Keine AfD Mitglieder beim staatlicher katholischer Kolping-Verband erlaubt

Der sozial-katholische Verband Kolping erklärte jüngst, keine AfD-Mitglieder in seinen Reihen zu dulden. Dadurch „entblößt“ man sich gleich in mehrerlei Hinsicht, denn weder von sozial und gleich gar nicht von katholisch kann bei einem derartigen Vorgehen, die Rede sein.

Steuermillionen unter katholischem Deckmäntelchen kassieren

Freilich nimmt man die Steuermillionen gerne und schwimmt offenbar um dieser nicht verlustig zu gehen, im zeitgeistigen Strom ganz tüchtig mit, wenn auch unter dem katholischen Mäntelchen.

Der katholische Sozialverband Kolping stellt also am 9. November klar, „wer ein AfD-Parteibuch hat, ist in dem 200.000-Mitglieder-Verein nicht mehr willkommen.“ Die Ziele und das Selbstverständnis von Kolping stünden „im grundsätzlichen Widerspruch zu den programmatischen Positionen und dem politischen Handeln“ der AfD, wie auch anonymousnews berichten konnte.

Dem ging eine entsprechende Satzungsänderung voraus, die „von einer überwältigenden Mehrheit entschieden“ worden sei, hieß es dazu seitens Kolping. Die dortige, scheidende Bundesvorsitzende, Ursula Groden-Kranich (CDU), betonte, ihr Verein stehe „für eine offene, solidarische und menschenfreundliche Gesellschaft“. Wer die Würde des Menschen und die Grundwerte des Evangeliums ernst nehme, könne keine Politik unterstützen, „die ausgrenzt, spaltet und Angst schürt“. Die CDUlerin also ganz auf Brandmauerkurs eingeschworen, wird wohl in der Partei noch „Einiges“ vorhaben, karrieremäßig, versteht sich.

„Christliche Werte“ abhandengekommen?

Wer oder was ist eigentlich Kolping und was macht der Verband, wie finanziert er sich? Nach Eigendefinition will der Verband christliche Werte in Gesellschaft, Familie, Arbeitswelt und Staat einbringen. Es gehe dabei also vorrangig um Armutsbekämpfung und soziale Verantwortung.

Dabei fällt allerdings auf, dass der 1846 in Köln von dem Priester Adolph Kolping gegründete Verband heutzutage guten Gewissens als staatliche NGO bezeichnet werden kann. Denn laut Jahres-Abschluss 2024 hat Kolping 4,48 Millionen Euro aus privaten Spenden erhalten und 4,89 Millionen aus öffentlicher Hand, somit dem Steuerzahler.

Den Verantwortlichen ist das allerdings nicht genug. So schreiben sie mit Blick auf ihren Jahresbericht, dass die 4,89 Millionen Euro vom Bundesentwicklungsministerium einen Rückgang von 13,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellten, als es noch 6,67 Millionen Euro gewesen waren. Die von der Bundesregierung für 2025 beschlossenen Einsparungen beim Etat des Entwicklungsministeriums bringen aus Sicht der Kolping-Verantwortlichen „lediglich kurzfristige Entlastungen im Bundeshaushalt“. „Langfristig drohen Deutschland dadurch höhere Kosten, etwa durch politische Instabilität, den Verlust tragfähiger internationaler Partnerschaften oder durch die wachsenden Auswirkungen des Klimawandels.“

Förderung höchst zweifelhafter Projekte

Ein aktuelles Kolping-Projekt, das über das Entwicklungsministerium direkt aus Steuergeldern finanziert wird, ist der „Ausbau der Sozialstruktur von Kolping-Selbsthilfeverbänden zur Stärkung der Zivilgesellschaft und Bekämpfung der Einkommensarmut“ auf dem amerikanischen Kontinent. Es ist angesetzt vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember dieses Jahres. Was dort genau getan wird, beschreibt das Entwicklungsministerium wie folgt, „Ausbau der Sozialverbände in Argentinien, Dominikanische Republik, Ecuador, Verbandsgestützt werden Maßnahmen der beruflichen Aus- und Weiterbildung angeboten und selbständige Existenzen gefördert.“

Damit werde „ein Beitrag zur Beschäftigungsförderung und zur Armutsminderung geleistet“. Bemerkenswert dabei, auf der Webseite des Entwicklungsministeriums werden die Ziele eines jeweiligen Projekts in die drei Kategorien „Hauptziel“, „signifikantes Nebenziel“ und „nicht relevant“ unterteilt. „Handelsentwicklung“ wird bei dem Vorhaben, das Armut mindern soll, erstaunlicher Weise als „nicht relevant“ klassifiziert.

Zwischen Jahresbeginn 2017 und Jahresende 2019 führte das Entwicklungsministerium ein Projekt zur „Verbesserung der allgemeinen und sanitären Lebensbedingungen von Kleinbauern und Aufbau sowie Ausbau der Sozialstruktur Kolpingwerk Benin“ durch – hierfür flossen 926.000 Euro Steuergeld. Als Hauptziel war hier „Demokratische und inklusive Regierungsführung“ angegeben, Handelsentwicklung oder Katastrophenmanagement galten auch hier als „nicht relevant“. Nun relevant scheint jedenfalls einmal mehr zu sein, dass deutsches Steuergeld jedenfalls in „dubiose“ Projekte in alle Welt „investiert“ wird.

