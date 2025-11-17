Zürich: Bargeld-Verbieter rudern nach Klagsdrohungen und Bürgerprotesten zurück

Bild: UME

Sieg der Anständigen! Gott sei Dank gibt es noch anständige Bürger, die sich vor den Feinden der Freiheit und den Vorantreibern eines Schnüffle- und Überwachungssystems nicht alles bieten lassen.

So geschehen in der Schweiz, wo man auf Weihnachtsmärten das Bezahlen mit Bargeld verbieten wollte. UNSER MITTELEUROPA berichtete gestern darüber.

Denn dem Veranstalter des Weihnachtsmarktes am Hauptbahnhof in Zürich, die Polarzauber AG, hätte es ein generelles Bargeldverbot dort geben sollen. Damit die Aktion nicht als das, was der eigentliche Grund dieser Ungeheuerlichkeit darstellt, nämlich ein Erschnüffeln der Umsätze zwecks Umsatzbeteiligung erkennbar wäre, hängte man diesem Schritt in Richtung Totalüberwachung ein „modernes“ englisches „cashless“ um. „Der gesamte Polarzauber ist cashless“ hieß es und sollte dem handelsüblichen Systemtrottel das Gefühl vermitteln irgendwie up do date zu sein. Und natürlich ging es auch um die „Sicherheit“ – ein Kampf gegen Geldwäsche und Drogenkriminalität konnten diesmal nicht herhalten.

Weihnachts-Zauber doch mit Bargeld

Organisatoren knicken nach massivem Protest und Medien-Wirbel ein, verzichten auf „Plastik-only“ und es drohten drohten Klagen berichtete insideparadeplatz.ch

Schließlich war der Druck der Öffentlichkeit zu heftig, kein Bargeld mehr am Zürcher Weihnachtsmarkt in der Hauptbahnhofshalle anzunehmen. Nachdem verschiedene Schweizer Medien darüber berichtet hatten, aber auch viele ausländische Zeitungen und Fernsehstationen, zeigten sich die Organisatoren von „Polarzauber“ plötzlich einsichtig.

„Neben den Medienberichterstattungen haben uns zahlreiche Nachrichten von Bürgerinnen und Bürgern erreicht, die sich besorgt über die neue eingeführte Cashless-Bezahlmethode zeigten“, schrieb Polarzauber den Ausstellern, äh, den „Austellenden“ (siehe unten). Zudem drohte ein Bürger mit Absender eines Vereins namens „Schweiz-Macher“ mit Klagen. Er hatte Beschwerden beim Kanton Zürich und der Bahn eingereicht, da am Hauptbahnhof, wo der Weihnachtsmarkt stattfindet, das offizielle Zahlungsmittel Schweizer Bargeld zwingend zu akzeptieren sei.

Anhand dieses Beispiels sieht man, dass sich die Anständigen mit mutigem Engagement durchaus gegen orwellsche Überwacher durchsetzen können.

Hier geht es zum Erstartikel:

