UN-Nazismus-Faktencheck zeigt: „Corriere della Sera“ und EU-Staaten ergänzen sich – Teil 2

Die Maske fällt: Wer gehofft hatte, das extreme Verhalten des Corriere della Sera wäre ein Einzelfall, der wurde enttäuscht: Der Werte-Westen stemmte sich in der UN-Generalversammlung geschlossen dagegen, um Nazismus nicht glorifizieren bzw. nicht anderwärtig fördern zu lassen.
Die globale Mehrheit der 90 Prozent bzw. die sieben Milliarden
danken UN für ihren Faktencheck zum „Nazismus-Bekenntnis“
Zweiter Teil der Fragen & Antworten des Lawrow-Interviews
durch den Corriere della Sera ungekürzt & unzensiert
Corriere della Sera: Ihr Auftritt beim Gipfeltreffen in Anchorage in einem Pullover mit der Aufschrift „UdSSR” hat viele Fragen aufgeworfen. Einige sahen darin eine Bestätigung Ihres Bestrebens, falls möglich, das ehemalige sowjetische Gebiet (Ukraine, Moldawien, Georgien, die baltischen Staaten etc.) nach Möglichkeit wiederherzustellen, wenn nicht sogar die UdSSR wiederzubegründen. War das eine verschlüsselte Botschaft oder nur ein Scherz?
Sergey Lawrow: Ich bin stolz auf mein Land, in dem ich geboren und aufgewachsen bin, eine gute Ausbildung erhalten habe und meine diplomatische Karriere beginnen und fortsetzen konnte. Russland ist bekanntlich Nachfolge-Staat der UdSSR, wobei unser Land insgesamt auf eine tausendjährige Geschichte zurückblickt:
Die Volksherrschaft auf dem Nowgoroder Wetsche entstand noch lange vor den Demokratieversuchen im Westen!
[Anmerkung der Redaktion: Das Wetsche war eine Bevölkerungs-Versammlung in russischen Städten im Zuge der Mitbestimmung und Selbstverwaltung gegenüber dem jeweiligen Regenten. Zum ersten Mal wurde diese Bürgerinstitution in einer Chronik im Jahr 997 für die Stadt Belgorod Kiewski erwähnt].
Im Übrigen besitze ich auch noch ein T-Shirt mit dem Wappen des Russischen Reiches, was aber nicht bedeutet, dass wir dieses wiederbeleben wollten. Eines unserer größten Erben, auf das wir zu Recht stolz sind, ist die Kontinuität der Entwicklung und Stärkung des Staates während seiner gesamten großen Geschichte der Vereinigung und Zusammenführung des russischen Volkes und aller anderen Völker des Landes. Darüber hat der russische Präsident Wladimir Putin vor kurzem anlässlich der Feierlichkeiten zum Tag der nationalen Einheit ausführlich gesprochen. Suchen Sie also hier nicht nach politischen Signalen:
Vielleicht ist nur im Westen das Gefühl des Patriotismus, der Treue zum Vaterland im Schwinden begriffen!
Doch für uns bleibt das Teil unseres genetischen Codes!
Corriere della Sera: Wenn eines der Ziele der Speziellen-Militär-Operation [SMO] darin bestand, die Ukraine wieder in den Einflussbereich Russlands zurückzuholen, wie es beispielsweise aus Ihren Forderungen in Bezug auf eine Rüstungs-Begrenzung [für die Ukraine] hervorgeht, glauben Sie dann nicht, dass der aktuelle bewaffnete Konflikt, wie auch immer er ausgehen mag, Kiew eine ganz bestimmte internationale Rolle und Identität, die sich zunehmend von der von Moskau unterschiede, verleiht?
Sergey Lawrow: Die Ziele der SMO wurden im Jahr 2022 vom russischen Präsidenten Wladimir Putin festgelegt und sind bis heute relevant. Es geht nicht um Einflussbereiche, sondern um:
- die Rückkehr der Ukraine zu einem neutralen, blockfreien, atomwaffenfreien Status,
- zur strikten Einhaltung der Menschenrechte und aller Rechte der russischen und anderen nationalen Minderheiten [in der Ukraine]!
Genau so sind diese Verpflichtungen in der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine von 1990 und in ihrer Verfassung festgeschrieben und genau unter Berücksichtigung dieser erklärten Verpflichtungen hat Russland die Unabhängigkeit des ukrainischen Staates anerkannt.
Wir streben die Rückkehr der Ukraine zu ihrer Staatlichkeit auf einer gesunden und stabilen Grundlage an und werden dies auch erreichen. Dies setzt voraus, dass die Ukraine:
- sich verwehrt, ihr Territorium NATO zur militärischen Entwicklung unterwürfig anbieten zu lassen,
- ihr Territorium nicht der Europäische Union, die sich rasch zu einem nicht weniger aggressiven Militärblock entwickelt, zur Verfügung stellen lässt,
- die Säuberung von der in Nürnberg verbotenen nationalsozialistischen Ideologie realisiert,
- für die Wiederherstellung aller Rechte von Russen, Ungarn und allen anderen nationalen Minderheiten sorgt!
Es ist bezeichnend, dass die Brüsseler Eliten, die das Kiewer Regime in die EU hineinzuziehen versuchen, über die eklatante Diskriminierung der „Nicht-Indigenen-Völker”, wie Kiew die seit Jahrhunderten in der Ukraine lebenden Russen verächtlich zu benennen pflegt, geflissentlich schweigen, während sie gleichzeitig der Junta von Selenskyj als Verteidigerin „europäischer Werte” huldigen lassen:
Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass der Nationalsozialismus in Europa wieder auf dem Vormarsch ist!
Und das gibt Anlass zum Nachdenken – insbesondere angesichts der Tatsache, dass Deutschland und Italien zusammen mit Japan in der UN in den letzten Jahren gegen die jährliche Resolution der Generalversammlung über die Unzulässigkeit der Glorifizierung des Nationalsozialismus stimmten – siehe dazu das Titelbild für 2025:
Die Weststaatler machen keinen Hehl daraus, dass sie de facto mit Hilfe der Ukraine einen Stellvertreterkrieg gegen Russland führen lassen, der auch „nach der aktuellen Krise“ nicht enden würde. Darüber haben NATO-Generalsekretär Mark Rutte, der britische Premierminister Keir Starmer, die Brüsseler Bürokraten Ursula von der Leyen und Kaja Kallas sowie der Sonderbeauftragte des US-Präsidenten für die Ukraine, Keith Kellogg, wiederholt gesprochen. Es ist klar, dass die Entschlossenheit Russlands, seine Sicherheit vor den Bedrohungen zu schützen, die der Westen mit Hilfe des von ihm kontrollierten Regimes schafft, legitim und begründet ist.
Corriere della Sera: Auch die USA liefern Waffen an die Ukraine und haben kürzlich sogar die Möglichkeit diskutiert, Kiew mit Tomahawk-Marschflugkörpern beliefern zu lassen. Warum unterscheiden sich Ihre Position bzw. Einschätzung zwischen der Politik der USA und der von Europa?
Sergey Lawrow: Die meisten europäischen Hauptstädte bilden derzeit den Kern der sogenannten „Koalition der Willigen“, die nur eines will:
Dass die Kampfhandlungen in der Ukraine so lange wie möglich bzw. „bis zum letzten Ukrainer“ anhalten!
Sie verfügen offenbar über keine andere Möglichkeit, um die Aufmerksamkeit ihrer Wählerschaft von den sich drastisch immer mehr verschlechternden innenpolitischen und sozioökonomischen Problemen abzulenken. Mit dem Geld der europäischen Steuerzahler finanzieren sie das terroristische Regime in Kiew, indem sie Waffen liefern, mit denen systematisch friedliche Bewohner russischer Regionen und Ukrainer getötet werden, die vor dem Krieg und den Nazi-Henkern zu fliehen versuchen. Die „Koalition der Willigen“:
- sabotiert alle Friedensbemühungen und lehnt direkte Kontakte mit Moskau ab,
- verhängt immer neue „Sanktionen”, die wie ein Bumerang nur ihre Wirtschaft trifft
- bereitet offen einen neuen großen europäischen Krieg gegen Russland vor,
- versucht Washington zu überreden, sich auf keine ehrliche und gerechte diplomatische Lösung einzulassen!
Ihr Hauptziel ist es, die Position der derzeitigen US-Regierung zu unterminieren, die sich ursprünglich für einen Dialog eingesetzt, sich mit der Position der russischen Seite auseinandergesetzt und sich um eine nachhaltige friedliche Lösung bemüht hat. Donald Trump hat wiederholt öffentlich anerkannt, dass einer der Gründe für das Vorgehen Russlands die NATO-[Ost-]Erweiterungen bzw. Annäherung der Infrastruktur des Bündnisses an die Grenzen unseres Landes war. Es entspricht genau dem, wovor Präsident Wladimir Putin und Russland seit zwanzig Jahren gewarnt hatten. Wir hoffen, dass in Washington Vernunft und Verpflichtung zu dieser grundsätzlichen Position den Ausschlag geben und man von Handlungen Abstand nehmen werde, welche den Konflikt auf eine neue Eskalationsstufe heben könnten.
Dabei macht unser Militär keinen Unterschied, woher die Waffen für die ukrainischen Streitkräfte kommen – aus Europa oder den USA: Alle militärischen Ziele werden sofort zerstört!
10 Gedanken zu „UN-Nazismus-Faktencheck zeigt: „Corriere della Sera“ und EU-Staaten ergänzen sich – Teil 2“
Nazismus ist eine abwertende Kurzform des Begriffs Nationalsozialismus in Synthese mit dem Begriff Faschismus, die erst nach Ende des Zweiten Weltkrieges gegen Deutschland im Zuge der Umerziehung gebräuchlich wurde.
In realsozialistischen Systemen, beispielsweise der „DDR“, wurden die Bezeichnungen „Nazi“ und „Nazismus“ gegenüber den Selbstbezeichnungen „Nationalsozialist“ und „Nationalsozialismus“ bevorzugt, um die Verwendung des Begriffs „Sozialismus“ im Zusammenhang mit dem ideologischen Feind zu vermeiden und diesen zugleich abzuwerten.
Verwendet wurde der Begriff erstmals in englischer antideutscher Propaganda.
Thema Ukraine / Rußland
In Polen drehen sie wieder am False Flag-Rad. „Anschlag auf Bahnstrecke“
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/polen-anschlag-auf-bahngleis-sollte-vermutlich-zug-sprengen-a5306367.html?ea_src=category&ea_pos=col-middle&ea_elmt=feed&ea_cnt=2&_gl=1*4nrt71*_up*MQ..*_ga*NzAwNjc3MDExLjE3NjMzOTAwNjM.*_ga_GCZQQGLHE4*czE3NjMzOTAwNjIkbzEkZzAkdDE3NjMzOTAwNjIkajYwJGwwJGgw
Also die „Russen“ versuchen die Strecke zu sperren, indem sie mit Sprengstoff spielen. Sie sind aber so unfähig, daß „der Zug, der zerstört werden sollte“, nicht betroffen ist. Und das alles, weil „über Polens Schienennetz der Nachschub für die Ukraine läuft“.
Was sagt denn der Partisan in mir dazu? Nun der sagt, daß man im 2. WK solche Gleissprengungen verläßlich hinbekam, sogar im 1. Weltkrieg (Lawrence von Arabien), mit selbstauslösenden Minen (Zug fährt rüber = BUMM), muß niemand einen Zünder betätigen. Im Kalten Krieg sollten Stay Behind / Stasi solche Anschläge ausführen, mit den gleichen Mitteln. Außerdem, kann man solche Schäden binnen Stunden beheben, weshalb es nötig war die Schäden an vielen Stellen der Strecke hervorzurufen. Selbst Bombardierungen, 1000-Bomber Angriffe, waren meist binnen Tagen behoben, auch wenn sie Schlüsselstellen trafen (Bahnhöfe, wie den in Dresden). Die Amis stellten fest, daß sie am Tag die Strecken unbrauchbar machen, nur damit die Deutschen sie in der Nacht wieder herrichten. Außerdem wurden die Streckennetzte im Kalten Krieg, im Osten, extra auf Redundanz ausgelegt. Für die Ukraine wurde das seit 2022 hervorgehoben, weil „dadurch russische Angriffe wenig Wirkung entfalten würden“.
Was sagt uns das bezüglich Polen? Das unklar ist, was von der Redundanz noch vorhanden ist und das so ein Angriff sinnlos ist, da er keine nennenswerte Behinderung darstellt. Dafür ist es ein gewagtes Risiko, sollte Polen die russische Täterschaft nachweisen. Null Gewinn, bei hohem Risiko, exakt was ein siegreiches Rußland urplötzlich machen würde. Aber von der anderen Seite betrachtet, wenn man dringend Hilfe gegen Rußland bräuchte … Aber das würde die Ukraine ja nie machen, nur weil sie es schon mit der „russischen Rakete“ (ukr. S300) und den „russischen Drohnen“ versucht hat. Dazu würde auch passen, daß es keine Toten gab / der Zug nicht getroffen wurde. Sicherlich eine Verschwörungstheorie von mir, da Ukraine = die Guten = westliche Werte. Geht alle jetzt Fahnen für die Haßwoche gegen Rußland nähen!
Das scheint wohl alles ein einziger Korruptionssumpf zu sein. Club der Narzissten, sozusagen.
Das System Weimer: 80.000 Euro für ein Abendessen mit Ministern
Eine exklusive Apollo News-Recherche belegt eine Korruptionsaffäre im Kanzleramt. Staatsminister Wolfram Weimer, einer der engsten Vertrauten von Friedrich Merz, verkauft für gewaltige Summen den Zugang und den „Einfluss“ auf die Bundesregierung. In der Apollo News-Story erzählen wir die Hintergründe mit exklusivem Material.
https://www.youtube.com/watch?v=Wyq0L4a63jQ
Wer erinnert sich noch an Professor Unsinn, ehemals „Ifo“? Der durfte früher immer so Schein-Kritik üben, sofern es nicht darum ging der Staatsmacht zu gefallen und diese zu loben. Jetzt hat der Mann einen Geistesblitz gehabt, den diese „Nazis“ vor Jahrzehnten hatten und auch deswegen vom System ja so richtig geliebt wurden. Ein Doof wie ich konnte das mithin schon in den frühen 90ern kapieren, als Schüler, weil Erdkunde Leistungskurs + Qualitätsmedien und deren Berichterstattung, seit den mindestens den 80ern …
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2025/hans-werner-sinn-prophezeit-babyboomern-ein-leben-in-altersarmut
„„Der liebe Gott wird unser demographisches Problem nicht lösen. Das müssen wir schon selbst tun.“ Gleichzeitig appellierte er an die Jüngeren: „Bekommt Kinder! Diese Vorstellung, daß man ohne Kinder in dieser Welt leben und überleben kann, fällt doch jetzt gerade in sich zusammen.““
Was das BRD-System zu dem Thema erzählt hat (immer noch erzählt?)
Aber bitte keine weißen, deutschen Kinder, sucht euch dunkelhäutige Partner, sonst „Nazi“.
Die BRD importiert Gold, die zahlen die Renten.
Wir brauchen außerdem zukünftig nicht mehr so viele Menschen, weil Roboter und KI die Arbeit machen werden.
Was ich dazu sage. Der ethnische Selbstmord durch Geburtenverweigerung und Massenabtreibungen = Feminismus, läuft seit den späten 60ern. Bemerk wurde es in der Statistik erstmalig 1972, mit 150.000 mehr Verstorbenen, als Geborenen. Das hat sich seither nie geändert. Das sind dann demnächst 3 Generationen und ist damit nicht mehr behebbar, wenn man sich die Menschheitsgeschichte ansieht. Aber gut das Genosse Unsinn 2025 auch was mitbekommt und so eine „geniale“ Lösung anbietet, was würden „wir“ nur ohne ihn machen und all die anderen „Experten“? Aber bitte, worum sollte irgendwer auch einen „Nazi“ wie mich hören, was werd ich schon wissen … Eure BRD ist geil, eure Rente ist sicher, die Invasoren lieben euch, Marxismus funktioniert, „Klima“ ist echt und wer sich die Genitalien verstümmeln läßt, wechselt damit sein Geschlecht. Viel Endsieg euch weiterhin damit.
Korrekturen
„seit den mindestens den 80ern“ – Ein „den“ zu viel
„Bemerk wurde es in der Statistik“ – bemerkBAR
„rgendwer auch einen „Nazi“ wie mich hören“ – ANhören
„… Ein Doof wie ich …“ Manchmal muss ich Dir recht geben 😉
DDR hin- oder her ……aber es gab die Regelung, dass für jedes neugeborene Kind 1200 Mark als Unterstützung den Familien oder Müttern gegeben wurde. Das war schon Etwas. Aber längst nicht alles. Die folgende Krippe-Zeit für die Babys waren keine förderliche Sache, es war – Abgelegt Werden.
Gerade verstehe ich, was damit schon angerichtet wurde. Mir wurde das Baby von Bekannten eines Tages in den Arm gelegt und die Familie musste schnell ‚mal für unbestimmt – es wurden 2-4 Monate, ins Ausland. Mir blieb nichts anderes übrig, als tagsüber das Kind in eine Krippe zu bringen. Ich war die letzte Frau, die das Kind jeden Morgen abgab und sah, was so passierte. Nichts, Erholung für die Mitarbeiter, Kinder im Gitterbett. Sinnliche Ödnis. Was kann man alles schon tun für die Entwicklung eines Kindes, eines Menschen, wenn es mitten im Leben von Anfang an einen liebevollen, ihm zugewandten Platz gibt… und seine eigene Entwicklung früh beginnen konnte. Das hatte ich längst vergessen … aber das ist auch ein Faktor im großen Spiel. Doch auch zu Hause können Kinder veröden. Viele Mütter haben, nach eigenem Bekunden in meine Ohren, keine Lust auf die Dauerwidmung in der Anfangszeit gehabt. Sie konnten die Krippe-Zeit nicht erwarten… Auch so entsteht der unbewußte Mensch. der nur aushalten kann. Über Generationen – in „Friedens“zeiten.
Man kann gut nachvollziehen, warum der Corriere diesen Unfug nicht veröffentlicht hat.
Es fällt auf, dass Lawrow ausschließlich den korrekten Begriff „Nationalsozialismus“ verwendet, während in Überschrift, Vorspann und Grafiken nur die Abkürzung „Nazismus“ zum Einsatz kommt. Was soll diese Verschleierung der Tatsache, dass auch die sogenannten Nazis letztlich Sozialisten waren? Es handelte sich lediglich um eine besondere Ausprägung dieser dubiosen Ideologie – wie der heutige Kapitalsozialismus alias (bei Oswald Spengler) Milliardärssozialismus.
Die WELT, wie sie 1914 und 1945 nach den beiden überwiegend in Europa stattgefundenen KRIEGE war, besteht nicht mehr und wird sich auch zusätzlich weiter verändern – die mittlerweile mehrheitlich unabhängigen STAATEN werden sich andere FREUNDSCHAFTEN und ZUSAMMENSCHLÜSSE suchen und finden, es werden dazu neue GROSSMÄCHTE (CHINA) entstehen, ob die Ehemaligen dies wollen oder nicht.
Ich glaube auch nicht, dass die LANDNAHME deren größtes Ziel ist, obwohl die militärische Stärke zur DURCHSETZUNG vorhanden wäre ? Ihre bestehende wirtschaftliche Macht überwiegt vorerst noch mehr.