Nach Industriestandort-Absturz: Autoindustrie verliert den Glauben an die Zukunft

Links im Bild: Werbung der Grünen. Rechts: das Resultat

Deutschlands Wirtschaftsmaschine gerät immer mehr unter Druck: Besonders schlimm trifft es ausgerechnet das Herzstück der Republik: die Autoindustrie. Das ist eigentlich nicht verwunderlich, wenn man den grünen Scharlatanen auf den Leim gegangen ist.

Deutschland droht die nächste Wirtschaftsbremse: Exporterwartungen brechen ein

Der Index der Exporterwartungen stürzt im Mai von minus 1,2 auf minus 5,5 Punkte ab. Innerhalb nur eines Monats kippt die Stimmung dramatisch. Für Experten ist klar: Das ist kein normaler Dämpfer mehr – das ist ein Warnsignal für den gesamten Industriestandort Deutschland.

Alarmstufe Rot: Autobauer rechnen plötzlich wieder mit Export-Einbruch

Nach Monaten vorsichtiger Hoffnung erwartet die deutsche Autoindustrie erstmals wieder sinkende Auslandsverkäufe. Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz – jahrzehntelang Symbole deutscher Wirtschaftskraft – geraten zunehmend unter Druck. Die Probleme türmen sich:

explodierende Produktionskosten

schwieriger Umbau zur Elektromobilität

schwache Nachfrage auf internationalen Märkten

aggressive Konkurrenz aus China

Standort Deutschland wird zum Kostenproblem

Der Exportmotor, der Deutschland reich gemacht hat, läuft plötzlich nicht mehr rund. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Bundesregierung von wirtschaftlicher Modernisierung und neuem Aufbruch spricht. Nicht nur die Autobauer schlagen Alarm. Auch energieintensive Industrien melden schwächelnde Auslandsgeschäfte. Der Vorwurf vieler Unternehmer ist seit Jahren derselbe: Deutschland wird zu teuer.

Hohe Energiepreise, wachsende Regulierung, steigende Produktionskosten – im globalen Wettbewerb verlieren deutsche Firmen zunehmend an Boden. Die Debatte um die Folgen der Energiewende gewinnt dadurch neue Brisanz. Kritiker warnen: Wenn Energie dauerhaft teuer bleibt, könnte Deutschland seine industrielle Basis Stück für Stück verspielen.

Trump, Zölle, Krisen: Die Weltlage verschärft den Druck

Als wäre die Lage nicht schon schwierig genug, wächst auch der internationale Gegenwind. ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser verweist auf eine anhaltend hohe geopolitische Unsicherheit. Neue Handelskonflikte, schwächere Weltkonjunktur und politische Spannungen belasten die Exportnation Deutschland. Besonders nervös blickt die Industrie in die USA. Die von Donald Trump angekündigten neuen Zölle könnten deutsche Produkte auf wichtigen Märkten deutlich verteuern. Für exportabhängige Unternehmen wäre das ein weiterer Schlag.

Milliarden gegen die Krise – reicht das überhaupt noch?

Die Regierung setzt auf massive Investitionen. Ein 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen für Infrastruktur soll Wachstum, Modernisierung und wirtschaftliche Stabilität sichern. Doch die Kritik wird lauter.

Viele Ökonomen und Unternehmer bezweifeln, dass Milliardenprogramme die eigentlichen Probleme lösen können. Genannt werden:

lähmende Bürokratie

endlose Genehmigungsverfahren

hohe Steuer- und Energiekosten

Investitionsunsicherheit

Dazu kommt die politische Debatte um neue Schulden – besonders heikel, nachdem Friedrich Merz im Wahlkampf Sparsamkeit versprochen hatte.

Deutschlands Wirtschaftsmodell wankt

Die ifo-Zahlen offenbaren vor allem eines: Das deutsche Erfolgsmodell gerät unter massiven Druck. Über Jahrzehnte profitierte die Bundesrepublik von einer starken Exportindustrie, günstiger Energie und stabilen Weltmärkten. Heute geraten genau diese Säulen gleichzeitig ins Wanken. Die kommenden Monate könnten deshalb richtungsweisend werden. Hält die Exportschwäche an, drohen Folgen weit über die Industrie hinaus: weniger Wachstum, gefährdete Arbeitsplätze und ein angeschlagener Wirtschaftsstandort Deutschland.

Die Frage lautet nicht mehr nur, ob die Krise sich verschärfen wird. Sondern wie tief sie noch wird.



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier. x