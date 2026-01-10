GB: Scheichs fürchten Islamisierung ihrer Auslandsstudenten und streichen Stipendien

Islamisten werden in Großbritannien immer frecher. | Bild: shutterstock

Europa inzwischen radikal-islamischer als der Nahe Osten: Arabische Emirate befürchten Radikalisierung ihrer Auslandsstudenten in England. Die europäische Migrationspolitik hat nun endgültig den Gipfel des Wahnsinns erreicht.

Die Millionen von Muslime, die Länder wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien importiert haben, führen inzwischen sogar schon dazu, dass man in der arabischen Welt zögert, seine Jugend noch nach Europa zu lassen.

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben nun tatsächlich die staatliche Förderung von Studenten eingeschränkt, die in Großbritannien studieren wollen, weil man befürchtet, dass sie an den dortigen Universitäten durch Islamisten radikalisiert werden könnten! Damit reagieren die VAE auf die Weigerung der britischen Regierung, die Muslimbruderschaft zu verbieten.

Auf der Liste des Ministeriums für Hochschulbildung waren im Juni 2025 geförderte Universitäten aus unter anderem den USA, Australien, Israel und Frankreich verzeichnet, aber keine aus Großbritannien. Als britische Beamte nach dem Grund dafür fragten, erhielten sie zur Antwort, die Auslassung sei kein „Versehen”. Die VAE wollten nicht, „dass ihre Kinder auf dem Campus radikalisiert werden“. Bereits im Jahr 2023/2024 wurden 70 Studenten wegen einer möglichen islamistischen Radikalisierung dem Deradikalisierungsprogramm der Regierung gemeldet.

Abu Dhabi und Dubai inzwischen islamismuskritischer als der Westen

Das bedeutet, dass Familien ihre Kinder nur noch dann zum Studieren nach Großbritannien schicken können, wenn sie die Gebühren aus eigener Tasche bezahlen. Staatliche Förderung erhalten sie nicht mehr und ihre britischen Abschlüsse werden zu Hause auch nicht anerkannt! Eine schallendere Ohrfeige und Demütigung ist kaum noch vorstellbar. Arabisch-islamische Länder, die sich aber, zumindest in Maßen, offen für liberale Errungenschaften zeigen, weil sie zukunftsfähig sein wollen, anstatt in steinzeitlicher Barbarei zu versinken, wie so viele muslimische Staaten, fürchten inzwischen, dass ihr Nachwuchs in Europa dem radikalen Islam verfällt.

Diese ebenso bittere wie realsatirische Entwicklung zeigt, welche vollkommen irrwitzigen Zustände nicht nur in Großbritannien herrschen. Konsequenterweise müssten die VAE auch die Förderung von Studien in fast ganz Westeuropa einstellen, da es in Deutschland, Frankreich, Österreich, Belgien oder Schweden keinen Deut besser aussieht als in Großbritannien. In Deutschland ist die Muslimbruderschaft ebenfalls nicht verboten, was ein weiterer himmelschreiender Skandal ist. Ihr deutscher Ableger wird lediglich vom Verfassungsschutz beobachtet. Ende 2024 warnte Bertrand Chamouland, der Chef des französischen Inlandsgeheimdienstes, vor der immer stärkeren islamistischen Unterwanderung seines Landes und dass die Zahl der Muslimbrüder sich seit 2019 auf rund 100.000 verdoppelt habe. Europa geht an dieser Migrationspolitik zugrunde und wird zum Zentrum des Islamismus, während man in der arabischen Welt genau deswegen auf Abstand geht – dieser Treppenwitz der Weltgeschichte ist die ultimative Quittung für einen Kontinent, der von Wahnsinnigen beherrscht wird.

Dieser Beitrag erschien auf journalistenwatch.com, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERARTION



