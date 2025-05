Versteckte Macron Kokain-Party auf Zugreise nach Kiew ? (Video)

Sollte das, worüber englischsprachige Medien intensiv diskutieren stimmen, wäre das nur ein weiteres abschreckendes Beispiel für arrogant-abgehobene EU-Eliten für ihr unverantwortliches Gehaben gegenüber den ihnen unterworfenen Menschen: In sozialen Medien kursiert ein verstörendes Video:

Neben dem französischen Präsidenten sind auch der britische Premierminister Keir Starmer und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz zu sehen. Dabei versuchte Macron einen unbekannten Gegenstand, ähnlich einem kleinen Säckchen vor den Kameras zu verstecken – wie u.a. die ukrainische „Strana.ua“ berichtet. Der Vorfall ereignete sich, nachdem Journalisten unerwartet die Kabine des Zuges auf dem Weg aus Polen nach Kiew, betraten. Dabei offenbarte sich ihnen eine seltsame weiße Packung auf dem Tisch sowie ein Gegenstand, ähnlich einem Löffel.

Dabei hob Macron lachend das Päckchen auf, gab es in seine andere Hand, um es so in seiner Tasche zu verstecke. Und auch der deutsche Kanzler versuchte den Gegenstand schnell in seiner Hand auf dem Tisch zu verstecken.

„Macron räumte schnell den Tisch ab und steckte entweder eine Tüte oder ein zerknülltes Blatt Papier in seine Tasche. Der „Inhalt“ des Objekts blieb unbekannt.„

– so die die Publikation.

40-Sekunden-Video

Das kompromittierende Video dauerte 40 Sekunden: Es zeigt Macron, Starmer und Merz während ihrer Rückkehr aus Kiew – eine Tüte mit weißem Pulver auf dem Tisch. Macron versteckt dabei verschämt wie ein ertappter Schüler diese schnell in die Tasche, Merz versteckt den Löffel. Beide geben keine Erklärung ab. Auffallend auch, wie sich die feixende Atmosphäre plötzlich in betretenes Schweigen drehte… Und wie Macron, seinem britischen Amtskollegen durch eine Berührung dessen Armes ein verschmitzes Zeichen gab.

Immer wieder aber war auch der ukrainische Präsident Zelenskyj durch offensichtlich vollgedröhntes Verhalten aufgefallen

Sollte sich alles bewahrheiten wäre alles ein Skandal noch nie dagewesener Grüße: Das die drei wichtigsten EU-Führer im Rahmen einer Friedensmission und ihrem theatralischen Gedenken für zehntausende getötete, verletzte und verkrüppelte Soldaten sich inmitten einer vulgären Kokain-Party befinden. Welche sie ihrer Sinne für verantwortungsvolles politischen Handelns beraubt. Und sie als Handlanger eines Tiefen Staates offenbart.

Und allein schon das – dem tragischen Kontext einer Reise in eine vom Krieg zerrüttetes Land völlig zuwiderlaufende – burschikos-pubertäre Gehabe dreier europäischer Staatsführer, feixend wie ein Schüler auf ihrer ersten Nachtfahrt in einem Zug, zeigt die völlige Respektlosigkeit dieser EU-Elitäre.

Systemmedien verbreiten Verschwörungs-Narrativ

Auffallens aber auch, wie französische und andere Systemmedien versuchen, den kompromittierenden Vorfall als Verschwörungstheorien wegzuframen – allen voran „Libération“ und die Nachrichtenagenturen „AFP“ und „Associated Press“, welche vorschieben, dass es sich bei dem Objekt lediglich um ein Taschentuch handelte, das zu einem Ball zusammengerollt und auf den Tisch gelegt worden war.

„Libération“ beschwört dann reflexartig, diese Anschuldigungen stünden im Einklang mit einem Narrativ, welches die westlichen Eliten als „verdorbene Individuen“ darstelle, die den Krieg auf „unbewusste Weise“ angehen. (business-standard) – Ohne auf den weiteren verdächtigen Kontext des Vorfalles einzugehen. In diesem Sinne aber reihen sie sich ein in offizielle Élysée-Propaganda. Die französische Ratspräsidentschaft erklärte via „X“:

„Wenn die europäische Einheit unbequem wird, geht die Desinformation so weit, dass ein einfaches Taschentuch wie Drogen aussieht. Diese Fake News werden von Frankreichs Feinden im In- und Ausland verbreitet. Wir müssen wachsam gegenüber Manipulationen bleiben.„

DEVELOPING SCANDAL: Macron, Starmer, and Merz caught on video on their return from Kiev. A bag of white powder on the table. Macron quickly pockets it, Merz hides the spoon. No explanation given. Zelensky, known cocaine enthusiast, had just hosted them. All three of the “leaders”… pic.twitter.com/M2h5Fhzo5h

— Alex Jones (@RealAlexJones) May 11, 2025