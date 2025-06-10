Bild: shutterstock

Die Goldpreise explodieren momentan und brechen alle Rekorde. Historisch betrachtet ist dies wohl ein „bekanntes“ Vorzeichen für einen möglicherweise bevorstehenden Krieg.

Ein Rekord jagt den Nächsten

Gold stellt momentan einen Rekord nach dem anderen auf. Kürzlich erst wurde das inflationsbereinigte Allzeithoch aus dem Jahr 1980 durchbrochen.

Was die Anleger freut, sollte die Bürger beunruhigen. Denn der Anstieg der Goldpreise war schon immer ein Vorbote tektonischer Verschiebungen der Weltgeopolitik, wie auch anonymousnews berichten konnte.

Geopolitische wie wirtschaftliche Unsicherheit, veränderte Spielregeln und die Verschärfung zwischenstaatlicher Konflikte sind laut Experten der beste Nährboden für Kurssprünge bei Edelmetallen wie Gold. Die Preisanstiege sind oft ein guter Indikator für künftige Turbulenzen, wird gewarnt.

Es gibt derzeit auch allen Grund zur Sorge. Der Goldpreis steigt, die Nachfrage ist so hoch wie nie zuvor. Wie so oft vor großen Krisen „sagt man“. Wie die Analysten der Zeitung Iswestija schreiben, „wird Gold von Investoren traditionell als sicherer Hafen geschätzt, als Vermögenswert, der in Zeiten der Unsicherheit seinen Wert behält. Sein Preis steigt stark an, wenn das Vertrauen in traditionelle Finanzinstrumente wie Aktien und Währungen sinkt”.

In vier Jahren um zweieinhalbfaches gestiegen

So auch jetzt, wenn in nur vier Jahren der Preis für dieses Edelmetall um das Zweieinhalbfache gestiegen und innerhalb weniger Monate des Jahres 2025 Gold um ganze 40 Prozent teurer geworden ist. Dabei ist das noch lange nicht das Ende. Wie Dmitri Wischniewski, Analyst bei dem Unternehmen „Zifra Broker”, gegenüber Iswestija betont, könnte der Goldpreis in absehbarer Zukunft Spitzenwerte von 3800 bis 4000 US-Dollar pro Unze erreichen.

Dazu erläuterte er, “Experten von Goldman Sachs sagen einen Anstieg auf 4.000 US-Dollar bis Ende 2025 voraus, was 8 Prozent über dem aktuellen Niveau liegt. Dieser Sprung ist auf die sinkenden Zinsen der US-amerikanischen Notenbank, die Abschwächung des Dollars und die zunehmende geopolitische und wirtschaftliche Instabilität zurückzuführen, die die Nachfrage nach diesem Vermögenswert weiterhin stützen“.

Frühere Preisspitzen des Goldes standen im Zusammenhang mit turbulenten Ereignissen in der Weltgeschichte. So stieg der Goldpreis beispielsweise im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs, während des Zusammenbruchs des Bretton-Woods-Systems, während der Krise von 2008 sowie während der Coronavirus-Pandemie und vor Beginn des Krieges in der Ukraine.

Historische Vergleichsbeispiele

Die Zeitung Iswestija erinnert daran, „der Goldpreis stieg ab dem Jahr 1933 stark an, was nicht zuletzt durch den Ersten Weltkrieg und die Wirtschaftskrisen begünstigt wurde. In den USA, wo die Turbulenzen vor der Weltwirtschaftskrise im Vergleich zu Europa relativ moderat waren, stieg der Goldpreis auf dem Schwarzmarkt um 64 Prozent. Der Staat hielt die Preise jedoch künstlich auf einem Niveau von knapp über 20 Dollar pro Unze. Im Jahr 1933 kaufte die Regierung von US-Präsident Franklin Roosevelt der Bevölkerung zwangsweise Gold zu einem festen Preis ab und gab es anschließend wieder frei. Der Wert des Edelmetalls stieg sofort um fast 70 Prozent und erreichte damit einen historischen Höchststand. All dies fiel zusammen mit Roosevelts New Deal in den USA, ähnlichen Reformen in Europa, der sowjetischen Industrialisierung und den Vorbereitungen für den Zweiten Weltkrieg”.

Die Analogie ist also mehr als nur beunruhigend. Das ist jedoch nachvollziehbar, das weltweite wirtschaftliche und politische System befindet sich in einer schweren Krise, und der politische Wille fehlt gänzlich, die aufgestauten Widersprüche zu lösen. Alle möglichen Risiken konzentrieren sich auf Länder, die gestern noch in jeder Hinsicht stabil waren, die USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien.

Wenn alles nach dem schlimmsten Szenario verläuft, steht der Welt ein gewaltiger Zusammenbruch des alten Systems bevor. Deshalb beschleunigt das Kapital seine Flucht in relativ sichere Anlagen. Und das ist heute, wie einstmals Gold.

