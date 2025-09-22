Will Estland die NATO in einen Krieg gegen Russland zerren?

Von FRANZ FERDINAND | Immer mehr Furien bestimmen die Kriegspolitik der EU! Die Liste wird immer länger: neben
Ursula von der Leyen (im Volksmund oft liebevoll von den Leichen benannt), Annalena Baerbock (hurra, wir sind im Krieg mit Russland), der völlig durchgeknallten Marie-Agnes Strack-Zimmermann, der gleichsam verrückten Kaja Kallas ist nun eine neue estnische Schildmaid aufgetaucht, die Europa in den Abgrund stoßen möchte. Sie, die estnische Verteidigungsministerin Dovilė Šakalienė fordert den Abschuss russischer Kampfjets, falls diese in den Estnischen Lufttraum eindringen!
Wieder eine Falschbehauptung!
Am 19. September meldete Estland, dass drei russische Kampfjets in den Estnischen Luftraum eingedrungen seien. Die Sachlage klärte sich aber schnell auf:
Im Hintergrund steckt ein Streit um Seegrenzen, die üblicher Weise bis 12 Seemeilen nach der Küste ins Meer reichen. Für den speziellen Fall des Finnischen Meerbusens, der oft nicht einmal 45 Km breit (24 Seemeilen) ist, würde das bedeuten, dass es zwischen Finnland und Estland keine Internationalen Gewässer mehr geben kann. Russland sieht allerdings die Blockade des finnischen Meerbusens als seerechtswidrig an (siehe
„Russisches Außenministerium: Die Blockade des Finnischen Meerbusens wird als Verstoß gegen das internationale Seerecht angesehen„)
Schon in der Zwischenkriegszeit und später in der Sowjetära wurde festgelegt, dass in dieser Meerenge nur 3-Seemeilen-Territorialgewässer gelten, damit ein internationaler Korridor in der Mitte frei bleibt. Dieser Korridor ist für die Internationale Schifffahrt extrem wichtig, da der Finnische Meerbusen den Zugang nach St. Petersburg (und Häfen wie Tallinn und Helsinki) ermöglicht (siehe dazu https://mastersguide.fintraffic.fi/en/gofrep-area). Der in der Graphik oben gekennzeichnete violette Bereich stellt die internationalen Gewässer dar, über denen sich die russischen Flieger befunden haben.
Diese Regelung wird nun offenbar von Estland bestritten und genau darauf beruhte die behauptete russische Verletzung des estnischen Luftraumes!
Schon die Behauptung, dass sich die russischen Flieger etwa 12 Minuten im estnischen Luftraum befunden haben, ist skurril, denn so ein Flieger durchquert den estnischen Luftraum in etwa 6 Minuten. Entweder haben die Piloten irgendwo einfach eine Verschnaufpause eingelegt und sind dann weitergeflogen, oder sie haben den internationalen Luftraum neben Estland durchquert und sind dann wieder zurückgeflogen. Sollte letzteres der Fall gewesen sein, war es eine sehr schlaue beinahe-Provokation Russlands, um die westliche und insbesondere die estnische Kriegstreiberei für sich zu nutzen. Wie ein Karatekämpfer, der den Schlag des Gegners ins Leere laufen lasst, könnte Putin versuchen, die NATO dazu bewegen ihre spärlichen Luftabwehrkapazitäten dorthin zu verlegen, wo sie nutzlos sind, da Russland Estland ja nicht angreifen möchte. Dafür können dann diese Kapazitäten aber nicht in die Ukraine verlegt werden, wo sie dringend gebraucht werden. Der Drohnenzwischenfall über Polen, könnte einen ähnlichen Grund gehabt haben. Jedenfalls ist in der Zwischenzeit bewiesen, dass das Dach eines polnischen Bauernhauses von einer polnischen Rakete getroffen wurde.
Im Übrigen sollten die NATO-Länder hinsichtlich harmloser Provokationen Russland nicht so empfindlich sein. Letztlich sind sie es, die einen verdeckten Krieg gegen Russland führen.
***
6 Gedanken zu „Will Estland die NATO in einen Krieg gegen Russland zerren?“
Kiews Botschafter – Neo-Nazis sind Teil unserer Armee (Artrikel vom 20. Februar 2015)
http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2015/02/kiews-botschafter-neo-nazis-sind-teil.html
Während der Talkshow von Günther Jauch am vergangenen Sonntagabend hat Andrij Melnyk, der ukrainische Botschafter in Berlin, eine schockierende Aussage gemacht.
Auf die Frage von Jauch: „Herr Botschafter, wissen Sie immer, welche seltsame Leute auf Ihrer Seite kämpfen … da gibt es rechtsradikale Verbände mit SS-Runen … und mit Hakenkreuzfahnen …“, gab Melnyk zu, die Neo-Nazis der Asow und des Rechten Sektors sind Teil der ukrainischen Streitkräfte und werden vom Regime in Kiew koordiniert und kontrolliert.
FAZIT: DEUTSCHLAND & EU UNTERSTÜTZEN NAZIS UND SIND DEHALB AUCH NAZIS !!
Estland wurde, wie alle Völker in der UdSSR, mit voller Absicht russifiziert, nachdem Stalin das Baltikum 1939 übernommen hatte. Ich war als Student 3 Wochen in Tallinn. Dort zeigten mir die estnischen Studenten Viertel von Russen bewohnt, die im krassen Gegenteil zu dem der Esten standen, was Ordnung und Sauberkeit betraf. Sie sagten, daß sie mit denen nicht leben können. Ich kann sie verstehen, lebte und arbeitete ich in den 80ern 3 Jahre mit Russen in einem Haus. Mit 2 kleinen Kindern ging ich lieber zu Fuß in die 3. Etage durchs Treppenhaus, weil wegen des Gestanks der Fahrstuhl nicht benutzt werden konnte. Ein Gemisch aus Fusel, Erbrochenem, Urin, Rosenparfüm und Knoblauch war ohne Würgreiz nicht zu ertragen. Die Russen gaben das Baltikum dann frei, aber die Russen sind immer noch dort. Ich kann die Esten verstehen. Gerade wir aus der dDR sollten die 40 Jahre Besatzung auch nicht vergessen…
Im 2+4 Vertrag steht: „Die Rechtmäßigkeit dieser Beschlüsse, insbesondre zu den Vermögens- und Bodenfragen, unterliegt KEINER Neuüberprüfung oder Neubewertung durch die DEUTSCHEN Gerichte oder andere DEUTSCHE Staatsorgane…“ Versuche mal einer, die sowjetischen Enteignungen bis 1949 rückgängig zu machen. Durch das Haus Hannover weiß ich, daß die nur ihre bewegliche Habe, wenn überhaupt, zurückbekommen haben. Selbst der Europäische Gerichtshof ist dafür nicht befugt. Noch Fragen??? Die Russen sind noch hier….
Wie sagte doch einmal ein kluger Mann: Es wird niergends so viel gelogen, wie bei der JAGD und im KRIEG !
Am gestrigen Sonntag habe ich mir den US-Propagandafilm „Pearl Harbor“ angesehen. Obwohl Rossevelt von einem abgehörten Funkspruch der Engländer
Bescheid wußte, dass Japan Pearl Harbor angreifen will, hat er dies seinem Volk verschwiegen, allein, da die Bürger der USA nicht in den 2. WK eintreten wollten !
Aufgrund dessen hat er vor dem japanischen Angriff seine „modernsten Schiffe“ aus Pearl Harbor auslaufen lassen, sonst hätte er die spätere Seeschlacht um Midwey niemals gewinnen können. Dass aber nur nebenbei.
Trotz aller Propaganda, ist dieser FILM ein sehr geeignetes Mittel um die „kriegsgeilen Politiker in Europa“ – wenn sie sich das GRAUEN im FILM ansehen
würden, eine Lehrstunde für das schlimmste GRAUEN des Krieges von tausenden Toten, Verletzten und Ertrunkenen – wie es in einem solchen KRIEG zugeht, erhalten. Im Falle eines Krieges macht dieser weder vor Kindern, Frauen, Männern, Soldaten und Tieren, und brutalster grenzenloser Zerstörung HALT !
Anschließend zeigen sie noch die Bombardierung von Tokio, ihren brutalsten Atombomben-Einsatz auf Hiroshima und Nagasaki zeigen sie nicht !!!!!
Im kommenden Krieg wäre auch wieder ein Atombomben-Einsatz sehr möglich.
Bereits im Rahmen der Deutschen Wiedervereinigung 1990 hat man Russland zugesagt, dass sich die NATO nicht über Deutschland nach Osten ausdehnen werde.
Osterweiterung: Wie die Nato wortbrüchig wurde
https://www.telepolis.de/features/Osterweiterung-Wie-die-Nato-wortbruechig-wurde-6347016.html
Die NATO verfolgte stattdessen eine Politik der Expansion nach Osten. Polen, Tschechien und Ungarn haben 1999 den Anfang gemacht.
In den 2000er Jahren folgten Estland, Lettland, Litauen, Slowakei, Rumänien, Bulgarien, Albanien, Nordmazedonien, Schweden und Finnland.
RUSSLAND HAT ALSO VOLLKOMMEN RECHT WENN ES SICH NUR AUF EINEN FRIEDENSVERTRAG & DEN NICHTBEITRITT DER UKRAINE ZU NATO BESTEHT !!
Lufraumverletzung als nächste NATO-Propaganda
https://tkp.at/2025/09/21/lufraumverletzung-als-naechste-nato-propaganda
Ein angeblicher Angriff auf von der Leyen, dann eine vermeintliche Drohneninvasion in Polen, jetzt offenbar Kampfjets über Estland:
Seit einigen Tagen suggeriert die NATO, dass Russland vor einem Angriff auf den Westen stünde.
Der GPS-Angriff auf von der Leyen wurde als Lüge entlarvt, die Drohnen in Polen waren harmlos, und auch die Luftraumverletzung Estlands dürfte sich als Desinformation herausstellen.
„Russische Flugzeuge fliegen über neutralen baltischen Gewässern, sicher über drei Kilometer von der Insel Vaindloo entfernt.
Sie befanden sich nur im Luftraum über der EEZ [Exklusiven Wirtschaftszone, Anm.] Estlands (jenseits von 12 Seemeilen vor der Küste).
Dies ist eindeutig keine Verletzung des estnischen Luftraums.
Dennoch behauptet der litauische Verteidigungsminister, diese Jets seien direkt über Tallinn geflogen. Warum verbreitet Litauen diese falsche Geschichte?“
SO LÜGT SICH DER WERTEWESTEN IN EINEN WELTKRIEG !!