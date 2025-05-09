USA – Covid-Impfstoff-Verbot in den nächsten Monaten geplant

Bild: ALEX BRANDON/AP

Präsident Trump und sein Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. Planen nun offenbar den COVID-19-Impfstoff innerhalb weniger Monate zu verbieten.

Ein enger Mitarbeiter des Gesundheitsministers erklärte dazu, die US-Regierung werde COVID-19-mRNA-Impfstoffe bald vom Markt nehmen.

Impfstoffe gefährlicher als Virus

Die Trump-Administration werde den COVID-Impfstoff „innerhalb weniger Monate“ vom US-Markt nehmen, erklärte einer der engsten Mitarbeiter von Robert F. Kennedy Jr., wie auch thedailybeast berichtet hatte.

Dr. Aseem Malhotra, ein britischer Kardiologe, der trotz wissenschaftlicher Einigkeit wiederholt behauptet hatte, die Impfstoffe seien gefährlicher als das Virus, erklärte, dass Kennedys Haltung von „einflussreichen“ Mitgliedern der Familie von Präsident Donald Trump geteilt werde.

Malhotra ist führender Berater der Lobbygruppe Make America Healthy Again (MAHA) Action, die als externer Arm von Kennedys Agenda als Gesundheitsminister (HHS) gilt.

Er erklärte, dass viele Menschen aus dem engsten Umfeld von RFK Jr. ihm gesagt hätten, sie könnten „nicht verstehen“, warum der Impfstoff weiterhin verschrieben werde, und dass eine Entscheidung, den Impfstoff bis zum Abschluss weiterer Forschungen vom US-Markt zu nehmen, „innerhalb weniger Monate“ fallen werde, auch wenn dies wahrscheinlich „Angst vor Chaos“ auslösen und schwerwiegende rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könnte.

„Dies könnte in mehreren Phasen geschehen, einschließlich der Erforschung der Daten“, sagte Malhotra, und weiter, dass das Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) derzeit sogenannte „Impfschäden“ untersuche. „Angesichts der zunehmenden Diskussionen über Impfschäden in den letzten Wochen innerhalb der Regierung könnte es jedoch auch zu einer klaren Entscheidung kommen.“

Malhotra sagte, die Skepsis in Kennedys Umfeld gegenüber der COVID-19-Impfung sei auf eine 2022 in der Fachzeitschrift Vaccine erschienene Arbeit einer Gruppe von Ärzten, Universitätsprofessoren und Forschern zurückzuführen.

„Entscheidende Studie“

Die von Experten begutachtete Arbeit untersuchte eine Sekundäranalyse von „schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen, die in klinischen Studien mit den mRNA-COVID-19-Impfstoffen von Pfizer und Moderna bei Erwachsenen berichtet wurden“, und stellte fest, dass diejenigen, die die mRNA-Impfstoffe erhielten, ein um 16 Prozent höheres Risiko für „übermäßige schwerwiegende unerwünschte Ereignisse“ hatten als Diejenigen in der Placebo Gruppe.

Die Studie wurde bekanntlich und wenig überraschend von großen Teilen der medizinischen Fachwelt abgelehnt. Die Fachwelt hingegen ist der Meinung, dass sie den Nutzen der COVID-19-Impfstoffe unterschätzt und die Risiken überbewertet. Grund dafür seien methodische Mängel, eine verzerrte Datenauswahl und die Missachtung umfassenderer Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit.

Malhotra gehörte jedoch nicht zu den Autoren der Studie, erklärte aber, er habe die Ergebnisse während einer Videokonferenz des MAHA-Aktionsteams am 9. Juli vorgestellt, an der auch hochrangige Mitarbeiter Kennedys teilgenommen hatten. Er behauptete, die Studie habe bei vielen Anwesenden einen „Heilige-Scheiße“-Moment ausgelöst.

Malhotra ist dafür bekannt, dass er bei RFK Jr. Gehör findet. Er erregte seine Aufmerksamkeit erstmals im September 2022, als er im Journal of Insulin Resistance einen Artikel über „Fehlinformationen zum COVID-mRNA-Impfstoff“ veröffentlichte, was daraufhin zu einem Fernsehinterview führte.

Nachdem er das Studio verlassen hatte, sagte Malhotra, RFK Jr. sei der Erste gewesen, der angerufen hatte. „Er erklärte, ich möchte Ihnen für Ihren Mut danken‘“, sagte Malhotra. Die beiden sind sich seitdem sehr nahe gekommen. Malhotra half dabei, Spenden für Kennedys zum Scheitern verurteilte Präsidentschaftskampagne zu sammeln, und die beiden wanderten im Oktober 2023 gemeinsam in den Hügeln von Los Angeles in der Nähe von Kennedys Haus, das er mit seiner Frau, der Schauspielerin Cheryl Hines, bewohnt.

Wird Trump das „System“ ändern?

Malhotra wird nun voraussichtlich noch im September Trump persönlich treffen, um ihm im Rahmen einer Reise zu Kennedy und anderen HHS-Mitarbeitern seine Ansichten betreffend der mRNA-Impfung gegen COVID-19 nahezubringen.

„Ich denke, Trump wird es verstehen, weil es in seinem Interesse ist“, sagte Malhotra. „Diese Informationen sprechen nur eine Richtung an. Mit dem System stimmt etwas ganz und gar nicht. Ich denke, sobald er die Situation versteht, wird ihn das ermutigen, das System zu ändern. Er ist in der Lage, es zu reparieren. Damit kann er ein bleibendes Vermächtnis schaffen.“

Die Vorhersage eines drastischen Vorgehens gegen den COVID-Impfstoff kommt, nachdem Kennedy 500 Millionen Dollar an Fördermitteln für die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen gestrichen hatte. Solche Impfstoffe verwenden eine Kopie eines Moleküls namens Messenger-RNA (mRNA), um eine Immunreaktion gegen bestimmte Krankheiten hervorzurufen. Sie haben seit der COVID-19-Pandemie, als sie als Grundlage für die am häufigsten verwendeten SARS-CoV-2-Impfstoffe dienten, große „Aufmerksamkeit“ erhalten.

Bei dem Vortrag in Malibu war auch Braveheart-Star Mel Gibson anwesend. Maltora sagte, Gibson habe ihm für seine Äußerungen gedankt, und die beiden hätten seitdem Textnachrichten ausgetauscht.

Tage nach der Streichung der Finanzierung äußerte der HHS-Minister, der dafür kritisiert wurde, die COVID-Impfung als „den tödlichsten Impfstoff aller Zeiten“ bezeichnet zu haben, während einer Pressekonferenz seine Überzeugung, dass der mRNA-COVID-19-Impfstoff gefährlich sei und „Verletzungen“ wie Myokarditis verursachen könne, wie auch Herzentzündungen, die zu gesundheitlichen Problemen von Müdigkeit bis hin zu Herzstillstand führen kann.

Attentäter verschärfte die Diskussion

Die Impfskepsis nahm Anfang des Monats eine unheilvolle Wendung, als ein Impfgegner das Feuer auf die Centers for Disease Control (CDC) eröffnete und einen Polizisten tötete. Ermittler gehen davon aus, dass der Mann die CDC wegen seines Hasses auf den COVID-19-Impfstoff ins Visier nahm und offenbar davon überzeugt war, dass er dadurch krank sei – oder werden würde.

Am 20. August hatten, nicht ganz unerwartet, mehr als 750 aktuelle und ehemalige Mitarbeiter der CDC, des HHS und der National Institutes of Health (NIH) Kennedy vorgeworfen, gefährliche Fehlinformationen zu verbreiten, die Misstrauen geschürt und zur Schießerei im CDC-Hauptquartier beigetragen hätten. Sie forderten ihn auf, bis zum 2. September damit aufzuhören, die wissenschaftliche Integrität der CDC zu bekräftigen und die Sicherheit der Belegschaft zu garantieren.

Sie argumentierten außerdem, Kennedy habe die Gesundheit der Amerikaner gefährdet und die Bereitschaft der Nation für Gesundheitskrisen untergraben.

In einem Brief an den Kongress wie auch an Kennedy, der auf der Save HHS-Website veröffentlicht wurde, schrieben sie, „Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. ist mitschuldig an der Zerstörung der amerikanischen Gesundheitsinfrastruktur und gefährdet die Gesundheit der Nation, indem er wiederholt ungenaue Gesundheitsinformationen verbreitet.“

Das HHS antwortete darauf, Kennedy stehe „fest an der Seite der CDC-Mitarbeiter“, um deren Sicherheit und Wohlergehen zu gewährleisten, und fügte hinzu, „nach dieser schockierenden Schießerei reiste er nach Atlanta, um seine Unterstützung anzubieten und seinen tiefen Respekt zu bekräftigen. Jeder Versuch, weithin unterstützte Gesundheitsreformen mit der Gewalt eines selbstmörderischen Attentäters zu vermischen, ist ein Versuch, eine Tragödie zu politisieren.“

The Daily Beast kontaktierte daraufhin das Weiße Haus, das HHS, Pfizer und Moderna um eine Stellungnahme zu erhalten.

Nur das Weiße Haus antwortete. Ihr Sprecher Kush Desai erklärte, „Die Regierung stützt sich auf den Goldstandard der Wissenschaft und ist zu radikaler Transparenz verpflichtet, um Entscheidungen zu treffen, die alle Amerikaner betreffen. Sofern die Regierung nichts anderes ankündigt, sollte jedoch jede Diskussion über die HHS-Politik als unbegründete Spekulation abgetan werden.“

