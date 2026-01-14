UAE vergibt keine Stipendien mehr für GB wegen Gefahr der radikalen Islamisierung

Bild: Instagram

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben nunmehr angekündigt, künftig keine Studienaufenthalte in England mehr zu finanzieren.

Grund dafür seien die zunehmenden Aktivitäten der „radikal-islamischen“ Muslimbruderschaft an englischen Universitäten.

Keine Stipendien in „islamisch radikalisierten“ europäischen Ländern

Behörden der Emirate befürchten somit, dass Jugendliche aus ihrem Land, die in England studieren, durch Kontakte zur Muslimbruderschaft radikalisiert werden könnten. Darin würden, die Öl-Staaten sowohl für selbst, als auch für das Gastland eine Bedrohung., sehen.

Studiengänge in anderen Staaten werden für Studenten der Emirate noch weiterhin großzügig finanziert. Ein weiteres „Indiz“ dafür, dass Großbritannien immer mehr zu einem „Pulverfass“ wird und dies nunmehr auch von anderen Staaten erkannt wird, sowie diese offenbar zum Handeln „zwingt“.

In den Emiraten selbst stützt sich die Rechtsauslegung zwar auf die Scharia, die arabischen Fürstentümer gelten jedoch als liberal und wohlhabend. Die Staatsführung bekämpft insbesondere die Muslimbruderschaft seit Jahren und hat diese Organisation auch verboten.

Einstufung als Terrororganisation

Auch in Deutschland und den USA wurde sie als terroristische Vereinigung eingestuft. Die Emirate forderten in der Vergangenheit wiederholt europäische Staaten dazu auf, die Muslimbruderschaft zu verbieten. Die lose Bewegung verschiedener islamistischer Strömungen wirke als Brutstätte für Radikalisierung und religiöse Gewalt.

In England leben bei einer Gesamtbevölkerung von rund 58 Millionen Menschen bereits etwa 3,8 Millionen Muslime. Das entspricht derzeit rund sechs Prozent der Bevölkerung, mit steigender Tendenz.

Die Zahl der Anhänger der Muslimbruderschaft wird auf einige Zehntausend geschätzt.



