Einfluss auf Minister verkauft?! Merz kämpft mit Korruptionsskandal und Renten-Streit!

JULIAN REICHELT | Es ist eine neue Folge „Achtung, Reichelt!“ online. Diesmal geht es um: Einfluss auf Minister verkauft?! Merz kämpft mit Korruptionsskandal und Renten-Streit! Friedrich Merz – ein Kanzlerkandidat ohne Gespür für Menschen und Zeit. Er verprellt Unterstützer, schwankt zwischen herablassender Rhetorik und leeren Versprechen und erschrickt vor seinen eigenen Debatten.

Zudem vertraut er den Falschen: Sein Vertrauter Wolfram Weimer soll für 80.000 Euro „Einfluss auf politische Entscheidungsträger“ verkauft haben – bis ins Kabinett. Ein Korruptionsskandal am Tegernsee. Die zentrale Frage: Wer bricht zuerst ein – Merz’ Regierung oder die Wirtschaft? Sein Satz „Ich kümmere mich persönlich drum“ endet oft in einem Scherbenhaufen. Er zieht über eigene Reihen her, kuscht vor Gegnern und steckt im Rentenstreit, der ihn politisch gefährden könnte.

Merz fordert mehr Ausgaben als vorhanden und übernimmt linke Umverteilungslogik – selbst die Junge Union spricht von Verrat. Deutschland ist wirtschaftlich geschwächt durch grün-sozialistische Deindustrialisierung, die Merz fortsetzt. Haseloff warnt, Medien schweigen. Jetzt geht es um die Wahl: Bürgergeld für illegale Migranten oder Renten für Menschen, die eingezahlt haben?

Die Reichelt-Rente fordert: 55 Mrd. Euro Entwicklungshilfe und Leistungen an Illegale stoppen und in Fonds investieren – möglich wären bis zu 2000 Euro mehr Rente jährlich. Der Rentenstreit ist keine Generationenfrage, sondern eine Grundsatzentscheidung: Wohlstand erhalten oder zerstören? Merz wählt den Niedergang. Wie Merz mit Verrat und Pleite-Politik regiert und warum wir uns wehren müssen, erfahren Sie in dieser Folge „Achtung, Reichelt!“.

