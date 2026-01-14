Donald Trump ermächtigt sich zum «Acting President of Venezuela»

Der doppelte Trump: einmal US-Präsident und einmal „Acting President of Venezuela“ | Bild: UNSER MITTELEUROPA & AI

Das „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ macht es möglich: Gestern noch US-Präsident, heute Doppel-Präsident und morgen vielleicht schon Präsident der ganzen Welt, um die restlichen 85% der Weltbevölkerung genauso „great again“, wie die grenzenlose USA, zu machen!

Vielleicht „liebt“ Trump nicht nur Venezuela,

doch vielleicht vielmehr noch dessen Öl?

Von REDAKTION | Kurz nachdem das US-Kriegsministerium unter seinem übermotivierten Kriegsminister Pete Hegseth, Nicolas Maduro entführen und in eine US-Gefängniszelle hatte verbringen lassen, sandte Donald Trump – der frisch gebackene Führer venezolanischer Herzen – seinem neuen Volk Liebesgrüße aus Washington zu:

Übersetzung der Liebesgrüße aus Washington:

Ich liebe das venezolanische Volk und habe es bereits wieder reich und sicher gemacht. Gratulation und Dank geht an all jene Leute, die das möglich machen!!! Präsident DJT

Ende der Liebesgrüße aus Washington

Das slowenische Magazin, OBJEKTIV, sieht das weniger romantisch, doch stellte die Mitgift von Venezuela – sprich sein Öl – in den Mittelpunkt des präsidentiellen Kalküls:

Übersetzung der US-Drohungen gegen Kuba:

Kuba lebte viele Jahre lang von großen Mengen an ÖL und GELD aus Venezuela. Im Gegenzug stellte Kuba den letzten beiden venezolanischen Diktatoren „Sicherheitsdienste“ zur Verfügung, ABER DAS IST VORBEI! Die meisten dieser Kubaner sind seit dem Angriff der USA in den letzten Wochen TOT, und Venezuela braucht keinen Schutz mehr vor den Schlägern und Erpressern, die es so viele Jahre lang als Geisel gehalten haben. Venezuela hat jetzt die Vereinigten Staaten von Amerika, die mit Abstand mächtigste Militärmacht der Welt, zu seinem Schutz und wir werden es schützen. ES WIRD KEIN ÖL UND KEIN GELD MEHR NACH KUBA FLIESSEN – NULL! Ich empfehle Ihnen dringend, eine Vereinbarung zu treffen, BEVOR ES ZU SPÄT IST. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit. Präsident DJT

Ende der US-Drohungen

Inzwischen kommentierte Donald Trump auf True Social ein Posting auf X, welches vorweg erklärt, Marco Rubio zum nächsten Präsidenten Kubas ernennen zu lassen:

Die Antwort des Doppel-Präsidenten fiel zwar knapp, doch unmissverständlich bejahend aus:

Klingt gut für mich!

Viel spricht dafür, dass die westliche „Wertegemeinschaft“ trotz ihres Niedergangs den letzten Versuch unternimmt, an ihre verblassten imperialen Zeiten noch einmal anzuknüpfen, um globalen „Lebensraum“ für ihre aussterbenden Bevölkerungen nichtsdestotrotz erobern zu lassen!

***



POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.

Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung