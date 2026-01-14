Richterstaat Teil 6: EU-Richter verunmöglichen Remigration

Ein abgeschobener Straftäter gilt bereits als Erfolg, während Gerichte Abschiebungen zunehmend ausbremsen. Neue Urteile aus Europa erhöhen die Hürden weiter. Das lässt den Rechtsstaat wie ein System wirken, welches sich selbst blockiert.
‚Individuelle Prüfung‘: Linksgrüne Justiz – EU-Richter machen Remigration unmöglich
Es ist ein gigantischer Erfolg, den die Bundesrepublik verzeichnen kann. Wieder einmal ist ein (in Zahlen: 1) syrischer Straftäter aus Deutschland abgeschoben worden. Wenn wir in diesem Tempo weitermachen, dann dürften wir kurz nach der Offenbarung des Johannes fertig damit sein, zumindest die Schwerstverbrecher in ihre Heimat remigriert zu haben.
Richter blockieren Remigration
Doch möglicherweise könnte sich das Vorhaben auch noch etwas länger hinziehen, denn gleich mehrere Gerichtsurteile aus der jüngeren Vergangenheit erschweren die Rückführung von Ausländern massiv. So verlautbarte der EuGH im August 2025, dass die Feststellung von sicheren Herkunftsdestinationen künftig den Staat nicht mehr davor bewahrt, individuell zu prüfen, ob der Betroffene in seiner Ursprungsregion einer unmittelbaren, direkten und nachgewiesenen Gefahr ausgesetzt ist.
Formulieren Gerichte mit Absicht realitätsferne Hürden, um Abschiebungen zu verhindern?
Ein ungekanntes Ausmaß an Bürokratie dürfte auf die Behörden zukommen, die im Zweifel eher resignieren, als sich diese schikanöse Aufgabe anzulasten. Hier wird die Eigenständigkeit der Mitgliedsländer neuerlich torpediert, von Juristen aus der Ferne, deren Entscheidungen zunehmend ideologisch motiviert anmuten. Ihre Färbung zugunsten sogenannter Schutzsuchender ist offensichtlich, Paragrafen dienen augenscheinlich nicht mehr den angestammten Bürgern, sondern vorwiegend den Zugewanderten. Schon der EGMR hatte in den vergangenen beiden Jahren mehrmals interveniert, als beispielsweise Dänemark hart durchgreifen wollte. Unter dem Vorwand angeblicher Menschenrechtsverletzungen wurde den Klägern kurzerhand Recht gegeben, was dem Gericht nicht zuletzt den Vorwurf von Übermacht, Blockade und Risiko für die innere Sicherheit einbrachte.
Die EU untergräbt ihre eigene Autorität
Einige Regierungen haben deshalb bereits angekündigt, solche Beschlüsse künftig zu ignorieren. Die Autorität der Europäischen Union bröckelt, denn die Institutionen agieren gegen den Willen der Bevölkerungsmehrheiten. Und auch auf nationaler Ebene stellt sich die Gemengelage als unübersichtlich dar. Die obersten Verwaltungshüter in Leipzig haben aufgrund von Zweifeln, ob ein Ausreisepflichtiger im Zielland tatsächlich frei ist von Repression und Unterdrückung, Verfahren in die Länge gezogen. Hier wie da scheinen Steine in den Weg gelegt zu werden. Die Befugnisse von Drittstaatsangehörigen scheinen überhand zu nehmen. Mit Hilfe von NGOs klagen sie sich durch alle Instanzen, stoßen oftmals auf Roben mit grünem Umhang. Denn es ist die Partei von Banaszak und Brantner, die den Migranten allzu gerne dabei hilft, dem Heimflug in letzter Sekunde zu entgehen.
Wenn der Rechtsstaat ins Absurde führt
Ihre Verachtung gegenüber der hiesigen Integrität, die sich in Robert Habeck personifizierte, hat mittlerweile die dritte Gewalt durchdrungen. Was bleibt anderes übrig als Notwehr, will man sich gegen eine politisierte Judikatur durchsetzen? Wer nicht mehr dem Wohl und Wehe des demokratischen Souveräns entsprechend abwägt, eben nicht im Namen des Volkes, der darf sich auch nicht wundern, wenn Schiedssprüche übergangen werden. Der Rechtsstaat ist kein Selbstzweck, sondern er hat den Menschen vor Ort zu dienen. Längst ist das System überlastet, die Ressourcen sind aufgebraucht, Überschuldung bricht sich Bahn, weil wir die Welt weder retten können noch wollen. Es muss Schluss sein mit diesem Idealismus, mit einer Utopie der Nächstenliebe, mit einem ständig weiteren Ausdifferenzieren von Gesetzen und Bestimmungen.
Geschönte Zahlen verzerren die Debatte
Denn auch Dobrindt und Merz ist kein großer Wurf gelungen. Die Statistik des vergangenen Jahres konnte nur deshalb mit Stolz präsentiert werden, weil in der Außendarstellung der Familiennachzug, genauso wie Folgeanträge, Überstellungen und Dublin-Fälle nur wenig Berücksichtigung fanden, teilweise herausgerechnet wurden oder schlicht unerwähnt blieben. Noch immer steht unter dem Strich ein deutliches Plus an Migranten. Ähnlich, wie bei der Inflation, bedeutet ein Rückgang keinesfalls, dass die Zahl der Flüchtlinge im Land weniger wird. Sie steigt nur etwas langsamer an, noch immer importieren wir ganze Großstädte aus aller Herren Länder. Da sind Orts- und Fachkräfte das kleinste Problem, stattdessen ziehen unsere Sogeffekte der Rundumversorgung qualifizierungsfreie Sehnsüchtige nach einem besseren Leben aus Nordafrika wie aus dem Mittleren Osten an. Erst dann, wenn „Brot, Bett und Seife“ gilt, dürften die Ströme tatsächlich abebben.
Ein Beitrag sus unserer Kooperation mit Der Status
***
In unserer neuen Serie „Richterstaat“ erschienen bis jetzt folgenden Beiträge:
- Richterstaat Teil 5: Bundestag winkt Karlsruher Funktionsrichter für den Staatsumbau durch
- Richterstaat Teil 4: Gericht verhindert Leistungskürzung des Landesamtes für illegalen Marokkaner
- Richterstaat Teil 3: Wähler wollen die Migrationswende – Justiz verhindert das
- Richterstaat Teil 2: Internationaler Gerichtshof will Klima-Knebel für die Industrie
- Richterstaat Teil 1: Richterstaat im Vormarsch: EuGH stellt für Abschiebungen neue Hürden auf
12 Gedanken zu „Richterstaat Teil 6: EU-Richter verunmöglichen Remigration"
Migration, Klugheit und das verlorene Gedächtnis der Christen
.
Entgegen mancher kirchlicher Rhetorik lehrten weder Johannes Paul II. noch der Katechismus jemals eine Pflicht zu offenen Grenzen. Im Gegenteil: Der Katechismus der Katholischen Kirche hält ausdrücklich fest, daß Staaten das Recht und die Pflicht haben, Migration zu regulieren (KKK 2241).
Migranten besitzen Würde und Rechte – aber auch Pflichten gegenüber dem Gemeinwesen, das sie aufnimmt.
.
Daraus folgt: Ein Staat darf Grenzen sichern, Zuwanderung begrenzen, Assimilation verlangen und Gefahren abwehren, ohne gegen die Nächstenliebe zu verstoßen – sofern dies ohne Haß und unter Achtung der Menschenwürde geschieht.
https://katholisches.info/2026/01/12/migration-klugheit-und-das-verlorene-gedaechtnis-der-christen/
„Ich glaube tatsächlich, daß Europa ein übernahmereifer Kontinent ist. […] Ich finde es grundsätzlich gut, daß das so genannte ‚weiße, heterosexuelle, blonde, arische‘ Europa seinem Ende entgegengeht.“
.
Henryk Broder
Brief des Unternehmers Thomas Hoyer an Ministerpräsident Daniel Günther
.
TE dokumentiert einen Brief des Hamburger Unternehmers Thomas Hoyer an den Ministerpräsidenten Daniel Günter und alle Bundestagsabgeordneten der CDU/ CSU. Anlass des Schreibens sind die abenteuerlichen und nach Ansicht vieler Juristen verfassungsfeindlichen Aussagen von Günther in einem ZDF-Programm.
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/brief-hoyer-an-guenther/
Nach Hammer-Überfall: Linksextremisten zu Bewährung verurteilt – Anwalt kritisiert Urteil
.
Im April 2024 versuchten mehrere Linksextremisten, einen Angehörigen der rechten Kleinpartei „Der Dritte Weg“ an seiner Wohnung zu überfallen – unter anderem mit einem Hammer. Doch Leander S. setzte sich mit einem Messer zur Wehr und konnte die Angreifer in die Flucht schlagen. Nun liegt das Urteil vor: Die beiden Antifaschisten Kolja B. und Konrad E. wurden wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt – ausgesetzt zur Bewährung. Gegenüber AUF1 erläutert Matthias Bauerfeind, Rechtsanwalt von Leander S., warum dieses Urteil zu gering ausfällt und welche Gefahr durch Linksextremismus in der Bundesrepublik ausgeh
https://auf1.tv/nachrichten-auf1/nach-hammer-ueberfall-linksextremisten-zu-bewaehrung-verurteilt-anwalt-kritisiert-urteil
Weshalb das Statistische Bundesamt keine vorläufigen Insolvenzzahlen mehr veröffentlicht
.
Das Statistische Bundesamt veröffentlicht seit dem Berichtsmonat Dezember 2025 keine vorläufigen Angaben zu beantragten Regelinsolvenzen mehr. Die Entscheidung hatte vereinzelt Kritik ausgelöst. Auf Anfrage der JUNGEN FREIHEIT begründet das Amt den Schritt mit methodischen Problemen und begrenzten Ressourcen.
https://jungefreiheit.de/wirtschaft/2026/weshalb-das-statistische-bundesamt-keine-vorlaeufigen-insolvenzzahlen-mehr-veroeffentlicht/
.
Max Giermann als Klaus Kinski | Ja, dann sinken wir halt
https://www.youtube.com/watch?v=EPJCe6UChsU
Eilt: Freispruch für David Bendels!
.
Errang einen wichtigen Sieg für die Meinungsfreiheit – Deutschland-Kurier-Chefredakteur David Bendels.
https://pi-news.net/2026/01/eilt-freispruch-fuer-david-bendels/
Bei AUF1:Erstes Statement von David Bendels nach dem Freispruch!
https://auf1.tv/eilt/bei-auf1-erstes-statement-von-david-bendels-nach-dem-freispruch?shorts=1
Ich schätze die haben das nur gennmacht weil Vance und Co kommen bald nach München für das MSC– nachher geht das alte wieder weiter
Geheime ukrainische Behörde in Berlin – das BMI antwortet neunmal: „Die Frage ist an die Ukraine zu richten“
.
https://www.alexander-wallasch.de/gesellschaft/geheime-ukrainische-behoerde-in-berlin-das-bmi-antwortet-neunmal-die-frage-ist-an-die-ukraine-zu-richten
Diese JURISTEN haben nach 1945 weiter gemacht wie vorher, nun bremsen sie weiter die POLITIK zu Lasten der BÜRGER aus, sie leben eben weite wie die MADEN im SPECK, egal wer gerade „regiert“. Der BLUTRICHTER HEISLER war also kein AUSRUTSCHER oder nueine AUSNAHME ?
Das Problem ist auch hier wieder die USA, denn von da kam es.
Richter = Ausbildung an einer Uni = Frankfurter Schule hatte die Kontrolle über die Unis seit Mai 1945 = linke Verstrahlung der Richter beginnt.
.
Dann kam der US-„Rechtsstaat“ hinzu, in welchem „ich verklage sie“ Volkssport ist, was zu einer Aufblähung der Anzahl an Absolventen eines solchen Jurastudiums führte, auch bei uns. Die Alt-BRD äffte den Kolonialherren halt in allem nach. Motto: „Heute in den USA, in 10 Jahren auch über dem Atlantik“. Dafür muß man sich nur ansehen wie viele Rechtsanwälte es in der BRD gab, Jahr hier einfügen und hier die Vergleichsjahre einfügen, z.B. 2025.
.
Und als letzter Teil des Giftes haben sich die Beamten ja den Staat zur Beute gemacht. In der Weimarer Republik war es denen aus gutem Grund verboten einen auf Politiker zu machen, in der BRD sitzen wie viele Beamte im Reichstag + wie viele sind Jurastudenten gewesen? Richtig, viel zu viele. Antwort von Google: „Im Bundestag gibt es eine hohe Anzahl an Juristen; in der 20. Legislaturperiode (2021-2025) waren es rund 109 Abgeordnete, die Jura studiert hatten, was etwa 14,8 % der Mitglieder ausmacht, wobei die Zahlen je nach Legislaturperiode leicht variieren können, …“. Die haben den Staat zu einem Gericht / Anwaltskanzlei umgebaut und schreiben daher immer mehr Gesetze, die immer schlechter sind, für sich selbst, denn Juristen = Weltfremd, selbst im besten, nicht-ideologischem Fall. (All das gilt auch für die „europäische Einigung“).
.
Dackel die Wurstvorräte anlegen und Frösche die Sümpfe trockenlegen – Oder „im System gibt es keine Lösung“ und wie immer, wer „euch allen“ das vor Jahrzehnten schon sagte = „das eigentliche Problem“. Geliefert wie bestellt / gewählt …
Die EU ist ein Haufen diktatorischer Politiker und sie wurden nie in einer „Rechtsstaatlichen “ Wahl gewählt! Also sind sie genau so illegal wie unsere >Zugereisten! Ihr Ziel ist genau so wie bei den Zugereisten, auf Kosten der Allgemeinheit ein schönes leistungsloses Leben führen!