Und zwar nach der Weigerung vin US-Präsident Trump, „Tomahawk“-Raketen zu liefern – wie die Nachrichtenagentur „Bloomberg“ unter Berufung auf Quellen berichtete.

Somot lieferte Großbritannien also erst kürzlich eine weitere Charge von „Storm Shadow“-Langstreckenraketen an die Ukraine. Die genaue Menge der von London gelieferten Munition ist allerdings nicht bekannt.

„Eine unbestimmte Anzahl von Raketen wurde geliefert, um die Ukraine vor den Wintermonaten zu versorgen.„

– so das englische Blatt.

Laut den zitierten Quellen habe London dies aus der Befürchtung heraus unternommen, dass „Moskau die Angriffe auf zivile Ziele in der Ukraine verstärken wird„.

Storm Shadow-Raketen sind luftgestützte Munition, die aus einer Entfernung von bis zu 250 Kilometern in ihre Ziele einschlagen können. Die britische Regierung gibt allgemein nicht bekannt, wie viele Storm Shadow-Raketen sie nunmehr seit Ausbruch des Krieges an die Ukraine geliefert hat, und kündigt in der Regel keine neuen Lieferungen an.

_____________________________________________________________________________________________

