Alle guten Dinge sind Drei!

Nach Napoleon und Adolf Hitler will jetzt die EU unbedingt in einen Angriffskrieg gegen Russland eintreten. Allerdings will man dies nicht auf „anständige“ Weise machen, indem man in Russland einfach einmarschiert, wie dereinst die großen Vorbilder, sondern man will irgendeinen Vorwand konstruieren, um dann sagen zu können: „seit 5 Uhr 45 wird jetzt zurückgeschossen!“.

Von FRANZ FERDINAND | Konkrete Überlegungen gibt es ja schon. Immer wieder erklären irgendwelche „Militärexperten“, dass die Enklave Kaliningrad innerhalb weniger Stunden von der NATO besetzt werden könnte. Man könnte dazu auch behaupten, dass Russland von Kaliningrad aus die NATO so quasi aus dem Hinterhalt heraus überrennen wollte und die Besetzung Kaliningrads nur ein Präventivschlag sei!

Beispielsweise war die unilaterale Sperrung des Luftraums über dem Finnischen Meerbusen für russische Kampfflugzeuge, sodass diese nicht mehr nach Kaliningrad hätten fliegen dürfen, ein Kriegsakt der NATO gegen Russland (siehe https://www.unser-mitteleuropa.com/176895)! Zumindest war diese Vorgangsweise eine Maßnahme haarscharf an der Grenze zu einem aktiven Kriegsakt.

Fraglich ist, welche NATO-Länder bei so einem Unsinn überhaupt mitmachen würden? Vermutlich würden sich die Südländer aus einem derartigen Unterfangen heraushalten. Ein solches Unternehmen könnte das Ende der NATO in ihrer heutigen Form bedeuten!

Die Motivation für diesen Irrsinn ist klar: Nach dem krachenden Scheitern der sogenannten „Energiewende“ (man erinnere sich, dass Deutschland 500 Milliarden Euro in diesen Unsinn gestopft hat, mit dem Ergebnis, dass die Strompreise höher und die Versorgung unsicherer geworden ist), sucht man verzweifelt nach einer anderen Konjunkturlokomotive, um die lahmende europäische Wirtschaft wieder zu beleben. Da bietet sich natürlich Altbewährtes, nämlich die Rüstungsindustrie an!

Obendrein benötigt man Russland als Sündenbock für die unvermeidliche Hyperinflation in der Eurozone, die eine Folge der völlig außer Kontrolle geratenen Staatsfinanzen sein wird. Nur zur Erinnerung: die französischen Staatsschulden belaufen sich auf 117 Prozent und die italienischen Staatsschulden auf 135 Prozent des BIPs! Die durchschnittlichen Staatsschulden der Länder der Eurozone betragen 88 Prozent des BIPs.

Ohne einem Krieg gegen Russland gleitet vor allem Frankreich in die völlige Unregierbarkeit ab. Wie an dieser Stelle schon erwähnt, spekuliert Macron darauf mit Notstandsgesetzen und Kriegsrecht zu regieren (https://www.unser-mitteleuropa.com/176423 )!

Ein weiterer Grund für die Verzweiflung der westlichen Eliten ist die Dedollarisierung der Weltwirtschaft, die offenbar in den letzten Wochen gewaltig an Fahrt aufgenommen hat, was man an dem buchstäblich explodierenden Goldpreis beobachten kann. Hinter den Kulissen geht da offenbar Großes vor sich!

Die laufende Unterstützung der Ukraine auf Kosten der Steuerzahler ist da offensichtlich viel zu wenig, um vor allem die deutsche, von Deindustrialisierung geplagte Wirtschaft wieder auf Vordermann zu bringen. Es muss dringend etwas Größeres her. Der Dritte Weltkrieg wäre da ideal, um den europäischen Steuerzahler und Pensionisten das letzte Hemd vom Leib zu reißen um damit die Rüstungsindustrie zu füttern.

Allerdings muss dazu noch die Kriegshysterie mächtig angekurbelt werden, damit die Bevölkerung den Eliten des Wertewestens auf diesen Leim geht. Dazu dienen diese jetzt schon täglichen Drohnensichtungen vor allem über Dänemark. Eine dieser mutmaßlich russischen Drohnen hat sich als Flugzeug einer Flugschule entpuppt! Man kann dazu nur sagen: viel Glück beim abschießen!

Wie diese Drohnen überhaupt bis nach Dänemark gekommen sein sollen, ist unerfindlich. Man bedenke, dass diese Region über der Ostsee wohl das weltweit best überwachteste Gebiet der Welt ist!

Wahrscheinlich hofft man auch darauf, dass Putin naiv genug sei, um sich durch solche Provokationen zu irgendeiner Dummheit hinreißen lassen könnte. Allerdings wird man darauf vergeblich warten!

Russland reagiert stattdessen mit verstärkten Angriffen in der Ukraine selbst. Gerade in den letzten Tagen haben sich die Erfolge Russlands beschleunigt. Beispielsweise kommen die russischen Streitkräfte in der Oblast Dnepropetrovsk besonders gut voran, weil die Ukraine dort über wenig ausgebauten Stellungen verfügt. Auch die Drohnenangriffe auf die ukrainische Infrastruktur werden laufend verstärkt.

Unbeeindruckt von den aktuellen russischen Erfolgen versuchen jetzt westliche „Militärexperten“ einen möglichen Sieg der Ukraine wieder herbei zu fantasieren. Man verweist auf aktuelle ukrainische Luftschläge gegen die russische Erdölindustrie und hofft, dass die Ukraine mit solchen Angriffen die Ölversorgung Russlands zum Erliegen bringen könnte.

Ermutigt wurde dieses Gelaber durch die aktuellen Aussagen Trumps, der nicht nur von einer Rückeroberung der von Russland besetzten ukrainischen Gebiete gefaselt hatte, sondern sich zu der Behauptung verstieg, dass die Ukraine sogar Teile Russlands erobern könne. Allerdings war dies so gemeint, dass die EU dafür noch viel mehr amerikanische Waffen kaufen und der Ukraine natürlich gratis zur Verfügung stellen müsse. Vermutlich waren diese Ausführungen Trumps nicht ganz ernst gemeint. Anderenfalls müsste man sich über seinen mentalen Zustand wirklich ernste Sorgen machen.

Donald Trump, der in der Zwischenzeit schon von Manchen als Joe Biden 2.0 bezeichnet wird, ist in diesem Zusammenhang wohl die größte Enttäuschung. Hatte es eine zeit lang so ausgesehen, als ob er einen Friedensprozess einleiten und von den absurden Vorstellungen seiner Vorgänger über die Unterwerfung Russlands Abstand nimmt, so ist er jetzt wieder auf dem alten Kurs eingeschwenkt.

Der Plan ist also wieder, erst Russland zu unterwerfen, um dann gegen China Krieg führen zu können. Ziel ist es nach wie vor, die Dominanz der westlichen Eliten über diesen Planeten zu zementieren.

Allerdings hat man da wieder die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Chinesische Politiker betonen bei jeder Gelegenheit, dass China nicht zusehen wird, wie Russland den Krieg gegen die NATO verlieren wird.

Ein Wink mit dem Zaunpfahl könnte die Meldung sein, dass Russland chinesische Luftlandetruppen trainiert, was als Vorbereitung einer Taiwaninvasion interpretiert werden könnte.

Parallel zu dem aktuellen Ukrainekrieg sind die aktuellen Entwicklungen rund um den Konflikt zwischen Israel und Iran Brandbeschleuniger für den Dritten Weltkrieg. „Bibi“ Netanjahu befindet sich in einer verzweifelten Lage und es bleibt ihm nur noch die Flucht nach vorne. Allerdings genießt der Iran die Unterstützung Chinas, Russlands und möglicher Weise auch Pakistans. Der Nahostkonflikt könnte der letzte Zündfunke für den Dritten Weltkrieg werden.

Mit oder ohne dem Dritten Weltkrieg naht das Ende der Herrschaft der kriminellen westlichen Eliten über diesen Planeten, was sowohl für den globalen Süden als auch für die Bürger des Wertewestens ein Segen sein wird. Für uns Bürger des Westens ist nicht Russland der Feind, sondern „unsere“ Eliten, die uns tyrannisieren!

