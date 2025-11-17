Deutschland, das letzte gallische Dorf der Energiewende

Anlässlich der aktuellen Klima(schwindel)-Konferenz in Brasilien sollte man sich wieder vergegenwärtigen, wie dieser Irrsinn entstanden ist. Zuerst noch einmal die Erklärung über die physikalische Unmöglichkeit des sogenannten „Treibhauseffekt“ (siehe auch www.klimaschwindel.net):

Von FRANZ FERDINDNAD | Das CO2 soll in der Atmosphäre eine „Gegenstrahlung“ erzeugen, die die untersten Luftschichten erwärmt. Diese Behauptung läuft darauf hinaus, dass das CO2 wie eine Wärmepumpe funktioniert und Wärme von den kalten hohen Luftschichten in die wärmeren tieferen Luftschichten pumpt. Es ist aber eine Wärmepumpe ohne Energieversorgung, also ein Widerspruch zur Energieerhaltung, da jede Wärmepumpe Energie aufwenden muss, um Wärme von Kalt nach Warm zu pumpen!

Erstmals wurde diese Vermutung von dem Chemiker Svante Arrhenius 1896 aufgestellt. Er ist ein Ur-Ur-Großvater von Greta Thunberg. Schon Albert Einstein widerlegte seinerzeit diese Behauptung.

Wieso wurde dieser Unsinn Anfang der Neunziger-Jahre des vorigen Jahrhunderts wieder „entdeckt“?

Zeitlich begann diese Propaganda nach dem Zerfall der Sowjetunion und es drängt sich die Vermutung auf, dass es zwischen diesen Ereignissen einen Zusammenhang gibt. Im Folgenden wird versucht, eine mögliche Kausalität zu erklären:

Solange die Sowjetunion mit dem Warschauer Pakt existierte, war die Welt für die USA als Hegemon über die westliche Welt in Ordnung. Alle Schafe waren brav hinter dem Leithammel versammelt. Mit dem Zerfall der Sowjetunion und des Warschauer Paktes änderte sich nun alles. Zwar wähnte sich der Westen als „Sieger“ des Kalten Krieges, da er das marktwirtschaftliche Konzept und die Demokratie gegenüber dem Sozialismus durchgesetzt hatte. Man glaubte, dass jetzt das „Ende der Geschichte“ angebrochen sei und die USA ab nun der unbestrittene Führer einer unipolaren Weltordnung sei.

Allerdings war dies eine krasse Fehleinschätzung. Die gemeinsamen Grundwerte von Demokratie, Freiheit und Marktwirtschaft waren keine Gründe dafür, dass die USA in Zukunft als Hegemon akzeptiert werden würde, denn trotz dieser Gemeinsamkeiten konnten einzelne Staaten, oder Staatengruppen unterschiedliche Interessen haben. Auch die Globalisierung der Weltwirtschaft änderte daran nichts, ganz im Gegenteil: gerade durch die Globalisierung ritterten die Industrienationen nun um die gleichen Märkte!

Auch das überlegene Militär der USA war kein Garant dafür, dass die USA als Hegemonialmacht akzeptiert wurde, wenn man sich nur an die schmähliche Niederlage der USA in Vietnam erinnert.

Wollte also die USA ihre Dominanz über den Planeten behaupten, war mehr als nur das Geschwafel von Demokratie, Menschenrechte und Freiheit notwendig. Man musste eine gemeinsame Gefahr für den ganzen Planeten postulieren, um die Schafe wieder in den Koppel zu treiben. Diese gemeinsame Gefahr war die angeblich drohende Erdverkochung durch das CO2, an die man sich plötzlich nach fast hundert Jahren wieder erinnerte!

Wie konnte man diesen Unsinn nun erfolgreich zumindest in der westlichen Welt durchsetzen?

Die ideologische Basis dafür war anfangs die Grün-Bewegung, die aus dem Umweltschutzgedanken und der Ablehnung der Kernkraftwerke entstanden ist. Diese Bewegung war schon seinerzeit eine Bewegung geistig Verwirrter, wie an dieser Stelle von UNSER MITTELEUROPA schon einmal ausgeführt wurde. Diese Grünbewegung war dominiert von Maoisten und Trotzkisten und einfach vielen Wichtigtuern und bildete den idealen Nährboden für allen möglichen Unsinn.

Allerdings hätte man aus dieser Bewegung heraus niemals eine Transformation der gesamten Industrie und letztlich unserer Gesellschaft bewerkstelligen können. Jetzt mussten noch ganz andere Akteure auf den Plan treten:

Die Neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts war die Zeit, in der sich bereits in unseren westlichen Industriestaaten ein bedrohlicher Paradigmenwechsel anbahnte. Die Globalisierung benachteiligte unsere Industrie gegenüber Industriestandorten in Asien. Anfangs waren es Japan, Taiwan, Singapur, Südkorea, Hongkong usw., die mit ihren billigen, fleißigen und lernwilligen Arbeitskräften den wohlstandsverwahrlosten Westlern das Wasser abgruben. In dieser Zeit verschwand beispielsweise die gesamte Consumerelektronik aus Europa, die Computertechnik konnte erst gar nicht richtig Fuß fassen und auch die Autoindustrie kam gehörig unter Druck. Es kursierten damals schon „Studien“, wonach die westliche Arbeitswelt zu 90% ihre Wertschöpfung durch Dienstleistungen erwirtschaften wird. So mancher fragte sich damals, ob wir in Zukunft davon leben sollen, dass wir uns gegenseitig die Haare schneiden werden?

Energiewende als Rettungsanker

In diesem Umfeld erschien die Energiewende als eine Art vierte industrielle Revolution, ein Rettungsanker der der westlichen Industrie neuen Schub verleihen könnte.

Zwar war sicher Allen die des Rechnens fähig waren schnell klar, dass man mit intermittierenden Stromerzeugern wie Windrädern oder PV-Anlagen eine Stromversorgung für einen Industriestandort nur mit teuren Stromspeichern gewährleisten könnte und somit eine derartige Stromversorgung viel zu teuer wäre und die Konkurrenzfähigkeit der westlichen Industrie nur noch mehr verschlechtern würde. Trotzdem hoffte man mit Subventionen und Förderungen, also mit einem sozialistischen Wirtschaftskonzept die Energiewende auf Schiene bringen zu können. Dass man dem eben erst überwundenen Sozialismus mit so einer Wirtschaftspolitik wieder salonfähig machte, war ein offener Widerspruch und Wasser auf die Mühlen all der linken Akteure in der Grünbewegung. Wahrscheinlich wären all diese Überlegungen schnell in der Schublade verschwunden, wenn nicht plötzlich alle westlichen Kapitalsammelbecken und Multimilliardäre in dieser Energiewende ein gigantisches Geschäft gewittert hätten.

Energiewende kein Selbstläufer

Da aber die Energiewende kein Selbstläufer wie die drei vorangegangenen industriellen Revolutionen war, musste mit Propaganda gewaltig nachgeholfen werden. Die bereits angelaufene Propaganda über die drohende, durch das CO2 bedingte Erdverkochung kam dabei wunderbar zu pass. Mit den Dutzenden Billionen Marktkapitalisierung dieser Kapitalsammelbecken konnte nun die gewaltigste Propagandakampagne in der Geschichte der Menschheit anlaufen. Schnell waren alle Mainstreammedien auf Schiene, sowie alle transatlantischen „Think Tanks“ und sogenannte „Nichtregierungsorganisationen“. Ebenso wurden alle Mainstream-Parteien überzeugt. Plötzlich kämpften auch alle konservativen Parteien Schulter an Schulter mit den linksradikalen Grünen gegen den drohenden Weltuntergang.

Ohne der Exkommunistin Angelika Merkel als Kanzlerin wäre der industrielle Selbstmord Deutschlands nicht möglich gewesen! Jeder der vom Geldtropf der Supereichen abhing, musste ab nun diesen Unsinn vertreten. Schnell wurden auch alle westlichen Universitäten durch diesen Geldsegen (über irgendwelche Projekte und „Studien“) überzeugt. Man darf nicht vergessen, dass die Universitäten hauptsächlich über sogenannte „Drittmittel“ finanziert werden und die wissenschaftliche Wahrheit hat aber leider keinen Sponsor!

Um die finanziellen Opfer, die die Bürger des Wertewestens zu erbringen hatten zu rechtfertigen, mussten über all diese Informationsschienen eine Art Pseudoreligion in den Köpfen der Bürger implementiert werden. Jeder Widerspruch gegen diesen Irrsinn wurde ab nun als „rechtsextrem“, oder sonst wie abartig diffamiert.

Nachdem aber die desaströsen Folgen der Energiewende nicht mehr abzustreiten sind, wenden sich nun die Superreichen und die Kapitalsammelbecken heimlich still und leise von diesem Schwachsinn ab (z.B.: BlackRock und Bill Gates).

Netzwerk von Verrückten

Mit Donald Trump scheinen sich auch in den USA teilweise die Eliten von der Vorstellung einer unipolaren Welt unter der Führung der USA zu verabschieden, womit der Klimaschwindel obsolet wird. Sogar Greta Thunberg hat in der Zwischenzeit einen anderen Fokus. Nur in Deutschland und in Österreich haben in der Zwischenzeit ein Netzwerk von Verrückten die Macht ergriffen, die in den Medien, in den Universitäten und der Politik fest verankert sind und jetzt an diesem Unsinn verzweifelt festhalten, damit sie ihre Pfründen bewahren.