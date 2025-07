Bilderberger-Schattenmacht mit „Eigendefinition“ zu „angestrebter“ Entvölkerung

Bild: business-leaders

Anlässlich des jährlich stattfindenden Geheimtreffens der Bilderberger wurde seitens eines niederländischen Mediums, der Begriff „Entvölkerung“ aus der diesjährigen Agenda näher hinterfragt.

Dieser Begriff hatte nicht nur auf Grund des Ausschlusses der Öffentlichkeit bei diesen Veranstaltungen für „Staunen“ gesorgt.

Geheime Treffen, Entvölkerung und Migration

Das alljährlich stattfindende Treffen der Bilderberger, von Politischen und wirtschaftlichen Eliten weltweit, ist an sich bereits durch die Geheimniskrämerei rund um die Veranstaltung, immer wieder im Fokus, vor allem alternativer Medien.

Eine niederländische Zeitung hatte es sich heuer „zur Aufgabe“ gemacht, den, in der diesjährigen Agenda vorkommenden Begriff der Entvölkerung, näher zu hinterfragen, wie auch uncutnews berichtet hatte.

Für „Aufregung“ hatte vor allem besagter, elfter und letzter Punkt auf der Agenda der Konferenz 2025, gesorgt. Derartige Themen, die an sich schon heikel sind, werfen allerdings ernste Fragen auf, vor allem, wenn sie hinter verschlossenen Türen diskutiert werden und die Öffentlichkeit von den Gesprächen ausgeschlossen wird.

Das niederländische Blatt deanderekrant ging also dieser Frage nach und hinterfragte bei der Kommunikationsabteilung von Bilderberg Meetings, was genau unter „Entvölkerung“ verstanden werden solle und ob die Bilderberger tatsächlich ein solches Szenario anstreben oder ob sie sich lediglich besorgt darüber äußern würden. Die Antwort war erwartungsgemäß freilich wenig aufschlussreich und ließ nur noch mehr Fragen offen. Ein anonym bleibender Pressesprecher erklärte schließlich dazu, „wir sprechen nicht mit Dritten über die Gründe, warum Themen ausgewählt werden. Wir erklären oder definieren auch keine einzelnen Themen. Wir können nur empfehlen, das Wörterbuch oder andere zuverlässige Quellen zu konsultieren, wenn Sie wissen wollen, was ein Wort bedeutet.“ Nun diese Antwort war ebenso erwartungsgemäß wie provokant ausgefallen.

Provokante „Abgehobenheit“

Diese provokante Antwort wie auch die Weigerung, Klarheit über ein derart sensibles Thema zu schaffen zu wollen, verstärken allerdings lediglich den Eindruck von Intransparenz und Geheimniskrämerei, der die Bilderberg-Konferenzen seit jeher umgab.

Die immer wiederkehrende Frage, was genau wurde also hinter verschlossenen Türen diskutiert wird, wenn führende Wirtschafts- und Politikvertreter über „Entvölkerung und Migration“ sprechen, bleibt freilich offen. Handelt es sich etwa um legitime Besorgnis über die globalen Migrationsbewegungen und deren Auswirkungen auf die Gesellschaften der westlichen Welt? Oder gibt es eben tatsächlich Bestrebungen, durch ungenannte Maßnahmen die Bevölkerungszahlen in bestimmten Regionen zu beeinflussen oder zu reduzieren?

Die Themen „Entvölkerung“ und „Migration“ sind freilich nicht neu und werden zunehmend als politisches Werkzeug „genutzt“. Viele Kritiker werfen den globalen Eliten vor, dass sie durch politische Maßnahmen wie Migrationskontrollen oder sogar Geburtenkontrollen die demografische Landschaft der Welt absichtlich zu verändern planen, um wirtschaftliche und politische Vorteile daraus zu erzielen. Das Ausbleiben jeglicher klarer Definition oder auch einer öffentlichen Erklärung zu diesem Thema gibt Anlass zu Spekulationen, was nun bei der Bilderberg-Gruppe tatsächlich besprochen wurde.

Keine Medien ,keine Öffentlichkeit

Besonders problematisch wie hinterfragenswert ist dabei die Tatsache, dass diese Konferenz, die die wichtigsten Entscheidungsträger der Welt vereint, gänzlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit wie auch der Medien stattfindet. Dies führt zu einer Atmosphäre der Geheimhaltung und der Besorgnis über die mögliche Manipulation politischer und wirtschaftlicher Prozesse im Interesse kleiner, privilegierter Eliten. Wie schon in der Vergangenheit werfen solche geheimen Treffen immer wieder unzählige Fragen auf. Wer sind die wahren Akteure hinter den Kulissen, welche Interessen vertreten sie und wie weit sind sie bereit, die Demokratie und die Rechte der Bevölkerung zu untergraben, um ihre Ziele zu erreichen?

Gänzlich fehlender Dialog und völlig undurchsichtige Kommunikation über solche zentralen Themen zeigen einmal mehr, wie gefährlich es sein kann, wenn die Mächtigen ihre Entscheidungen außerhalb des öffentlichen Blicks treffen. Die Bilderberg-Konferenzen müssen daher zwangsläufig als Paradebeispiel für die wachsende Kluft zwischen den Eliten und der breiten Bevölkerung gesehen werden. Während die Weltbevölkerung vermehrt mit Herausforderungen wie Migration und daraus resultierenden sozialen Spannungen konfrontiert wird, bleibt die Antwort auf die drängenden Fragen der Zukunft eine wohl „gehütetes Geheimnis“ der weltweiten Machtzentren.

