der WHO, die durch die COVID-19-Pandemie verschärften Probleme durch einen „Pandemievertrag“ zu lösen, den Vereinigten Staaten schaden.“

Covid-Falschinformation:

Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens führen die amerikanische Bevölkerung oft durch widersprüchliche Botschaften, Kurzschlussreaktionen und mangelnde Transparenz in die Irre. Am ungeheuerlichsten war die Verteufelung alternativer Behandlungsmethoden und missbilligter Erzählungen durch die Bundesregierung, wie z. B. die Theorie des Laborunfalls in einem beschämenden Versuch, die Gesundheitsentscheidungen der amerikanischen Bevölkerung zu erzwingen und zu kontrollieren.

Als diese Bemühungen scheiterten, griff die Biden-Administration zur „offener Zensur – sie zwang die größten Social-Media-Unternehmen der Welt, alle mit COVID-19 zusammenhängenden Meinungsverschiedenheiten zu zensieren, und arbeitete mit ihnen zusammen.

Weiterlesen auf tkp.at

+++

Kritik an „finanziellen Fehlanreizen“ für Impfärzte in der Corona-Krise

Niedersächsische Landesregierung: Vergütung für Corona-Impfungen hat Impfbereitschaft der Ärzte gesteigert / Impfhonorare wurden im Winter 2021/2022 erhöht, nicht jedoch Honorar für Aufklärung ohne Injektion / Kritiker: Vergütung für Corona-Impfung „ungewöhnlich hoch“

Aus Sicht der niedersächsischen Landesregierung hat das Vergütungssystem für die Verabreichung von Corona-Impfstoffen, die „Impfbereitschaft“ unter Ärzten gesteigert und insgesamt zu einer „gewünschten Erhöhung der Impfquote beigetragen“. (…)

„Rackicky betont in Reaktion auf die Antwort der niedersächsischen Landesregierung, dass die Honorare für die Verabreichung von Corona-Impfungen „ungewöhnlich hoch“ gewesen seien. Den Impfärzten wirft er vor, „unbekannte Risiken dieser unerforschten Produkte“ in Kauf genommen zu haben. „Hoffentlich wird die nächste Arzt-Generation nicht mit Entsetzen auf ihre Vorgänger schauen, wie wir es heute beim Blick auf manche Fehlleistungen der Ärzteschaft in der Vergangenheit tun“, kommentiert er in einer Stellungnahme.“

Weiterlesen auf multipolar-magazin.de

+++

SARS-Cov-2 wurde nicht nur vorsätzlich durch ein Laborleck freigesetzt, sondern gezielt als Biowaffe entwickelt.

Der Hauptverantwortliche dafür war Dr. Fauci, den Trump zum Experten Nr. 1 seines Corona-Reaction-Teams machte und somit dafür sorgte, dass die ganze Welt seine Visage kennt. Doch selbst das ist nur die halbe Wahrheit, denn Fauci hat das nicht aus Jux und Tollerei gemacht. Der Auftraggeber war das US-Verteidigungsministerium, was der inzwischen ermordete russische General Igor Kirillov in seinen Briefings erläuterte.

Wobei die Wahrheit bereits im X22-Report Episode 2715b vom 2. März 2022 berichtet wurde:

„Die US-Regierung hat eine Biowaffe mit dem Namen Corona freigesetzt. Leute, das ist nicht der Beginn des 3. Weltkriegs, die USA haben ihn bereits vor 2 Jahren begonnen… in einem Biolabor in Wuhan, China.“

via Dirk Dietrich

+++

Corona-Maßnahmen „inhuman“, Impfpflicht „sinnlos“: Virologen Krüger und Kekulé rechnen im sächsischen U-Ausschuss ab

Im sächsischen Untersuchungsausschuss zur Corona-Politik rechnen die Virologen Detlev Krüger und Alexander Kekulé mit zentralen COVID-Maßnahmen ab: Masken seien für Kinder eine „Qual“, die Impfpflicht spätestens mit Delta „sinnlos“ und viele Pandemie-Vorschriften „inhuman“ gewesen.

Detlev Krüger – Vorgänger von Christian Drosten an der Berliner Charité – warf der Politik grundlegende Versäumnisse vor. Die jahrelang aufrechterhaltenen Kontaktnachverfolgungen seien bereits ab Mitte 2020 „sinnlos“ gewesen, da das Virus zu diesem Zeitpunkt schon weit verbreitet gewesen sei. Die dafür aufgewendeten Ressourcen hätte man besser auf den Schutz von Alten- und Pflegeheimen konzentrieren sollen​.

Krüger: Maßnahmen „inhuman“, Maskenpflicht für Kinder „Geiselhaft“

Konzepte wie „No Covid“, die sich zum Ziel gesetzt hatten, das Coronavirus völlig zu eliminieren, bezeichnete er als wissenschaftlich unhaltbar und völlig unrealistisch. Die Vorstellung, ein Virus durch politische Maßnahmen ausrotten zu können, sei von Beginn an illusorisch gewesen.

Deutlich wurde Krüger auch bei der Beurteilung der Maßnahmen für Kinder: Masken seien eine „Qual“ gewesen. Die Kinder habe man damit nicht weniger als „in Geiselhaft genommen“. Die Altersstruktur der Todesfälle sei früh bekannt gewesen – COVID-19 war für Kinder weniger gefährlich als Influenza, so Krüger. Daher seien sowohl Masken- als auch Impfpflichten bei Kindern wissenschaftlich zu keinem Zeitpunkt gerechtfertigt gewesen​.

Auch die 2G-Regel kritisierte Krüger scharf. Aus seiner Sicht habe diese, ebenso wie die zwischenzeitliche Verkürzung des Genesenenstatus auf drei Monate, lediglich dem Zweck gedient, „Menschen zur Impfung zu drängen“. Die Impfstoffe lobte er zwar grundsätzlich, stellte gleichzeitig aber klar, dass sie nur einen begrenzten Eigenschutz und keinen Fremdschutz geboten hätten. Das Narrativ von den „unsolidarischen Ungeimpften“, das seinerzeit als Grundlage für die gesellschaftliche Ausgrenzung von Millionen Menschen diente, bezeichnete er als völlig falsch​.

Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

6 Monate vor Ausbruch: Merkel und Co. auf Corona-Konferenz

Der unter Korruptionsverdacht stehende und vom Regime verstoßene (Ex)-CSU-Abgeordnete Georg Nüßlein organisierte am 8. Mai 2019, also 6 Monate vor den ersten Corona-Fällen in China, eine Pandemie-Konferenz in den Räumlichkeiten der CDU-Bundestagsfraktion in Berlin. Mit dabei: Angela Merkel, Jens Spahn, Christian Drosten, WHO-Boss Tedros, die Gates-Stiftung, der Wellcome Trust und die Pharma-Lobby. Hatten diese Leute etwa allesamt hellseherische Fähigkeiten?

Via anonymousnews.org

+++

„Geburtenrückgang liegt an Fehlgeburten“ – Punkt.PRERADOVIC mit Prof. Dr. Klaus Kroy

Die Geburtenrate bricht seit 2022 dramatisch ein. Der Physiker Prof. Dr. Klaus Kroy von der Uni Leipzig hat zusammen mit seinem Regensburger Psychologie-Kollegen Christof Kuhbandner die Daten ausgewertet.

Zwei Schlussfolgerungen: Das Argument, viele Frauen hätten aufgrund von Krisen ihren Kinderwunsch verschoben, ist wegen der gleichbleibenden Zahl der Schwangerschaften nicht haltbar.

Und: „Der Geburtenrückgang muss an den Fehlgeburten liegen“, so Kroy. Die wohl brennendste Frage, die weder das Bundesgesundheitsministerium noch die meisten Wissenschaftler sonderlich interessiert: Spielt die sogenannte Corona-Impfung da eine Rolle? Wir sollten uns fragen, warum das niemanden interessiert.

+++

Projekts #freiheitbeginntmitNein – Corona-Maßnahmen waren ein Staatsstreich gegen die Grund- und Menschenrechte

Um wissenschaftliche Genauigkeit und Wahrheit nie gegangen. Die Corona-Maßnahmen waren ein Staatsstreich gegen die Grund- und Menschenrechte. Sie dauern noch an. Sie sind quasi die Emser Depesche der Neuzeit.

Man merkt es daran, dass noch immer kein einziges Gericht an Aufklärung interessiert ist. Gerichte dienen nur vorgeblich der Kontrolle von Macht. Tatsächlich ist ihre Aufgabe die „argumentative“ Begründung für rechtswidrige Machtausübung zu liefern.

Viele Wissenschaftler beginnen aus der Schockstarre zu erwachen und weisen darauf hin, dass es zu keinem Zeitpunkt irgendeinen begründbaren Anlass für die Maßnahmen gegeben hat.

Ersichtlich halten auch „nur“ noch Politiker und Justiz am widerlegten Narrativ fest. Das sind auch unbezweifelbar die Täter, die historisch zur Verantwortung gezogen werden müssen.

Aus der Vergangenheit müssen wir das Nachfolgende lernen:

1. Verbrechen gegen die Menschlichkeit verjähren nie. Wir müssen die Erinnerung an Taten und Täter lebhaft und dauerhaft aufrecht erhalten.

2. Wir müssen aus den Erfahrungen die richtigen Lehren ziehen. Nach dem Ende des Nationalsozialismus und der DDR-Diktatur wurden die repräsentativen Systeme, die Voraussetzung für eine undemokratische Elitenherrschaft sind, aufrecht erhalten. Es wurde nicht die Ursache, sondern nur ein Symptom beseitigt. Dieses Mal müssen wir an die Ursachen gehen und den politischen und juristischen Machteliten die Endentscheidungskompetenz über unsere Freiheit nehmen.

Das ist das Ziel des Projekts #freiheitbeginntmitNein.

Wir können mit der kollektiven Macht echter Demokratie völlig im Einklang mit Recht und Gesetz die politische Entscheidungsmacht (Vetorecht) für uns Menschen reklamieren.

Völlig unabhängig von jeglichem Theaterdonner, der aktuell mithilfe der elitenfinanzierten Medien aufgeführt wird, können wir uns dezentral organisieren, um diese Macht für uns zu reklamieren.

Via Kanal t.me/RA_LUDWIG

+++

Corona-Impfschäden: Deutsche Regierung überschüttet Pharma-Anwälte mit Honoraren

Ein Jurist erhebt schwere Vorwürfe: Anwälte von Biontech und Moderna kassieren in laufenden Verfahren überdurchschnittliche Honorare – finanziert teils aus Steuergeldern. Gleichzeitig sollen Gerichte Interessenkonflikte staatlicher Sachverständiger ignorieren, obwohl diese enge Verbindungen zu Impfstoffherstellern oder Behörden haben. Die AfD spricht von systematischer Vertuschung möglicher Impfschäden und fordert eine unabhängige Überprüfung. Der Verdacht: Staatliche Stellen schützen eigene Interessen – auf Kosten von Transparenz, Aufklärung und möglicher Entschädigung Betroffener.

Die Bundesregierung hat in Gerichtsverfahren wegen Impfschäden bislang rund 13,2 Millionen Euro Anwaltskosten für Pharma-Konzerne aus Steuergeldern beglichen. Das berichtet Multipolar in einem Artikel zum Thema. (9. April) Die Bundesregierung habe sich in den Kaufverträgen für die Corona-mRNA-Präparate auf eine „Haftungsfreistellung für die Hersteller eingelassen“, heißt es in dem Bericht. Sobald Geschädigte vor Gericht klagen – so wie in bislang mehr als 1.100 Fällen – übernehme der Staat die Kosten der Anwälte beteiligter Firmen wie Biontech oder Moderna. Die Zahlen stammen aus der Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Jessica Tatti (BSW) im Februar.

Weiterlesen auf report24.news

+++

Österreich ist Corona-Ausgaben-Weltmeister!

Österreich hat weltweit am meisten Geld in den Sand gesetzt

🇦🇹 Corona-Ausgabenweltmeister!

Österreich hat weltweit am meisten Geld in den Sand gesetzt. Wo hat die Verantwortung für die Beteiligten, wie Anschober, Mückstein und zuletzt auch Johannes Rauch Konsequenz ❓ Wird nicht immer behauptet, dass deren hohen Gehälter mit ihrer… pic.twitter.com/xzVCdizufK — Kurt Käferböck (@kaeferboeck) April 10, 2025

+++

ÖSTERREICH/Pandemie – Gesundheitsministerium gab für Corona-Maßnahmen 11,46 Milliarden Euro aus

Die Tests kosteten 5,18 Milliarden, die Impfungen 1,77 Milliarden Euro, zeigt ein Bericht des Ministeriums

Wien – Die Bekämpfung der Corona-Pandemie hat im Gesundheitsbereich Gesamtkosten in Höhe von mehr als elf Milliarden Euro verursacht. Das geht aus einem Bericht des Gesundheitsministeriums an den Nationalrat hervor. Darin werden die Gesamtausgaben des Ministeriums für Corona-Maßnahmen von Pandemiebeginn 2020 bis Ende 2024 mit 11,46 Milliarden Euro beziffert. Den weitaus größten Posten davon machen mit 5,18 Milliarden Euro die ausgiebigen Testungen aus.

Weiterlesen auf derstandard.at

+++

Doku-Reihe treibt Corona-Aufarbeitung voran

Jetzt erscheinen die 4 ersten Folgen vom #Coronafilm. Dank den Sponsoren von #Yow_Media, der #MWGFD und besonders #Robert_Cibis und #Gunther_Merz, die dieses spannende Dokument mit vielen Bildern und Filmzitaten geschaffen haben! Ein Werk, das ich gerne begleitet habe und welches… pic.twitter.com/752c82HPv5 — Wolfgang Wodarg (@wodarg) April 10, 2025

+++

Lesen Sie auch hier weiter: LAB LEAK Trump-Regierung legt sich fest: Corona-Virus in Labor hergestellt

+++

__________________________________________________________________________________

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.