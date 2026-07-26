250 Jahre USA, 110 Jahre Katastrophe für Deutschland | Teil 3 Die Unterwerfung

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Nach dem Zweiten Weltkrieg musste sich Deutschland der USA total unterwerfen. Diese Unterwerfung begann durch die Verhundsung der deutschen Sprache mit Anglizismen, der Kultur, allerlei verrückter Modetrends, der Wirtschaft und natürlich in seiner Bündnispolitik.

Von FRANZ FERDINAND | Deutschland ist seither kein unabhängiger Staat. Das Schlimmste war wohl, dass alle gesellschaftlichen Bereiche von Transatlantikern, oder besser gesagt von Quislingen durchsetzt wurden. Diese Marionetten befolgten ganz automatisch die transatlantische Agenda zum Nachteil Deutschlands. Dieser Trend hat sich seit der Wiedervereinigung noch verschärft. Davor traten deutsche Politiker im ureigensten Interesse Deutschlands noch für die Entspannung ein.mIm Kalten Krieg war Deutschland durch die Einbindung in die NATO ein Frontstaat mit dem ständigen Risiko ein atomares Schlachtfeld zu werden.

Durch seine transatlantische Ausrichtung ordnete sich Deutschland auch nach der Wiedervereinigung den geopolitischen Interessen der USA komplett unter, obwohl es durch den Zerfall des Warschauer Paktes dafür keine Gründe mehr gab! Das Hauptziel dieser amerikanischen Geopolitik ist die Unterwerfung des „Herzlandes“ des Planeten, nämlich Asien. (siehe [1], [2]).

Neutralität war daher keine Option. Ganz im Gegenteil verfolgen die deutschen Transatlantiker seither eine russlandfeindliche Politik mit dem Ziel Russland zu zerschlagen und die Teile in den westlichen Orbit einzugliedern. Versuche Putins, sich dem Westen anzubiedern (siehe beispielsweise seine Rede im Deutschen Bundestag in deutscher Sprache) wurden brüsk abgelehnt! Russland wurde einfach nicht als gleichrangiger Partner akzeptiert.

Das Ergebnis ist bekannt:

Deutschland befindet sich de facto im Krieg mit Russland und trägt wieder das Risiko, in einen atomaren Schlagabtausch zu geraten. Der Krieg der USA gegen den Iran wird übrigens aus der gleichen Perspektive verständlich. Neben Russland ist der Iran das zweite große Hindernis gegen den Weltherrschaftswahn der Transatlantiker.

Deutschland im Griff einer neuen Schmarotzerkaste

Diese transatlantischen Netzwerke bilden heute eine Art „neuen Adel“, dessen ideologischer Überbau aus einem Sammelsurium von pseudoreligiösen Überzeugungen, wie z.B. dem Klimaschwindel, sogenannten „Menschenrechten“ wie dem LGBTQ-Schwachsinn, oder offener Grenzen für Sozialschmarotzer und anderen Blödheiten beruht. Auf der wirtschaftlichen Ebene ist dieses System nichts anderes als eine neue Form des Sozialismus, in dem inkompetente Bürokraten ohne Sachverstand versuchen, die Wirtschaft zu lenken, diese jedoch in den Ruin treiben, wie man an der ständig steigenden Staatsverschuldung merkt.

Diese Ideologie hat mit dem ursprünglichen Zweck des Atlantizismus nichts zu tun. Schließlich kann man den Bürgern den Ausdehnungswahn von NATO und EU, mit der Konsequenz der Militarisierung der ganzen Gesellschaft, kaum als politische Zielsetzung verkaufen. Diese Netzwerke sind hochkorrupt und finanzieren sich aus Steuergeldern beispielsweise über die Förderung von NGOs, der sogenannten Presseförderung, Parteienförderung, Förderung irgendwelcher Pseudowissenschaften und Postenschacher. Über die korrupten Medien wird wieder Druck auf die Politik ausgeübt, all diese Dummheiten immer weiter zu treiben. Auch werden die NGOs durch Spenden von amerikanischen superreichen Milliardären subventioniert.

Die Konsequenz all dieser Idiotien sind in der Zwischenzeit hinlänglich bekannt: Deindustrialisierung Deutschlands durch die hirnrissige Energiepolitik, insbesondere die planmäßige Ruinierung der deutschen Autoindustrie durch das Verbrennerverbot mit dem Verlust von hunderttausenden hochwertigen und gutbezahlten Arbeitsplätzen. Hinzu kommen die Auswirkungen der ruinösen Russlandsanktionen.

Zusätzlich versucht Donald Trump Deutschland buchstäblich wirtschaftlich auszusaugen, in dem er sowohl Investitionen und Humankapital aus Deutschland nach Amerika transferieren möchte, um das marode, überschuldete Amerika zu retten. Die Nord-Stream Gasleitung wurde zerstört, damit Deutschland statt billigem Russengas nun teures Fracking Gas aus Amerika beziehen muss.

Dementsprechend ist die deutsche Innenpolitik eine einzige Tyrannei mit Denkverboten und Geboten, mit geistigen Brandmauern und Leitplanken des Sagbaren. Über der einzigen Oppositionspartei in Deutschland der AfD, schwebt ständig das Damoklesschwert des Verbots.

Die viel gelobte „Unsere Demokratie“ wird nach und nach zur Gefahr für die korrupten atlantischen Netzwerke. Diese „Unsere Demokratie“ erschöpft sich in Kinderkram, wie beispielsweise die Abstimmung über die Farben und das Design von Geldscheinen.

Dieses System fürchtet freie Meinung wie der Teufel das Weihwasser, weil all seine Paradigmen wie beispielsweise der Klimaschwindel auf tönernen Füßen stehen. Gerade jetzt im Sommer ist die Klimagehirnwäsche total: Jeder einzelne heiße Sommertag ist ein Beweis für die Schädlichkeit des CO², das in Wahrheit die Basis des Lebens schlechthin ist.

Und hier schließt sich der Kreis, denn auch der Klimawahn wurde von Amerika maßgeschneidert für Europa inszeniert. Schwerreiche US-Milliardäre finanzierten die „Klima Aktivisten“, die beispielsweise Museen terrorisierten oder sich ständig irgendwo anklebten. Warum waren die nicht in den USA aktiv, dem weltweit größten Umweltverpester?

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