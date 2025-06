Das ist der Killer von Graz – „Österreicher“ mit armenischen Wurzeln

Bild: zvg

Die anfänglichen Versuche den Mantel des Schweigens über die Herkunft des Mörders von Schülern und einer Lehrerin an einer Grazer Schule zu legen hielten gerade einen Tag.

Was man in solchen Fällen annehmen musste, hat sich natürlich bewahrheitet. Der Killer ist nicht der lupenreine „Österreicher“, als den man ihn anfänglich in Rundfunk und Mainstreammedien darstellen wollte.

Dass hier im Hintergrund weisungsgebunden „gearbeitet“ wurde, war unserem Österreich-Korrespondenten in dem Moment klar, als gestern plötzlich in den Medien nicht mehr von einem „Österreicher“ sondern von einem Mann mit „österreichischer Staatsbürgerschaft“ die Rede war. Heute erfährt man, dass der Vater des Todesschützen ein Armenier und seine Mutter eine Frau „mit österreichischer Staatsbürgerschaft“ sei.

Auch die Aufforderung des Radiosenders Ö3 an die Hörer, sich nicht zu „Täter und Täterinnen“ machen zu lassen, indem sie Fotos der Opfer in den sozialen Medien verbreiten, kam unserem Korrespondenten verdächtig vor. Eine gängige Masche: Den Opfern von Tätern mit Migrationshintergrund soll nämlich kein Gesicht gegeben werden. Somit wusste man genau, woher der Wind wehte. Anders bei den Opfern vermeintlicher Rechtsextremisten: Bei diesen Opfern werden die Gesichter bei Demos und Trauerkundgebungen pausenlos auf großen Plakaten präsentiert. Wir erinnern uns an die sogenannten NSU-Morde, bei denen sich „zufällig” bei fast jedem Mord ein Geheimdienstmann in der Nähe befand und die Akten noch Jahrzehnte gesperrt sind.

Entlarvend auch: Man gab später den tatsächlichen Namen des Killers mit „Artur A.“ an. Im Deutschen würde so ein Artur nämlich „Arthur“ heißen.

