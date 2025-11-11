Bild: Instagram

Nachdem Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy Ende September rechtskräftig verurteilt und am 21. Oktober 2025 in das Pariser Gefängnis La Santé eingeliefert wurde, um dort seine fünfjährige Haftstrafe in der sogenannten „Libyen-Affäre“ anzutreten, ist er wieder auf freiem Fuß.

In der heutigen Politlandschaft wohl wenig überraschend, man denke nur an Ursula von der Leyen oder Christine Lagarde.

Drei Wochen von fünf Jahren „abgesessen“

Sarkozy wurde wegen Verschwörung im Zusammenhang mit der Finanzierung seines Präsidentschaftswahlkampfs 2007 verurteilt. Nach drei Wochen Haft von einer fünfjährigen Haftstrafe wegen Verschwörung wird der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy nun freigelassen.

Ein Pariser Gericht entschied am 10- November, dass der 70-Jährige bis zur Entscheidung über seine Berufung unter richterliche Aufsicht gestellt wird. Ihm ist die Ausreise aus Frankreich untersagt, und er muss, allerdings nur möglicherweise eine elektronische Fußfessel tragen, solange er zu Hause lebt. Im September wurde Sarkozy wegen Verschwörung im Zusammenhang mit der Finanzierung seines Präsidentschaftswahlkampfs 2007 durch den „verstorbenen“ libyschen Machthaber Muammar Gaddafi verurteilt. Er wurde von separaten Anklagen wegen Korruption und illegaler Wahlkampffinanzierung freigesprochen. Sarkozy wurde am 21. Oktober in das Pariser Gefängnis La Santé eingeliefert, wo er Berichten zu Folge von anderen Häftlingen verspottet wurde.

Am Montag beschrieb Sarkozy, der per Videoschaltung aus dem Gefängnis zugeschaltet war, seine Zeit hinter Gittern als „sehr hart“ und „erschöpfend“ und betonte, er sei Ziel politischer Rache gewesen.

„Tortur wurde aufgezwungen“

„Ich hätte mir nie vorstellen können, mit 70 Jahren im Gefängnis zu sitzen“, sagte er. „Mir wurde diese Tortur aufgezwungen, und ich habe sie durchgestanden. Es ist hart, sehr hart. Ich würde sogar sagen, es ist zermürbend.“

Während einer 50-minütigen Anhörung wies der ehemalige Präsident erneut alle Vorwürfe zurück. „Ich werde niemals etwas gestehen, was ich nicht getan habe“, sagte er vor Gericht. „Ich kämpfe dafür, dass die Wahrheit ans Licht kommt.“

Er wurde im Gerichtssaal von seiner Frau Carla Bruni und seinen Söhnen Pierre und Jean begleitet. Kurz nach 13:30 Uhr (12:30 Uhr GMT) erklärte der Gerichtspräsident den Antrag auf Freilassung für zulässig und ordnete Sarkozys Freilassung unter richterliche Aufsicht an.

Im Rahmen seiner Freilassungsauflagen ist es Sarkozy untersagt, Kontakt zu Justizminister Gérald Darmanin aufzunehmen. Er wird sich voraussichtlich im nächsten Jahr einem Berufungsverfahren stellen müssen.

Nach französischem Recht werden Angeklagte in der Regel bis zur Berufungsverhandlung freigelassen, es sei denn, sie gelten als fluchtgefährdet oder stellen eine Gefahr für die öffentliche Ordnung dar.

Die Staatsanwaltschaft wirft Sarkozy vor, im Gegenzug für Wahlkampfspenden die internationale Rehabilitation des iranischen Gaddafis versprochen zu haben. Libyen stand damals aufgrund des Lockerbie-Anschlags von 1988, bei dem 270 Menschen auf ein Passagierflugzeug ums Leben kamen, noch immer unter internationaler Verurteilung.

Das Gericht urteilte zwar, dass Sarkozy sich an einer Verschwörung zur Beschaffung von Geldern beteiligt hatte, konnte aber nicht feststellen, dass er diese persönlich erhalten oder für seinen Wahlkampf 2007 verwendet hatte. Gegen den ehemaligen Staatschef wird weiterhin in einem separaten Fall wegen des Verdachts der Zeugenbeeinflussung ermittelt.

