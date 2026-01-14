Kanton St. Gallen plant «Impfpflicht» mit bis zu 20.000 Franken Busse

Offenbar verfügt US-Militär über überwältigende High-Tech Waffensysteme + Elon Musks verblüffende Vorhersage : „Geht nicht zur Uni, um Medizin zu studieren.“ + Bot-Netzwerke verstärken künstlich Social-Media Präsenz von Netanjahu + Teheran brennt. Nicht nur politisch + Berlins Bürgermeister lehnte jegliche Hilfe nach Anschlag ab

Offenbar verfügt US-Militär über überwältigende High-Tech Waffensysteme

Offenbar verfügt das US-Militär über Waffensysteme und Fähigkeiten, die die Welt noch nie gesehen hat, und die Delta Force besteht aus technologisch hochentwickelten Supersoldaten.

Die Pressesprecherin Leavitt würde dies nicht leichtfertig mitteilen. Sie wäre angewiesen worden, dies zu veröffentlichen. Das bedeutet, dass Trump und das US-Militär der Welt ihre Fähigkeiten demonstrieren und unseren Feinden klarmachen wollen, dass wir sie vernichten werden, sollten sie sich uns in den Weg stellen. Den Kartellen ist nun klar, dass sie absolut keine Chance haben.

Dieser Bericht eines venezolanischen Sicherheitsbeamten, der Nicolás Maduro treu ergeben ist, ist absolut erschreckend – und er erklärt vieles darüber, warum sich der Ton in ganz Lateinamerika plötzlich geändert hat.

🚨This account from a Venezuelan security guard loyal to Nicolás Maduro is absolutely chilling—and it explains a lot about why the tone across Latin America suddenly changed. Security Guard: On the day of the operation, we didn’t hear anything coming. We were on guard, but… pic.twitter.com/392mQuakYV — Mike Netter (@nettermike) January 10, 2026

Elon Musks verblüffende Vorhersage (Januar 2026): „Geht nicht zur Uni, um Medizin zu studieren.“

In drei Jahren (2029) werden Optimus-Roboter bessere Chirurgen sein als jeder Mensch auf der Welt – und zwar im großen Stil. In vier bis fünf Jahren? Weit gefehlt. Die beste Medizin der Welt wird kostenlos sein – besser als das, was der Präsident heute bekommt.

Das ist der Moment, in dem Elon sich endgültig von der traditionellen Medizin verabschiedet. Noch drei bis fünf Jahre, bis KI-Chirurgen die Medizin dominieren? Ein spannender Durchbruch … oder eine beängstigende Alternative?

Elon Musk’s jaw-dropping prediction (Jan 2026): “Don’t go into medical school.”

Elon Musk: “Yes. Pointless.” In 3 years (2029), Optimus robots will be better surgeons than any human on Earth — at scale.

By 4–5 years? Not even close. The best medicine in the world will be free… pic.twitter.com/q7KTMpICk8 — Camus (@newstart_2024) January 10, 2026

Bot-Netzwerke verstärken künstlich Social-Media Präsenz von Netanjahu

Eine brisante Untersuchung hat enthüllt, dass riesige Bot-Netzwerke eingesetzt werden, um die Social-Media-Präsenz von Benjamin Netanjahu künstlich zu verstärken. Dabei wird deutlich, dass etwa die Hälfte der politisch aktiven israelischen Accounts automatisiert und koordiniert ist und nicht von echten Nutzern stammt.

Im selben Moment, in dem seine Beiträge online gehen, werden diese digitalen Armeen entfesselt. Sie sammeln rasch Likes und Shares, um die Algorithmen der Plattformen auszunutzen und seine Botschaft in eine breitere Verbreitung zu zwingen, bevor eine authentische Interaktion stattfinden kann.

Mit dieser Taktik wird eine breite Unterstützung vorgetäuscht, um die öffentliche Wahrnehmung zu manipulieren und die Realität zu verzerren.

Via uncut-news.ch

Teheran brennt – nicht nur politisch

Ein Video zeigt eine der größten Moscheen des Landes in Flammen. Demonstranten sollen die Al-Rasool-Moschee im Nordwesten angezündet haben.

ایران غرق انقلاب است، به پیش به پیش به پیش…

میدان سعادت‌آباد تهران/١٨دی pic.twitter.com/xU2vlXUsW4 — Naser Khoshnevis | ناصر خوشنویس (@khoshnevisnaser) January 9, 2026

Berlins Bürgermeister lehnte jegliche Hilfe nach Anschlag ab

Generatoren standen bereit, Hilfe wurde angeboten – doch Wegner lehnte ab. Während Zehntausende Haushalte weiter ohne Strom und Heizung saßen, erklärte der Regierende Bürgermeister „keinen Bedarf“.

Nach einem (mutmaßlich) linksextremistischen Anschlag auf das Berliner Stromnetz blieben über 25.000 Haushalte tagelang ohne Strom, während Politik und Medien die Lage verharmlosten.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner geriet wegen widersprüchlicher Aussagen, verspäteter Warnungen und schwachen Krisenmanagements massiv in die Kritik.

Ein günstiges Angebot privater Generatoren aus NRW wurde trotz Kenntnis offenbar abgelehnt, obwohl akuter Bedarf bestand.

Folgende Frage: Falscher Stolz, Dummheit, Boshaftigkeit oder agenda-politisches Kalkül? Egal wass es ist – sieht nicht gut aus für Berlins Bürgermeister.

Via reitschuster.de

Kanton St. Gallen plant «Impfpflicht». Wer sich nicht fügt, muss bis zu 20.000 Franken Busse bezahlen

Noch wenige Tage läuft die Vernehmlassung zur Totalrevision des St. Galler Gesundheitsgesetzes. Dieses hat es in sich. Es enthält, in juristische Paragrafen verpackt, politischen und medizinischen Sprengstoff höchster Klasse.

Erstmals sieht ein kantonaler Gesetzgeber in der Schweiz ausdrücklich eine allgemeine «Impfpflicht» vor. «Die Regierung kann im Rahmen von Artikel 22 des eidgenössischen Epidemiengesetzes vom 28. September 2012 Impfungen durch Verordnung für obligatorisch erklären», statuiert Artikel 18.

Doch damit nicht genug. Wer sich dieser «Impfpflicht» nicht fügt, wird massiv bestraft. In Artikel 141 («Strafbestimmungen») heisst es wörtlich: «Mit Busse bis Fr. 20.000.– wird bestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig sich entgegen einer Impfpflicht nach Artikel 18 dieses Erlasses nicht impfen lässt.»

Weiterlesen auf weltwoche.ch

Bundesgesundheitsministerin Warken kritisiert Vorwürfe von US-Gesundheitsminister Kennedy

US-Gesundheitsminister Kennedy hat sich wegen Coronaverfahren an seine deutsche Amtskollegin gewandt. Ministerin Warken und ihr Vorgänger Lauterbach reagieren bestimmt.

Die Bundesgesundheitsministerin Nina Warken hat die Vorwürfe von US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. wegen Strafverfahren im Zusammenhang mit der Coronapandemie entschieden abgewiesen. In einem Brief an die Ministerin hatte dieser der Bundesregierung schwere Vorwürfe wegen Gerichtsverfahren im Zuge von Verstößen gegen früher geltende Coronamaßnahmen gemacht. Auf der Plattform X teilte der US-Minister mit, ein Schreiben an Warken geschickt zu haben.

Die Einlassungen des US-Ministers entbehrten jeglicher Grundlage und seien faktisch falsch, sagte die CDU-Politikerin. Das erläutere sie ihm auch gerne persönlich. „In Deutschland gilt grundsätzlich die verfassungsrechtlich geschützte ärztliche Therapiefreiheit“, sagte Warken.

In einem dem X-Post beigefügten Video sagte Kennedy, er habe erfahren, dass „mehr als 1.000 deutsche Ärzte und Tausende ihrer Patienten“ derzeit strafrechtlich verfolgt und bestraft würden, weil sie während der Pandemie Ausnahmen von der Maskenpflicht und Coronaimpfungen gewährt hätten. „Die Berichte aus Deutschland zeigen, dass die Regierung die Autonomie der Patienten beiseiteschiebt und die Möglichkeiten der Menschen einschränkt, bei medizinischen Entscheidungen nach ihren eigenen Überzeugungen zu handeln“, sagte Kennedy.

Via zeit.de

Hier geht’s zu den Short News von gestern.



