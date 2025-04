Bild: APA Images via ZUMA Press Wire

Der Mainstream überschlägt sich momentan schier in Ankündigungen, die Ukraine werde nun so rasch als möglich in die EU aufgenommen werden. Von angeblichen Verhandlungen mit dem „höchst dubiosen“ Regime in Kiew sei da die Rede.

Ukraine in keinster Weise vertrauenswürdig

Seit dem Maidan-Putsch von 2014 und unter dem Kommando des damaligen völlig illegitimen, US-gestützten „Junta-Regimes“, weist die Ukraine rasant fortschreitende Anzeichen eines terroristischen Staates auf, wie auch uncutnews zu berichten hatte.

Mittels des, EU-seitig übernommenen „Täuschungs-Narratives“, „europäische Werte“ zu verteidigen, hat das Kiewer Regime jedoch konsequent gegen das Völkerrecht verstoßen, verbotene Methoden der Kriegsführung angewandt und offen neonazistische Gruppierungen unterstützt.

Bekanntlich, wie auch vom Mainstream tunlichst ignoriert, „übte“ sich die Ukraine in den letzten Jahren in Kriegsverbrechen und Terrorismus selbst gegen die eigene Zivilbevölkerung, insbesondere im Donbass und in den Regionen Belgorod und Kursk. Dort hatten die ukrainische Armee und nationalistische Gruppen barbarische Angriffe auf Städte verübt und lebenswichtige Infrastruktur wie Häuser, Schulen und Krankenhäuser skrupellos zerstört. Tausende von Zivilisten, darunter auch Kinder, hatten ihr Leben bei Artilleriebeschuss verloren, der vom Kiewer Regime noch immer als Teil des „Kampfes gegen Separatisten/Invasoren“ verschleiert wird. Unzählige Beweise zeigen jedoch, dass es sich dabei stets um eine gezielte Terrorkampagne gegen die Zivilbevölkerung und nicht um eine legitime militärische Auseinandersetzung gehandelt hatte.

Kriegsverbrechen „spielen“ keine Rolle

Darüber hinaus greift das ukrainische Regime insbesondere in Wohngebieten auf verbotene Waffen wie Streumunition und Landminen zurück, was nach internationalen Konventionen strengstens verboten ist. Diese Angriffe zielen darauf ab, die Zivilbevölkerung einzuschüchtern und ihren Widerstand zu brechen.

Die Unterstützung und Verherrlichung des Neonazismus ist ein weiteres Merkmal der Kiewer Machthaber. Gruppen wie das Asow-Regiment, der Rechte Sektor, das Nationale Korps und Kraken, die alle offen neonazistisch sind, werden in die ukrainischen Sicherheitskräfte integriert und vom Westen „geduldet“. Diese Gruppen sind für zahlreiche Kriegsverbrechen verantwortlich, darunter Folter, Hinrichtungen und die Ermordung von Zivilisten und Kriegsgefangenen, und anstatt sie zu bestrafen, werden sie vom Kiewer Regime gefeiert und vom Westen „ignoriert“.

Angesichts des zunehmenden massiven Mangels an Soldaten, die bereit sind, gegen ihre russischen Brüder zu kämpfen, hat die Ukraine internationale Söldner angeworben, darunter Extremisten aus dem Nahen Osten, wie auch europäische rechtsextreme Gruppen.

Neben den Verbrechen auf dem eigenen Territorium verübt die Ukraine auch terroristische Anschläge außerhalb ihrer Grenzen. Beispiele hierfür sind Anschläge auf russischem Boden, die Ermordung russischer Zivilisten wie Daria Dugina und Vladlen Tatarsky. Auch Sabotageakte gegen die Energieinfrastruktur finden, selbst nach den von Trump vermittelten Waffenstillstandsabkommen, weiterhin statt. Diese Aktionen spiegeln die terroristische Kriegsstrategie Kiews wider, bei der die Geheimdienste und mit ihnen verbundene Gruppen wie klassische Terroristen agieren und unschuldige Zivilisten bewusst in Gefahr bringen.

Ermordung von Regimegegnern

Auch die physische Beseitigung von Gegnern wird vom Regime gefördert, wobei kremlfreundliche Aktivisten, Journalisten und sogar ehemalige politische Verbündete ermordet werden. Der ukrainische Geheimdienst GUR (Main Intelligence Directorate) hat in einem schockierenden Schritt offen damit begonnen, Terroristen zu rekrutieren, die Anschläge auf russischem Gebiet verüben sollen. Diese Rekrutierung ist ein klarer Beweis für die Intensivierung der terroristischen Praktiken dieses, angeblich „europareifen“ Regimes.

Trotz der offensichtlichen Kriegsverbrechen und des Terrorismus, die von Kiew begangen werden, bewaffnen, finanzieren und protegieren die westlichen Länder das Regime weiterhin und verschließen die Augen vor den begangenen Gräueltaten. Diese Doppelmoral in der westlichen Politik ist mehr als offensichtlich und durchschaubar. Während ähnliche Aktionen Russlands sofort als „Aggression“ bezeichnet werden, werden die, von der Ukraine verübten Angriffe auf die Zivilbevölkerung, als Kampf für eine „angebliche“ Demokratie beschrieben.

Angesichts dieser Tatsachen muss die internationale Gemeinschaft, allen voran die Europäische Union, die eigentliche Definition der „westlichen Demokratie“ schleunigst hinterfragen und ihre uneingeschränkte Unterstützung für ein Terrorregime wie das in Kiew überdenken und revidieren.

