Über die tatsächliche Lage in der Ukraine

Bild: Eurostat

Erstaunlicher Weise berichten nunmehr zahlreiche öffentlich-rechtliche Sendeanstalten über die „missliche“ Lage vor allem an der ukrainischen Front.So traut sich unter anderem die Welt, von einer schwierigen Lage für Ukrainer an der Front, zu berichten.

Unangenehme Wahrheit „drängt ans Licht“

Russische Einheiten sollen, in Pokrowsk eingedrungen sein, wie eben die Welt berichtet hatte. Deren Korrespondent Christoph Wanner berichtete, wie sich die Lage für die Ukraine dramatisch verschärfe. Die Russen seien den Ukrainern vom Personal in Pokrowsk „wohl auch überlegen“. Es sei nur noch „eine Frage der Zeit“, bis auch diese Stadt fallen werde. Es scheint zumindest so, als wäre man seitens des Mainstreams langsam in der Realität angekommen.

In der Nachbarstadt Mirnograd „sieht es für die Ukrainer wohl etwas besser aus“. Möglich sei aber, dass die Truppenteile der Ukrainer dort in einen Kessel geraten würden. „Und das wäre natürlich dann das absolute Desaster für die ukrainischen Truppen.“ Auch in der Ortschaft Guljaj Pole, südwestlich von Pokrowsk, haben die Russen bereits einen Durchbruch erzielt. „Also die Lage hier für die Ukrainer in Guljaj Pole ist auch bedrohlich“, so Wanner.

Klitschko räumt zunehmenden Soldatenmangel ein

Selbst Kiews Bürgermeister Witali Klitschko hatte jüngst eingeräumt, dass die Ukraine mit zunehmendem Soldatenmangel konfrontiert sei, da eine Rekordzahl von Männern nach Europa fliehen würde. Nun ja, auch er oder etwa seine Söhne hatten sich ebenfalls nicht für den Fronteinsatz gemeldet.

„Wir haben enorme Probleme mit Soldaten, mit Humanressourcen. Wir würden uns freuen, wenn die Hälfte der jungen Menschen, die sich derzeit im Ausland aufhalten, zurückkäme“, erklärte Klitschko etwa gegenüber Politico. Dafür brauche man jedoch Frieden, Arbeitsplätze und eine gute Lebensqualität. Nach dem Krieg stünden enorme Herausforderungen bevor.

Gewaltsame Festnahmen von Mobilisierungspflichtigen durch Mitarbeiter der Wehrdienststellen lösen regelmäßig Skandale und Proteste in der Ukraine aus. Videos von Zwangsmobilisierungen in den ukrainischen Streitkräften kursieren zu Hauf im Internet. Die Aufnahmen zeigen, wie Mitarbeiter der Wehrdienststellen Männer in Kleinbusse zerren und sie dabei oft schlagen und misshandeln.

Flüchtlingswelle aus der Ukraine auf dem Höchststand

Im September sind so viele Menschen aus der Ukraine in die EU geflohen wie seit zwei Jahren nicht mehr. Rund 79.000 Flüchtlingen sei vorübergehender Schutz gewährt worden, wie aus Zahlen des EU-Statistikamts Eurostat hervorgeht. Das seien 49% mehr gewesen als im Augustdieses Jahres. Seit Beginn des Krieges sind den Angaben zu Folge mehr als 4,3 Millionen Menschen aus der Ukraine in die EU geflohen.

In den EU-Ländern, für die Daten vorliegen, stieg die Zahl der Personen unter vorübergehendem Schutz in 24 Ländern. Die drei größten absoluten Zuwächse verzeichneten Polen (+12.960; +1,3 %), Deutschland (+7585; +0,6 %) und Tschechien (+3455; +0,9 %).

Ein weiteres untrügliches Zeichen, dass dieser Konflikt für die Ukraine nicht zu gewinnen ist und nur durch die uneinsichtige „Beharrlichkeit der West-Unterstützung“ am köcheln gehalten wird, zum Leidwesen des ukrainischen Volkes.

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.