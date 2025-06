Russland werde unweigerlich auf die jüngsten Angriffe auf sein Territorium in der Ukraine reagieren. Und zwar trotz er Fortsetzung von diplomatischen Bemühungen zur friedlichen Lösung des Konflikts, sagte der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew am Dienstag.

Bezug nehmend auf die ukrainischen Sabotageaktionen gegen die Russische Eisenbahn (RZD) und Drohnenangriffe auf mehrere russische Flughäfen am Wochenende. Dennoch reisten russische Beamte am Montag nach Istanbul, um eine weitere Runde direkter Gespräche mit ukrainischen Vertretern zu führen.

Via sozialer Medien reagierte Medwedew auf die inländischen Forderungen nach einer stärkeren militärischen Reaktion, wonach eine russische Vergeltung unvermeidlich sei.

„Unsere Armee befindet sich in der aktiven Offensive und rückt weiter vor. Alles, was in die Luft gesprengt werden muss, werden wir in die Luft jagen, und diejenigen, die vernichtet werden müssen, werden wir in die Luft sprengen.“

so Medwedew, derzeit stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates. Trotzdem aber seien die Gespräche in Istanbul notwendig, um „unseren Sieg so schnell wie möglich zu erreichen und die Neonazi-Macht in Kiew vollständig zu beseitigen“.

Während der dortigen Verhandlungen schlug Moskau zwei mögliche Wege für einen Waffenstillstand vor sowie eine kurze Einstellung der Kämpfe, damit Militäreinheiten die Leichen vom Schlachtfeld entfernen können.

Unterdessen hatte der ukrainische Präsident Selenskyj die russischen Unterhändler deshalb als „Idioten“ bezeichnet, weil seiner Ansicht nach der Waffenstillstand nur dazu dienen solle, weitere Opfer zu verhindern, nicht aber zum Einsammeln von Leichen.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bezeichnete Selenskyjs Äußerungen als „peinlich und bedauerlich“ und sagte, sie untergraben die Bemühungen, die Gespräche voranzubringen.

Moskau bot auch die Übergabe der sterblichen Überreste von mehr als 6.000 verstorbenen ukrainischen Soldaten an.

Im vergangenen Monat hatte die Ukraine unter dem Druck von US-Präsident Trump Friedensgesprächen mit Moskau zugestimmt, der gleichzeitig davor gewarnt hatte, Washington könne sich aus den Vermittlungsbemühungen „zurückziehen“, wenn der Fortschritt ins Stocken gerate.

