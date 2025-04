Unterhaltung: Neuigkeiten für „Brawl Stars“-Spieler

Warum sich immer nur mit den todernsten Dingen beschäftigen? Lustige Spiele können da für Abwechslung sorgen.

Brawl Stars, entwickelt von dem berühmten Studio Supercell, ist ein kostenloses Action- und Strategiespiel für Android- und iOS-Geräte. Supercell, bekannt für Clash of Clans und Clash Royale, hat dieses rasante Spiel im MOBA-Genre (Multiplayer Online Battle Arena) entwickelt und sich dabei von Klassikern wie Overwatch inspirieren lassen und diese für das mobile Spielen adaptiert.

Seit seinem weltweiten Start hat sich Brawl Stars stark verändert. Supercell aktualisiert das Spiel kontinuierlich und integriert neue Funktionen. Eine der wirkungsvollsten Neuerungen ist das Meisterschaftssystem, das langfristige Ziele und Belohnungen für die Zeit bietet, die man in bestimmte Brawler investiert. Meisterschaftspunkte dienen als Zeichen für die charakterspezifischen Fähigkeiten und als Erfolg, mit dem andere Spieler angeben können.

So erhalten Sie Meisterschaftspunkte in Brawl Stars

Manche Spieler, die schnell durchstarten möchten, könnten Optionen wie den Kauf von Brawl Stars-Konten mit bereits erworbenem Meisterschaftsfortschritt in Betracht ziehen. Andererseits ist es viel erfüllender, Meisterschaftspunkte auf legalem Wege zu sammeln und hilft, die eigenen Spielfähigkeiten zu verbessern. Dieser Leitfaden bietet alle Informationen zum Meisterschaftspunktesystem und wie man Punkte sammelt, um die Belohnungen strategisch zu maximieren.

Verstehen Sie das Meistersystem in Brawl Stars

Bevor wir uns mit Strategien befassen, wollen wir zunächst die Funktionsweise des Meisterschaftssystems erläutern:

Meisterschaftsstufen und -stufen

Das Meisterschaftssystem ist wie folgt organisiert:

Meisterschaftsstufen (1-15) : Jede Stufe erfordert eine bestimmte Anzahl an Meisterschaftspunkten

: Jede Stufe erfordert eine bestimmte Anzahl an Meisterschaftspunkten Stufen (Bronze, Silber, Gold usw.) : Gruppen von Meisterschaftsstufen mit steigenden Belohnungen

: Gruppen von Meisterschaftsstufen mit steigenden Belohnungen Meisteraufgaben : Spezifische Herausforderungen, die Meisterpunkte vergeben

Jeder Brawler verfügt über einen unabhängigen Meisterschafts-Track, sodass Sie sich auf die Charaktere konzentrieren können, die Sie am liebsten spielen.

Quellen für Meisterschaftspunkte

Meisterschaftspunkte können verdient werden durch:

Meisteraufgaben abschließen

Mit dem Brawler Matches gewinnen

In Spielen zum Starspieler werden

Abschließen besonderer Ereignisse und Herausforderungen

Tägliche Meisteraufgaben

Tägliche Meisterungsaufgaben werden alle 24 Stunden aktualisiert und sind eine der zuverlässigsten Möglichkeiten, Meisterungspunkte zu sammeln:

Allgemeine tägliche Aufgaben

Verursache mit dem Brawler X Schaden : 5–10 Meisterschaftspunkte

: 5–10 Meisterschaftspunkte Heile X Betrag mit dem Brawler : 5–10 Meisterschaftspunkte (nur Brawler heilen)

: 5–10 Meisterschaftspunkte (nur Brawler heilen) Gewinne X Matches mit dem Brawler : 10–20 Meisterschaftspunkte

: 10–20 Meisterschaftspunkte Besiege X Feinde mit dem Brawler : 5–15 Meisterschaftspunkte

: 5–15 Meisterschaftspunkte Superfähigkeit X-mal verwenden : 5–10 Meisterschaftspunkte

Tipps für tägliche Aufgaben

Überprüfen Sie zuerst die Aufgaben : Überprüfen Sie vor dem Spielen, welche Brawler günstige tägliche Aufgaben haben. Konzentrieren Sie sich jeweils auf einen Brawler : Konzentrieren Sie sich darauf, alle Aufgaben für einen Brawler zu erledigen, bevor Sie zum nächsten übergehen. Passen Sie die Spielmodi den Aufgaben an : Wählen Sie Spielmodi, die Ihre Aufgaben ergänzen (z. B. „Gem Grab“ für Überlebensaufgaben, „Heist“ für Schadensaufgaben). Nutzen Sie Aufgabensynergien : Suchen Sie nach Aufgaben, die gleichzeitig erledigt werden können

Langfristige Meisterschaftsherausforderungen

Über die täglichen Aufgaben hinaus gibt es permanente Meisterschaftsherausforderungen, die Ihren Gesamtfortschritt bei jedem Brawler verfolgen:

Progressive Herausforderungen

Gesamtsiege : Sammeln Sie Punkte für das Erreichen von Siegmeilensteinen (10, 50, 100, 250, 500 Siege).

: Sammeln Sie Punkte für das Erreichen von Siegmeilensteinen (10, 50, 100, 250, 500 Siege). Gesamtschaden : Punkte, die bei Schadensschwellen (10.000, 100.000, 500.000, 1 Mio., 5 Mio.) vergeben werden

: Punkte, die bei Schadensschwellen (10.000, 100.000, 500.000, 1 Mio., 5 Mio.) vergeben werden Gesamtheilung : Ähnlich wie Schaden, aber für unterstützende Schläger

: Ähnlich wie Schaden, aber für unterstützende Schläger Besiegte Feinde : Meilensteine ​​für die vollständige Eliminierung

: Meilensteine ​​für die vollständige Eliminierung Star Player-Auszeichnungen : Punkte für das Erreichen der Star Player-Anerkennung

Meisterschaftsherausforderungen

Siegesserie : Verdienen Sie Bonuspunkte für aufeinanderfolgende Siege (3, 5, 7, 10)

: Verdienen Sie Bonuspunkte für aufeinanderfolgende Siege (3, 5, 7, 10) Perfekte Matches : Schließe Matches ab, ohne besiegt zu werden

: Schließe Matches ab, ohne besiegt zu werden MVP-Leistung : Verursache den größten Schaden, sammle die meisten Edelsteine ​​usw. (variiert je nach Spielmodus)

Spielmodusspezifische Strategien

Verschiedene Spielmodi bieten einzigartige Möglichkeiten, effizient Meisterschaftspunkte zu sammeln:

Speichern

Konzentrieren Sie sich auf das Überleben, um die Aufgaben vom Typ „X Sekunden überleben“ zu erfüllen.

Spielen Sie unterstützende Brawler für Heilungsaufgaben

Kontrolliere das Zentrum, um Kampfstatistiken zu sammeln

Beste Brawler für Meisterschafts-Farming : Poco, Pam, Bo

Brawl Ball

Ideal für Schadens- und Beseitigungsaufgaben

Schnelle Matches bedeuten mehr Spiele pro Stunde

Geeignet für Super-Nutzungsaufgaben, da Supers häufig wertvoll sind

Beste Brawler zum Meisterschafts-Farming : El Primo, Bibi, Mortis

Showdown

Solo Showdown eignet sich hervorragend für individuelle Leistungsaufgaben

Konzentrieren Sie sich zuerst auf das Überleben, dann auf die Eliminierung

Buschcamping kann beim Überleben helfen, schränkt aber andere Punktquellen ein

Beste Brawler für Meisterschafts-Farming : Leon, Shelly, Bull

Raubüberfall

Perfekt für schadensbasierte Aufgaben

Schnelles Gameplay mit klaren Zielen

Weniger Wettbewerb um Eliminierungen im Vergleich zum Showdown

Beste Brawler für Mastery-Farming : Colt, Dynamike, Bull

Heiße Zone

Ideal für kontrollbasierte Brawler

Ideal für Heilungsaufgaben, da sich die Teams in Zonen gruppieren

Gute Balance zwischen Kampf und objektivem Spiel

Beste Brawler für Meisterschafts-Farming : Poco, Sandy, Emz

Brawler-spezifische Meisterungstipps

Verschiedene Schlägertypen haben optimale Ansätze zum Sammeln von Meisterschaftspunkten:

Scharfschützen (Colt, Brock, Piper usw.)

Konzentrieren Sie sich auf schadensbasierte Aufgaben.

Halten Sie Abstand, um die Überlebenszeit zu maximieren

Verwenden Sie Superkräfte, die Wände zerstören, um Karten für bessere Sichtlinien zu öffnen

Panzer (Bull, El Primo, Rosa usw.)

Setzen Sie Büsche strategisch für Überraschungsangriffe ein.

Konzentrieren Sie sich auf Nahkampfkarten

Ideal für Überlebensaufgaben mit hohem Gesundheitsbedarf

Heiler (Poco, Pam, Byron)

Priorisieren Sie Heilungsaufgaben, die oft einfacher sind als Schadensaufgaben

Bleiben Sie in zielbasierten Modi in der Nähe Ihrer Teamkollegen

Versuchen Sie, die Heilung während des Kampfes zeitlich so zu planen, dass sie maximal wirksam ist.

Assassinen (Mortis, Leon, Crow usw.)

Hervorragend geeignet für Aufgaben, die auf Eliminierung basieren

Konzentrieren Sie sich auf das Ausschalten von Zielen mit niedrigem Gesundheitszustand

Nutzen Sie Ihre Mobilität, um länger zu überleben und mehr Kampfsituationen zu erreichen

Power League und Meisterschaft

Power League bietet ein Wettbewerbsumfeld, das den Meisterschaftsfortschritt beschleunigen kann:

Vorteile der Power League für Meisterschaft

Hochwertigere Spiele bedeuten aussagekräftigere Statistiken

Siegesserien sind aufgrund der zunehmenden Schwierigkeit lohnender

Star Player-Auszeichnungen bieten Bonuspunkte

Strategietipps

Verwenden Sie nur Brawler, mit denen Sie vertraut sind

Konzentrieren Sie sich auf die Gegenauswahl, anstatt Ihren Mastery Brawler zu erzwingen

Kommunizieren Sie, wenn möglich, mit Ihren Teamkollegen über Ihre Ziele

Besondere Ereignisse und Meisterschafts-Boosts

Das ganze Jahr über veranstaltet Supercell besondere Events, die die Mastery-Einnahmen steigern können:

Wochenendveranstaltungen

Wochenenden mit doppelter Meisterschaftspunktzahl (normalerweise einmal pro Monat)

Brawler-spezifische Boosts bei neuen Brawler-Veröffentlichungen

Meisterschaftsereignisse zum Saisonende

Meisterschaftsherausforderung

Die Teilnahme an Meisterschaftsherausforderungen bietet Meisterschaftspunktboni

Qualifikationsrunden sorgen für deutliche Steigerungen

Auch frühe Niederlagen tragen zum Meisterschaftsfortschritt bei

Meisterschaftsbelohnungen, die es wert sind, angestrebt zu werden

Wenn Sie die Belohnungen verstehen, können Sie besser entscheiden, auf welche Brawler Sie sich konzentrieren sollten:

Frühe Meisterungsbelohnungen (Level 1–5)

Münzen und PowerPoints

Spielersymbole

Pin-Paket (Stufe 5)

Belohnungen der mittleren Stufe (Stufen 6–10)

Exklusive Pins

Sternpunkte

Profilsymbole

Hochstufige Belohnungen (Stufen 11–15)

Exklusive Skin (Level 15)

Spezialeffekte

Meisterhafte Posen

Angeberrechte

Häufige Fehler beim Meistern, die Sie vermeiden sollten

Viele Spieler machen diese Fehler, wenn sie Meisterschaftspunkte sammeln:

Einen Brawler auf ungeeigneten Karten erzwingen : Der Einsatz eines Brawlers auf Karten, auf denen er Probleme hat, begrenzt den Punkteerwerb Ignorieren täglicher Aufgaben : Tägliche Aufgaben bieten regelmäßig Punkte, die sich schnell summieren Passives Spielen nur ums Überleben : Gleichgewicht zwischen Überleben und aktiver Teilnahme Vernachlässigung von Star-Player-Chancen : Die Bonuspunkte aus der Star-Player-Anerkennung sind beträchtlich Der Fokus ist zu weit gestreut : Es ist effizienter, jeweils einen Brawler zu meistern.

Verfolgen Sie Ihren Lernfortschritt

Verwenden Sie diese Tools, um Ihren Weg zur Meisterschaft zu überwachen:

Die Registerkarte „Meisterschaft im Spiel“ zeigt aktuelle Punkte und die daraus resultierenden Belohnungen

Die Brawl Stats-Website und -App können die historische Leistung verfolgen

Setzen Sie persönliche Meilensteine ​​und Tagesziele

Abschluss

Meisterschaft in Brawl Stars ist bewusst als langfristiges Fortschrittssystem konzipiert, das den Einsatz für bestimmte Brawler belohnt. Anstatt zu versuchen, alles zu überstürzen, solltest du dich auf den Weg machen, mit deinen Lieblingscharakteren echtes Können zu entwickeln. Das Meisterschaftssystem belohnt letztendlich echtes Können, nicht nur Grinding. Mit den Strategien in diesem Leitfaden verdienst du effizienter Meisterschaftspunkte und verbesserst gleichzeitig deine Fähigkeiten. Konzentriere dich auf die Erledigung täglicher Aufgaben, wähle passende Spielmodi für die Stärken deines Brawlers und nimm, wann immer möglich, an besonderen Events teil.