Die neue Ausgabe von „Brüssel im Visier“ hat es in sich! 🔥 Klimawahnsinn wird zur Milliarden-Falle: EU zerstört Industrie nun vollkommen. 📺 Medien-Manipulation aufgeflogen: Schluss mit Unwahrheiten & Zwangsgebühren. 💉 Impfstoff-Deal: Von der Leyen mauert weiter: Transparenz statt Vertuschung! 🌍 Brüssels neue Migrationszwangsquoten: Wer sich weigert, soll Millionen zahlen.

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.