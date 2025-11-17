UN-Nazismus-Faktencheck zeigt: „Corriere della Sera“ und EU-Staaten ergänzen sich – Teil 2

14.11.2025: Die UN-Abstimmung demaskiert: Wer bekennt sich zum Nazismus? [rot] | Quelle: UN

Die Maske fällt: Wer gehofft hatte, das extreme Verhalten des Corriere della Sera wäre ein Einzelfall, der wurde enttäuscht: Der Werte-Westen stemmte sich in der UN-Generalversammlung geschlossen dagegen, um Nazismus nicht glorifizieren bzw. nicht anderwärtig fördern zu lassen.

Die globale Mehrheit der 90 Prozent bzw. die sieben Milliarden

danken UN für ihren Faktencheck zum „Nazismus-Bekenntnis“

Zweiter Teil der Fragen & Antworten des Lawrow-Interviews

durch den Corriere della Sera ungekürzt & unzensiert

Corriere della Sera: Ihr Auftritt beim Gipfeltreffen in Anchorage in einem Pullover mit der Aufschrift „UdSSR” hat viele Fragen aufgeworfen. Einige sahen darin eine Bestätigung Ihres Bestrebens, falls möglich, das ehemalige sowjetische Gebiet (Ukraine, Moldawien, Georgien, die baltischen Staaten etc.) nach Möglichkeit wiederherzustellen, wenn nicht sogar die UdSSR wiederzubegründen. War das eine verschlüsselte Botschaft oder nur ein Scherz?

Sergey Lawrow: Ich bin stolz auf mein Land, in dem ich geboren und aufgewachsen bin, eine gute Ausbildung erhalten habe und meine diplomatische Karriere beginnen und fortsetzen konnte. Russland ist bekanntlich Nachfolge-Staat der UdSSR, wobei unser Land insgesamt auf eine tausendjährige Geschichte zurückblickt:

Die Volksherrschaft auf dem Nowgoroder Wetsche entstand noch lange vor den Demokratieversuchen im Westen!

[Anmerkung der Redaktion: Das Wetsche war eine Bevölkerungs-Versammlung in russischen Städten im Zuge der Mitbestimmung und Selbstverwaltung gegenüber dem jeweiligen Regenten. Zum ersten Mal wurde diese Bürgerinstitution in einer Chronik im Jahr 997 für die Stadt Belgorod Kiewski erwähnt].

Im Übrigen besitze ich auch noch ein T-Shirt mit dem Wappen des Russischen Reiches, was aber nicht bedeutet, dass wir dieses wiederbeleben wollten. Eines unserer größten Erben, auf das wir zu Recht stolz sind, ist die Kontinuität der Entwicklung und Stärkung des Staates während seiner gesamten großen Geschichte der Vereinigung und Zusammenführung des russischen Volkes und aller anderen Völker des Landes. Darüber hat der russische Präsident Wladimir Putin vor kurzem anlässlich der Feierlichkeiten zum Tag der nationalen Einheit ausführlich gesprochen. Suchen Sie also hier nicht nach politischen Signalen:

Vielleicht ist nur im Westen das Gefühl des Patriotismus, der Treue zum Vaterland im Schwinden begriffen!

Doch für uns bleibt das Teil unseres genetischen Codes!

Corriere della Sera: Wenn eines der Ziele der Speziellen-Militär-Operation [SMO] darin bestand, die Ukraine wieder in den Einflussbereich Russlands zurückzuholen, wie es beispielsweise aus Ihren Forderungen in Bezug auf eine Rüstungs-Begrenzung [für die Ukraine] hervorgeht, glauben Sie dann nicht, dass der aktuelle bewaffnete Konflikt, wie auch immer er ausgehen mag, Kiew eine ganz bestimmte internationale Rolle und Identität, die sich zunehmend von der von Moskau unterschiede, verleiht?

Sergey Lawrow: Die Ziele der SMO wurden im Jahr 2022 vom russischen Präsidenten Wladimir Putin festgelegt und sind bis heute relevant. Es geht nicht um Einflussbereiche, sondern um:

die Rückkehr der Ukraine zu einem neutralen, blockfreien, atomwaffenfreien Status,

zur strikten Einhaltung der Menschenrechte und aller Rechte der russischen und anderen nationalen Minderheiten [in der Ukraine]!

Genau so sind diese Verpflichtungen in der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine von 1990 und in ihrer Verfassung festgeschrieben und genau unter Berücksichtigung dieser erklärten Verpflichtungen hat Russland die Unabhängigkeit des ukrainischen Staates anerkannt.

Wir streben die Rückkehr der Ukraine zu ihrer Staatlichkeit auf einer gesunden und stabilen Grundlage an und werden dies auch erreichen. Dies setzt voraus, dass die Ukraine:

sich verwehrt, ihr Territorium NATO zur militärischen Entwicklung unterwürfig anbieten zu lassen,

ihr Territorium nicht der Europäische Union, die sich rasch zu einem nicht weniger aggressiven Militärblock entwickelt, zur Verfügung stellen lässt,

die Säuberung von der in Nürnberg verbotenen nationalsozialistischen Ideologie realisiert,

für die Wiederherstellung aller Rechte von Russen, Ungarn und allen anderen nationalen Minderheiten sorgt!

Es ist bezeichnend, dass die Brüsseler Eliten, die das Kiewer Regime in die EU hineinzuziehen versuchen, über die eklatante Diskriminierung der „Nicht-Indigenen-Völker”, wie Kiew die seit Jahrhunderten in der Ukraine lebenden Russen verächtlich zu benennen pflegt, geflissentlich schweigen, während sie gleichzeitig der Junta von Selenskyj als Verteidigerin „europäischer Werte” huldigen lassen:

Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass der Nationalsozialismus in Europa wieder auf dem Vormarsch ist!

Und das gibt Anlass zum Nachdenken – insbesondere angesichts der Tatsache, dass Deutschland und Italien zusammen mit Japan in der UN in den letzten Jahren gegen die jährliche Resolution der Generalversammlung über die Unzulässigkeit der Glorifizierung des Nationalsozialismus stimmten – siehe dazu das Titelbild für 2025:

Die Weststaatler machen keinen Hehl daraus, dass sie de facto mit Hilfe der Ukraine einen Stellvertreterkrieg gegen Russland führen lassen, der auch „nach der aktuellen Krise“ nicht enden würde. Darüber haben NATO-Generalsekretär Mark Rutte, der britische Premierminister Keir Starmer, die Brüsseler Bürokraten Ursula von der Leyen und Kaja Kallas sowie der Sonderbeauftragte des US-Präsidenten für die Ukraine, Keith Kellogg, wiederholt gesprochen. Es ist klar, dass die Entschlossenheit Russlands, seine Sicherheit vor den Bedrohungen zu schützen, die der Westen mit Hilfe des von ihm kontrollierten Regimes schafft, legitim und begründet ist.

Corriere della Sera: Auch die USA liefern Waffen an die Ukraine und haben kürzlich sogar die Möglichkeit diskutiert, Kiew mit Tomahawk-Marschflugkörpern beliefern zu lassen. Warum unterscheiden sich Ihre Position bzw. Einschätzung zwischen der Politik der USA und der von Europa?

Sergey Lawrow: Die meisten europäischen Hauptstädte bilden derzeit den Kern der sogenannten „Koalition der Willigen“, die nur eines will:

Dass die Kampfhandlungen in der Ukraine so lange wie möglich bzw. „bis zum letzten Ukrainer“ anhalten!

Sie verfügen offenbar über keine andere Möglichkeit, um die Aufmerksamkeit ihrer Wählerschaft von den sich drastisch immer mehr verschlechternden innenpolitischen und sozioökonomischen Problemen abzulenken. Mit dem Geld der europäischen Steuerzahler finanzieren sie das terroristische Regime in Kiew, indem sie Waffen liefern, mit denen systematisch friedliche Bewohner russischer Regionen und Ukrainer getötet werden, die vor dem Krieg und den Nazi-Henkern zu fliehen versuchen. Die „Koalition der Willigen“:

sabotiert alle Friedensbemühungen und lehnt direkte Kontakte mit Moskau ab,

verhängt immer neue „Sanktionen”, die wie ein Bumerang nur ihre Wirtschaft trifft

bereitet offen einen neuen großen europäischen Krieg gegen Russland vor,

versucht Washington zu überreden, sich auf keine ehrliche und gerechte diplomatische Lösung einzulassen!

Ihr Hauptziel ist es, die Position der derzeitigen US-Regierung zu unterminieren, die sich ursprünglich für einen Dialog eingesetzt, sich mit der Position der russischen Seite auseinandergesetzt und sich um eine nachhaltige friedliche Lösung bemüht hat. Donald Trump hat wiederholt öffentlich anerkannt, dass einer der Gründe für das Vorgehen Russlands die NATO-[Ost-]Erweiterungen bzw. Annäherung der Infrastruktur des Bündnisses an die Grenzen unseres Landes war. Es entspricht genau dem, wovor Präsident Wladimir Putin und Russland seit zwanzig Jahren gewarnt hatten. Wir hoffen, dass in Washington Vernunft und Verpflichtung zu dieser grundsätzlichen Position den Ausschlag geben und man von Handlungen Abstand nehmen werde, welche den Konflikt auf eine neue Eskalationsstufe heben könnten.

Dabei macht unser Militär keinen Unterschied, woher die Waffen für die ukrainischen Streitkräfte kommen – aus Europa oder den USA: Alle militärischen Ziele werden sofort zerstört!

Übersetzung UNSER-MITTELEUROPA

***

Fortsetzung mit Teil 3 folgt

Teil 1 des Interviews von Sergey Lawrow mit Corriere della Sera: HIER

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.