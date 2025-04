Trump brüskiert Macron im Vatikan – schickt ihn weg (Video)

Hilflos-naiv versucht das deutsche Systemmedium „focus“ einen veritablen diplomatischen Affront kleinzuschreiben:

„Drei Stühle, dann plötzlich doch nur zwei: Ein nun aufgetauchtes Video, dass die Momente vor dem ikonischen Treffen zwischen Trump und Selenskyj im Vatikan zeigt, lässt viel Spielraum für Interpretation.“

Obwohl der Sachverhalt überdeutlich ist: Der mächtige US-Präsident Trump brüskiert nicht nur den französischen Staatspräsidenten und dezidierten Kriegstreiber Macron, sondern die gesamte EU vor der Weltöffentlichkeit. Und zwar, als dieser plötzlich sich in einer burschikosen, geradezu halbstarken Verbrüderungsszene mit seinem Kriegs-Spezi Selenskyj dem US-Präsidenten aufdrängt. Die beiden Kriegstreiber gehen dabei geradezu dilettantisch und provokativ vor, indem sie sich mit einem – unter jugendlichen Halbstarken üblichen Ritual – in ihre Fäuste greifen und Zelensky dann dem Macron auf das Schulterblatt greift. So als ob: „Wir werden es dem schon zeigen!“

Trump fackelt nicht lange, hält und weist den französischen Staatschef Macron brüsk zurück, will ihn eindeutig nicht beim Vier-Augen-Gespräch mit Selenskyj dabei haben. Vermutlich wollten die beiden den US.Präsidenten einfach austricksen.

Entstanden ist der Video-Clip kurz vor dem Meeting zwischen Trump und Selenskyj im Vatikan im Rahmen der Papst-Beerdigung.

Hilflos-dümmlich framt das Blatt:

„Die Szene lässt viel Spielraum für Interpretation. Schickt Trump Macron weg, um mit Selenskyj allein zu sprechen?“

Was denn sonst ?

Ist doch klar zu erkennen ist, dass Vatikanangestellte zunächst drei Stühle in einer Art Sitzkreis platzieren, bis dann einer davon wieder entfernt wird. Nachdem Trump auf Macron einredet und eine Geste in Richtung Zelenskyj macht.

„Focus“ weiter:

„Die Frage steht jedoch im Raum, ob das ikonische Treffen ursprünglich anders hätte ablaufen sollen.“

Wahrscheinlich ist doch eher: Dass Macron in Ansprache mit gewissen EU-Eliten, dem schwachen Mann aus der Ukraine zu Hilfe kommen wollte. Trumps Schlagfertigkeit: Ein klarer Affront gegen die machtlose und als lächerlich vorgeführte EU. Sie hat bei den Friedensverhandlungen nichts mehr zu suchen. Alles aber auch nur eine weitere Schmach für ein zusehends ausgegrenztes Europa, über das die gesamte Welt nur mehr lacht.

Macron a voulu s’incruster entre Trump et Zelensky au Vatican, mais il s’est vite fait remettre à sa place. pic.twitter.com/9lp2hnT5iT — Citoyen initié (@CitoyenInitie) April 26, 2025

