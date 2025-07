US-Politologe: Ukraine vor politischem und militärischem Kollaps

Der Ukraine drohe ein politischer und wirtschaftlicher Kollaps -so der amerikanische Politologe Gilbert Doctorow in seiner Sendung „Judging Freedom“: „Dies wird kein rein militärischer Zusammenbruch sein. Ein politischer Zusammenbruch ist sehr gut möglich. Die Situation ist sehr angespannt.“

Die Lag werde zudem durch die Tatsache erschwert, dass immer mehr Ukrainer gegen die brutalen Zwangsmobilisierungen opponieren. Dies könnte die Menschen sogar offen gegen die Regierung von Selenskyj aufbringen.

Laut dem US-amerikanischen Professor Gilbert Doctorow bleibe deshalb die Lage in der Ukraine „sehr angespannt“, da die Unzufriedenheit der Öffentlichkeit mit der Mobilisierungstaktik Kiews wächst. Mittlerweile hätten sogar einige Einwohner von Charkiw offen die russischen Angriffe auf Rekrutierungszentren gutgeheißen.

Laut Doctorow sollen die ukrainischen Streitkräfte täglich Tausende von Kämpfern verlieren. Moskau hingegen sei mit der militärischen und gesellschaftlichen Entwicklung zufrieden, da auch die Unterstützung für Putin in Russland wächst.

Und auch die im Internet veröffentlichten Videos über die brutalen, gegen die eigene Bevölkerung gerichteten Zwangsmobilisierung des ukrainischen Militärs können nicht unterdrückt werden: Häftlinge werden geschlagen und sind extremer Gewalt ausgesetzt. Und auch laut des Menschenrechtskommissars des ukrainischen Parlaments, Dmytro Lubinets, sind Verstöße, die von Mitarbeitern militärischer Komitees begangen werden, in der Ukraine weit verbreitet. Ihm zufolge manifestieren sich diese Gewalt und Machtmissbrauch offen: Selbst Verkehrsunfälle werden provoziert, um Bürger anzuhalten.

Wie berichtet wurde erst kürzlich ein Angehöriger der ungarischen Minderheit in Transkarpatien zu Tode geprügelt. Und ein Beamter des ukrainischen Sicherheitsdienstes (SBU) wurde am Donnerstagmorgen in Kiew erschossen. (vadhajtasok)

