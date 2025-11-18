Ukraine will 100 französische Kampfjets kaufen – Macron und Selenskyj unterzeichnen Absichtserklärung

+ Strafanzeige gegen Söder wegen Volksverhetzung erstattet + Von wegen Flüchtlinge „sichern“ unsere Rente: Großteil ist armutsgefährdet + EU gibt US-Druck nach – und kippt strenge Klima-Regeln + Drei Kinder bei brutalem Überfall in Berliner Park schwer verletzt +

+++

Ukraine will bis zu 100 französische Rafale-Kampfjets kaufen

PARIS (dpa) – Die Ukraine will Dutzende Rafale-Kampfjets sowie Luftabwehrsysteme, Drohnen und Lenkbomben im Milliardenwert aus Frankreich erwerben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der französische Staatschef Emmanuel Macron unterzeichneten eine Absichtserklärung unter anderem zum Kauf von bis zu 100 Rafale-Jets durch Kiew, wie der Élysée-Palast in Paris bestätigte. Dazu gehöre ein Programm zur Ausbildung ukrainischer Piloten für die jüngste Generation französischer Kampfflugzeuge.

Accord historique en vue de l’achat par l’Ukraine d’équipements de défense français. pic.twitter.com/P1eJjr61q7 — Élysée (@Elysee) November 17, 2025

Erst Ende Oktober hatte Selenskyj in Schweden eine ähnliche Absichtserklärung über den künftigen Kauf von bis zu 150 schwedischen Kampfjets des Typs Gripen unterzeichnet. Kiew will so eine Luftflotte von mindestens 250 modernen Jets aufbauen. Jedoch ist die Finanzierung dieser Milliardenkäufe komplett ungeklärt.

Anm.: Die Profiteure dieses Deals werden sich die Taschen vollstopfen, und wer die Zahldeppen sein werden, ist leicht zu erraten. Das ist nur dank völlig vertrottelter Wähler möglich!

+++

Von wegen Flüchtlinge „sichern“ unsere Rente: Großteil ist armutsgefährdet

Das 2015 verkündete „neue Wirtschaftswunder“ durch Flüchtlinge wurde sprichwörtlich zum Rohrkrepierer.

Neue Auswertungen zeigen: Fast zwei Drittel der in Deutschland lebenden Flüchtlingen gelten als armutsgefährdet. Gleichzeitig ist die gesamte Armutsgefährdungsquote in Deutschland hoch – und Debatten über Renten- und Fachkräftesicherung greifen zu kurz, wenn Qualifizierung, Spracherwerb und echte Arbeitsmarktintegration nicht funktionieren. Das 2015 verkündete „neue Wirtschaftswunder“ durch Flüchtlinge wurde sprichwörtlich zum Rohrkrepierer. Weiterlesen auf report24.news

+++

„Sie haben gewonnen“: EU gibt US-Druck nach – und kippt strenge Klima-Regeln

Nach Drohungen aus den USA und Katar streicht die EU zentrale ESG- und Klimaauflagen. Laut Bloomberg werden über 90 Prozent der Firmen nicht mehr erfasst.

Die EU hat ihre geplanten ESG-Vorgaben für Unternehmen überraschend weit zurückgefahren. Das berichtet die US-Nachrichtenagentur Bloomberg. Demnach hat das EU-Parlament am Donnerstag mit deutlicher Mehrheit für eine massive Abschwächung der Klimaberichts- und Lieferkettenpflichten gestimmt.

Auslöser ist eine ungewöhnlich breite internationale Protestwelle – darunter starker Druck aus den USA und eine offene LNG-Drohung aus Katar. Laut Bloomberg fallen künftig über 90 Prozent der Unternehmen, die ursprünglich unter den Regeln erfasst worden wären, aus dem Geltungsbereich heraus. Verpflichtende Klimatransitionspläne wurden gestrichen, eine EU-weite Haftungsregel gekippt. Der französische EU-Abgeordnete Pascal Canfin sprach nach der Abstimmung ungewöhnlich offen von einem Sieg der US-Wirtschaftslobby: „Sie haben gewonnen“, sagte er. Weiterlesen auf berliner-Zeitung.de

+++

IRAN: Was stimmt nur mit diesen Menschen nicht?

Hunderte Frauen präsentieren ihre Babys als künftige Märtyrer, die mit Freuden ihr Leben geben werden für den Islam und den geistigen Führer Hussein.

Hunderte Frauen präsentieren ihre Babys als künftige Märtyrer, die mit Freuden ihr Leben geben werden für den Islam und den geistigen Führer Hussein. Es gäbe nichts Glorreicheres denn als Märtyrer zu sterben: „Tod Amerika, Tod Israel“. Was stimmt nur mit diesen Menschen nicht? pic.twitter.com/O3ASUfyC6t — Georg Pazderski (@Georg_Pazderski) November 16, 2025

+++

Großbritannien: Regierung hält Daten zurück, die einen Zusammenhang zwischen Covid-Impfung und erhöhter Sterblichkeit belegen könnten

Die britische Gesundheitsbehörde (UKHSA) steht im Verdacht der Vertuschung, weil sie Daten zurückhält, die einen Zusammenhang zwischen der Covid-Impfung und erhöhter Sterblichkeit nahelegen könnten. Die UKHSA argumentiert, die Veröffentlichung dieser Daten würde bei den Hinterbliebenen „Leid und Wut“ auslösen.

Eine parteiübergreifende Gruppe von Abgeordneten äußerte Bedenken hinsichtlich der hohen Sterblichkeitsrate und forderte die UKHSA auf, die mit Pharmaunternehmen geteilten Daten zu veröffentlichen. Aktivisten von UsForThem beantragten die Daten auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes, erhielten jedoch eine Absage.

Die UKHSA verweist auf das Risiko von Fehlinformationen und der Identifizierung von Patienten. Kritiker vergleichen diesen Ansatz mit dem Umgang mit dem Skandal um infiziertes Blut. Die UKHSA betont, die Vertraulichkeit der Patientendaten habe oberste Priorität.“mVia disclose.tv

+++

BERLIN – 13jähriger verschleppt: Drei Kinder bei brutalem Überfall in Berliner Park schwer verletzt

Eine Jugendbande hat am Sonnabend drei Kinder im Paule-Park in Berlin-Pankow überfallen. Ein Elfjähriger und zwei 13jährige waren auf einem Spielplatz, als fünf Jugendliche auftauchten und ohne Vorwarnung auf die Jungen eingeschlagen haben sollen.

Während die beiden älteren Kinder zusammengeschlagen wurden, konnte der Elfjährige fliehen und Hilfe holen. Als zwei Erwachsene eingreifen wollten, flüchteten die Täter und nahmen einen der 13jährigen mit.

[…]

Die beiden zurückgebliebenen Opfer kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, bei einem wurde ein gebrochenes Nasenbein festgestellt. Der vermisste Junge wurde später am S-Bahnhof Schönholz entdeckt – ebenfalls schwer verletzt. Ärzte stellten bei ihm mehrere Gesichtsfrakturen und einen Bruch eines Handknochens fest, er wird stationär behandelt. Die Täter raubten ein Handy und eine GeldkarteQuelle: jungefreiheit.de

+++

Strafanzeige gegen Söder wegen Volksverhetzung erstattet

Inspiriert von einer Staatsanwaltschaft in Baden-Württemberg und dem AG Essen habe ich soeben Strafanzeige gegen den bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder wegen des Verdachts der Volksverhetzung erstattet.

Söder hat die AfD als „parasitäre Partei“ bezeichnet und bedient sich damit der entmenschlichenden Sprache der Nationalsozialisten.

Wenn „die Punker“, „die Kommunisten“ und die Partei „Die Grünen“ als abgrenzbare Teile der Bevölkerung angesehen werden, dann muss dies auch für die AfD gelten. Wenn bei Bürgern Hausdurchsuchungen stattfinden, weil sie Beamte sinngemäß als „Parasiten“ bezeichnen, dann erwarte ich auch Ermittlungen gegen den bayerischen Ministerpräsidenten. Natürlich wird es dazu aufgrund der politisch abhängigen Staatsanwaltschaft in Deutschland nicht kommen. Mit Rechtsstaatlichkeit hat das alles nichts zu tun.

PS: Michael Schele, ein Mandant von uns, wurde am 31. Juli 2025 vom Amtsgericht Essen wegen Volksverhetzung zu 160 Tagessätzen Geldstrafe verurteilt, weil er „Die Grünen“ als eine „kranke Ideologiesekte“ „mit fanatisch böser Absicht“ bezeichnet hat. Via RA Markus Haintz auf X

+++ SPORT +++

„Schämen Sie sich“ und „Wie Prostituierte“: Wirbel um NFL-Hymne in Madrid

Von „Warum musste sie sich wie eine Prostituierte anziehen?“ bis „Das nimmt der Hymne jede feierliche Stimmung“: Mit ihrem Auftritt beim NFL-Spiel in Madrid sorgte US-Sängerin Karina Pasian für reichlich Diskussion auf X und Co.

Bevor die Miami Dolphins am Sonntag gegen die Washington Commanders mit 16:13 das erste NFL-Spiel auf spanischen Boden gewinnen konnten, ertönte im Bernabeu – wie in der Football-Liga üblich – die US-amerikanische Hymne. Gesungen wurde diese von Pasian, die jedoch weniger mit ihrer Stimme als mit ihrem Outfit für Gesprächsstoff sorgte.

Madrid-based vocalist Karina Pasian sings the U.S. National Anthem for the first-ever NFL game in Spain. pic.twitter.com/vIhnBFq4sA — NFL (@NFL) November 16, 2025

Anm. d. Red.: Ein geschickter Schachzug ihres Managements – so konnte sie ihren Bekanntheitsgrad gewaltig erhöhen. Und die überwiegend männlichen Besuche und Sportler hat das sicher nicht gestört.

+++

Kessler-Zwillinge: Die „schönsten Frauen der Welt“ sind tot

Im Alter von 89 Jahren sind die international bekannten Kessler-Zwillinge, die als Entertainerinnen große Erfolge feierten, verstorben.

Alice und Ellen Kessler, bekannt als die Kessler-Zwillinge, sind tot. Nach Informationen der «Bild» starben die Entertainerinnen gemeinsam in München. Sie nahmen laut der Zeitung begleitete Sterbehilfe in Anspruch, die Polizei schließt Fremdverschulden aus.

[…]

Die beiden wurden am 20. August 1936 in Nerchau, Bundesland Sachsen, geboren und waren international bekannte Sängerinnen, Tänzerinnen, Schauspielerinnen und Entertainerinnen. Die Kessler-Zwillinge wurden für lange Zeit als die schönsten Frauen der Welt bezeichnet. Außer in Deutschland traten sie insbesondere in Italien, Frankreich und den USA auf. Weiterlesen auf 20min.ch

+++

Islamistische Influencerinnen missionieren Mädchen – So agiert der Politische Islam in Österreich

Die Dokumentationsstelle Politischer Islam (DPI) beobachtet seit fünf Jahren, wie sich islamistische Akteure in Österreich organisieren, vernetzen und strategisch anpassen.

Im Gespräch erklärt Direktorin Lisa Fellhofer, warum der Politische Islam keine Glaubensfrage, sondern eine Machtfrage ist – und wie sehr sich die Szene ins Netz verlagert hat, wo vor allem islamistische Influencerinnen gezielt junge Mädchen ansprechen.

„Wir haben durch unsere Arbeit gesehen, dass die Definition, die am Anfang erarbeitet wurde, eine durchaus vernünftige Grundlage bietet.“ Die Kurzfassung „ist eine Herrschaftsideologie, die im Wesentlichen gegen Rechtsstaat, Demokratie und Menschenrechte verstößt,“ meint Fellhofer.

Wichtig ist ihr die Abgrenzung zur Religion: „Es geht nicht um die Religion des Islam, sondern um Extremisten, die auf Basis von religiösen Werten versuchen, Politik zu betreiben, die Demokratie und den Rechtsstaat aushöhlt.“ Weiterlesen auf exxpress.at

+++

Brasilien enthüllt die höchste Statue der Jungfrau Maria der Welt mit einer Größe von 51 Metern

Sie übertrifft sogar Rio’s 38 Meter hohen Christus, den Erlöser.

Via @disclosetv

+++ REALSATIRE +++

