Was sagt man nicht alles, um Syrer ja nicht loszuwerden!

Syrer liegen im Ranking der Kriminalstatistik unter den „Schutzsuchenden“ unangefochten an erster Stelle. Nach Beendigung des Krieges in deren Heimatland hätte man sie längst repatriieren können. Wenn man nur wollte.
Von REDAKTION | Nun, das würden „Verschwörungserzähler“ so erklären: Die Migration solcher Leute, die partout nicht hierherpassen, sei eine gewollte Agenda gewisser Kreise, um Deutschland oder Österreich einen irreparablen Schaden zuzufügen. Und leider bestätigt die Realität diese These.
Ein jüngstes Beispiel, das einen Grund dafür liefert, warum man sich von diesen allseits beliebten Herrschaften nicht trennen will, lieferte kein Geringerer als Außenminister Johann Wadephul (CDU) bei seinem Besuch in Damaskus. Vor laufenden Kameras teilte dieser mit, dass eine Rückkehr von Syrern in ihre Heimat kurzfristig nicht möglich sei, da aufgrund der zerstörten Infrastruktur kein würdiges Leben möglich sei.
Wer glaubt, Wadephul habe seine für Leute, die noch geradeaus denken können, nicht nachvollziehbare Meinung etwa im angeheiterten Zustand leichtfertig geäußert, liegt weit daneben. Eine konkrete Antwort auf die Frage, weshalb eine Rückkehr nach Syrien für mehr als eine Million Syrer zumutbar sei, jedoch nicht für solche aus Deutschland, blieb das Ministerium von Johann Wadephul schuldig. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es stattdessen: Die Rückkehr sei „eine individuelle Entscheidung, die immer auch von Fragen wie Sicherheit, wirtschaftlicher Lage oder etwa der Verfügbarkeit von Wohnraum abhängt“.
Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und migrationspolitische Sprecherin der AfD-Fraktion im Landtag NRW, Enxhi Seli-Zacharias, kritisiert diese Bewertung scharf:
„Die Äußerungen von Minister Wadephul sind zynisch und den Bürgern in Deutschland überhaupt nicht mehr vermittelbar. In Syrien herrscht weder Krieg, noch droht politische Verfolgung durch das mittlerweile abgesetzte Assad-Regime. Beschädigte Infrastruktur ist kein Fluchtgrund. Im Gegenteil: Die überwiegend jungen syrischen Männer in Deutschland sind aufgerufen, sich aktiv am Wiederaufbau ihrer Heimat zu beteiligen.
Offensichtlich wird die Koalition beim Thema Rückführungen nicht nur vom Koalitionspartner SPD, sondern auch von den eigenen CDU-Ministern sabotiert. Es ist illusorisch zu glauben, dass diese Bundesregierung jemals auch nur im Sinn hatte, eine ernsthafte Asylwende einzuleiten.
Die Bundesregierung muss umgehend alle notwendigen Maßnahmen für eine zügige Rückkehr syrischer Staatsbürger einleiten. Das schließt selbstverständlich auch die Einstellung sämtlicher Anreize für weiteren Aufenthalt in Deutschland, wie die Zahlung von Geldleistungen, mit ein. Wir sehen absolut keinen Grund, die Bürger in dieser Sache weiter hinzuhalten. Die Landesregierung in NRW muss ihren Einfluss geltend machen und darauf hinwirken, dass Rückführungen nach Syrien endlich beginnen.“
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie „würdige Lebensumstände“ wiederhergestellt werden können und wer das bewirken soll. Offensichtlich reichten die bereits getätigten Millionenzahlungen seitens Deutschlands oder Österreichs bis jetzt nicht aus. Meint man etwa, dass die Personen, die ihre Heimat nicht verlassen haben, ordentlich in die Hände spucken sollen, um Verhältnisse herzustellen, die für „Geflüchtete“ zumutbar sind, damit diese in ihre Heimat zurückkehren können?
Letztendlich wird das Gros dieser Menschen bei uns bleiben – koste es, was es wolle. Derzeit wird ihnen die Staatsbürgerschaft nachgeworfen, um unumkehrbare Verhältnisse zu schaffen. Und um die Kriminalstatistik in Richtung mehr deutsche Täter „nachzubessern“.
14 Gedanken zu „Was sagt man nicht alles, um Syrer ja nicht loszuwerden!“
Wer Urlaub in seinem Heimatland macht, der kann auch wieder ganz zurück.
Alter Beitrag, 2022, weil es so schön war. Frankreich, Lebensversicherung lehnt die Auszahlung der Versicherungen ab, weil der Tote „wegen freiwilliger Teilnahme“ am „Corona-Impfexperiment“ starb. Es wurde daraufhin auch mal geklagt.
https://www.kla.tv/Coronavirus/22062
Gericht: Tod durch Corona-Impfung ist wie Tod durch Selbstmord!
—–
Gefunden bei https://bachheimer.com/der-drohende-kollaps
04.11.2025
07:59 | Bild: Das traurige Schicksal des Soldaten Reinwald Rohm (†50)
„Er rettete Kameraden nach einem Anschlag, erlitt ein psychisches Trauma, kämpfte um Entschädigung – und tötete sich schließlich selbst
Rohm litt seit Jahren an einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), einhergehend mit schwersten Depressionen. Jahrelang kämpfte er mit der Bundeswehr um eine Berücksichtigung seiner schweren seelischen Erkrankung – einer Spätfolge seiner enorm belastenden Einsätze in Afghanistan und im Kosovo.
Nach der Spurensicherung, die keinen Zweifel an dem Selbstmord des Berufssoldaten lässt, packen Kripobeamte ihre Untersuchungsbestecke und Kameras ein. Da ein Fremdverschulden auszuschließen ist, geben sie Angelika Rohm zu verstehen, dass sie sich selbst um die Reinigung des Tatorts kümmern muss.
Die Witwe versucht stundenlang, einen Vorgesetzten ihres Mannes bei der Bundeswehr zu erreichen, Hilfe zu bekommen. Ohne Erfolg. Kein Rückruf. Da ein professioneller Tatortreiniger knapp 14.000 Euro kostet und erst eine Woche später anrücken könnte, macht sich Angelika Rohm selbst an die Arbeit.“
—–
Und in England ist man leicht sauer, weil die Messerfachkraft aus dem Zug von neulich, in den 24h vor der Tat schon längst hätte aus dem Verkehr gezogen werden müssen, da er zu 3 weiteren „Vorfällen“ in Verbindung gebracht werden kann, bei denen gemessert wurde, ein weiterer Messerangriff gilt als sicher ausgeführt durch ihn. Also 5x Messerangriff an 5 verschiedenen Orten, gleicher Täter, binnen 24h und erst die Sache mit dem Zug bringt ihn in Handschellen. Das muß echte Gewöhnung an die Bereicherung sein.
https://news.sky.com/story/timeline-of-incidents-being-linked-to-huntingdon-train-stabbings-13463338
Ich habe einen Vorschlag, wie sagte doch Sigmar Gabriel, SPD:
.
Die Türken haben Deutschland aufgebaut?
Dann schicken wir die Türken doch nach Syrien?
Syrer und Türken hassen sich (500 Jahre Osmanisches Reich), die bauen nichts auf, da beginnt dann nur der nächste Krieg, was mehr Bereicherung in die BRD spült, weil die „armen Syrer“, die jetzt noch in Syrien sind, dann ja auch „Schutz“ bei „uns“ brauchen. (Aber wir sollen die Türken lieben …)
Unterwegs auf den Straßen Syriens (Damaskus)
https://www.youtube.com/watch?v=bsafwN_jYcw
Da hat sich der Wadepudel wohl ganz schön hinter die Fichte führen lassen.
Tja – so isses vermutlich überall. Dötsche werden im Ausland abgezockt und in ihrem eigenen Land.
Zu den SürerInnen: Urlaub machen in Süria geht aber von die dötschen und österraichischen Ali Mentes oder wie?! Da hat der Wade pühl wohl irgendwas nicht mitbekommen.
Meiner Ansicht nach.
„Wir wissen, sie lügen.
Sie wissen, sie lügen.
Sie wissen, daß wir wissen, sie lügen.
Und trotzdem lügen sie weiter!!!“
.
Elena Gorokhova, Autorin
(1980 aus der Sowjetunion vor der Willkürrschaft des Kommunismus geflüchtet)
Nachdem der Asylgrund, Assad, weggefallen ist, muss rein rechtlich das Asyl sofort enden! alle Syrer, die nicht sofort nach Syrien zurückgehen, halten sich illegal in Deutschland auf. Aber die Regierung tut genau das, was Merkel einst als Ziel formulierte: Aus Illegalität Legalität machen. Glatter Rechtsbruch!
das ganze asül und flüchtlingsgesindel
sind marktvorgaben
der drecksbesatzer.
solange ramstein nicht
brennt, solange wird
gesindel in millionenstärke
in die märkte importiert.
was juckts den wallstreet
bänker wenn europa vor
die hunde geht…
die alten schulden sind eingetrieben und abgeschrieben…der neue schuldner steht als
frischling habt’acht))
Vorher haben die meisten garantiert BÜRGERGELD bekommen, jetzt wo sie nachause können und sollen, arbeiten die auf einmal alle in Pflegeberufen und sind somit „unentbehrlich“ geworden – wers glaubt, gewinnt im LOTTO !
Dass sind die sich ständig wiederholenden MÄRCHEN der rot/grünen POLITIKER, wahrscheinlich brauchen sie die „so schnell Eingedeutschten“ als ihre
WÄHLER, arbeiten tun die garantiert nicht, und wenn, dann keiner sozialpflichtigen Beschäftigung !
Syrer, man könnte denken es ist ein Volk, jedenfalls der größte Teil der hier bei uns eingefallenen Eroberer, von Verbrechern. Die scheinen ein Gewaltgen zu besitzen.
Mal ein bisschen Realität, was der Isse lahm bedeutet vor allem für Mädchen und Frauen und das ist überall in diesen Sh.r.a-Ländern:
https://www.spiegel.de/ausland/iran-kinderbraut-droht-todesstrafe-wegen-tod-ihres-ehemanns-a-072707d7-b444-4c17-aab1-d6dd19bfdad2?utm_source=firefox-newtab-de-de
Das käme auch hier so, würde der Isse lahm übernehmen, denn wer hier eröbern würde, wären diese fündamentalisse lahm ischen Müssels nebst den J.häd.stenInnen. Das sei daher vor allem den hier schon immer lebenden Mädchen und Frauen in ihrer m. A. n. Isse lahm-Besöffenheit gezeigt, aber auch den Männern und vor allem Vätern und Großvätern etc. von Mädchen und Frauen bzw. Gatten von Frauen.
Meiner Ansicht nach.
„Syrer“ sind nicht gleich Syrer! Die, die seinerzeit hier eingeflogen wurden, als der „böse“ Assad sie verfolgte, sind Gottesstaatler, die berechtigt verfolgt wurden. Die haben hier nichts zu suchen, sind Kalifatsanbeter.
Die können jederzeit zurück, weil sie jetzt haben, was sie wollten.
Die, die jetzt kommen, fliehen jedoch aus der Hölle, weil da für normale Menschen kein Leben mehr möglich ist. Die Zustände und Massaker an normalen Menschen dort spotten jeder Beschreibung.
Nun, Zwickmühle? Zumal man ja aus dem Merde-Westen, der sich immer noch für Werte-Westen hält, mit verantwortlich für diesen Putsch ist.
Die jetzt kommen, können dennoch statt ins Sözialsüstem Dötschlände auch in sichere Dr.ttst.aten auf ihrem Kontinent gehen wie überhaupt all diese angeblichen Flöchtelinge und AsülantenInnen, die ausnahmslos alle durch oder über sichere Dr.ttst.aten gekommen sind inkl. auch der Ükras, weil man nach Dötschländ nur durch oder über sichere Drittst.aten kommen kann. Ergo sind alle ill.g.l hier und ergo auch ill.g.l mit dt. St.atsangehörigkeit versehen und auch ihre hier geborene Brüt ist somit ill.g.l hier, weil von Ill.g.len geboren. Denen gehört hier weder Aufenthaltsr.cht noch gehören ihnen Ali Mentes und Kindergöld noch die hiesige St.atsbörgerschaft gem. Schängen.
Meiner Ansicht nach.