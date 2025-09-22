Will Estland die NATO in einen Krieg gegen Russland zerren?

Von FRANZ FERDINAND | Immer mehr Furien bestimmen die Kriegspolitik der EU! Die Liste wird immer länger: neben

Ursula von der Leyen (im Volksmund oft liebevoll von den Leichen benannt), Annalena Baerbock (hurra, wir sind im Krieg mit Russland), der völlig durchgeknallten Marie-Agnes Strack-Zimmermann, der gleichsam verrückten Kaja Kallas ist nun eine neue estnische Schildmaid aufgetaucht, die Europa in den Abgrund stoßen möchte. Sie, die estnische Verteidigungsministerin Dovilė Šakalienė fordert den Abschuss russischer Kampfjets, falls diese in den Estnischen Lufttraum eindringen!

Wieder eine Falschbehauptung!

Am 19. September meldete Estland, dass drei russische Kampfjets in den Estnischen Luftraum eingedrungen seien. Die Sachlage klärte sich aber schnell auf:

Im Hintergrund steckt ein Streit um Seegrenzen, die üblicher Weise bis 12 Seemeilen nach der Küste ins Meer reichen. Für den speziellen Fall des Finnischen Meerbusens, der oft nicht einmal 45 Km breit (24 Seemeilen) ist, würde das bedeuten, dass es zwischen Finnland und Estland keine Internationalen Gewässer mehr geben kann. Russland sieht allerdings die Blockade des finnischen Meerbusens als seerechtswidrig an (siehe

„Russisches Außenministerium: Die Blockade des Finnischen Meerbusens wird als Verstoß gegen das internationale Seerecht angesehen„)

Schon in der Zwischenkriegszeit und später in der Sowjetära wurde festgelegt, dass in dieser Meerenge nur 3-Seemeilen-Territorialgewässer gelten, damit ein internationaler Korridor in der Mitte frei bleibt. Dieser Korridor ist für die Internationale Schifffahrt extrem wichtig, da der Finnische Meerbusen den Zugang nach St. Petersburg (und Häfen wie Tallinn und Helsinki) ermöglicht (siehe dazu https://mastersguide.fintraffic.fi/en/gofrep-area). Der in der Graphik oben gekennzeichnete violette Bereich stellt die internationalen Gewässer dar, über denen sich die russischen Flieger befunden haben.

Diese Regelung wird nun offenbar von Estland bestritten und genau darauf beruhte die behauptete russische Verletzung des estnischen Luftraumes!

Schon die Behauptung, dass sich die russischen Flieger etwa 12 Minuten im estnischen Luftraum befunden haben, ist skurril, denn so ein Flieger durchquert den estnischen Luftraum in etwa 6 Minuten. Entweder haben die Piloten irgendwo einfach eine Verschnaufpause eingelegt und sind dann weitergeflogen, oder sie haben den internationalen Luftraum neben Estland durchquert und sind dann wieder zurückgeflogen. Sollte letzteres der Fall gewesen sein, war es eine sehr schlaue beinahe-Provokation Russlands, um die westliche und insbesondere die estnische Kriegstreiberei für sich zu nutzen. Wie ein Karatekämpfer, der den Schlag des Gegners ins Leere laufen lasst, könnte Putin versuchen, die NATO dazu bewegen ihre spärlichen Luftabwehrkapazitäten dorthin zu verlegen, wo sie nutzlos sind, da Russland Estland ja nicht angreifen möchte. Dafür können dann diese Kapazitäten aber nicht in die Ukraine verlegt werden, wo sie dringend gebraucht werden. Der Drohnenzwischenfall über Polen, könnte einen ähnlichen Grund gehabt haben. Jedenfalls ist in der Zwischenzeit bewiesen, dass das Dach eines polnischen Bauernhauses von einer polnischen Rakete getroffen wurde.

Im Übrigen sollten die NATO-Länder hinsichtlich harmloser Provokationen Russland nicht so empfindlich sein. Letztlich sind sie es, die einen verdeckten Krieg gegen Russland führen.

***

