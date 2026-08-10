Beistandsklausel: Ziehen wir bald mit den Briten in den Krieg?

+ „Minderjährig“ reicht: Spanien verteilt illegale Migranten aufs Festland + Fauci: Wenn die Hohepriester der „Wissenschaft“ stürzen + RFK Jr.: Lyme-Borreliose und RSV stammen aus Gain-of-Function-Forschung + Lehrerin gehört „vergewaltigt“: „Du Frau hast nichts zu sagen! Sei leise, du Hure“ + Mehrere AKW wegen der Hitze heruntergefahren

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„Minderjährig“ reicht: Spanien verteilt illegale Migranten aufs Festland

Während Spanien viele der erwachsenen Marokkaner nach dem Massenansturm auf Ceuta wieder über die Grenze zurück in die Heimat schaffte, öffnet sich für angeblich Minderjährige ein völlig anderer Weg.

1.342 Kinder, Jugendliche und als solche registrierte Migranten befinden sich inzwischen im spanischen Asylsystem – viele sollen auf das Festland verteilt werden und erhalten damit Zugang zu Aufenthalt, Versorgung und später auch zum Arbeitsmarkt. Besonders grotesk: Bei fast vier von zehn abgeschlossenen Altersfeststellungen in Spanien stellte sich 2024 heraus, dass der angeblich Minderjährige längst erwachsen war – trotzdem wird im Zweifel erst einmal verteilt und später genauer hingesehen. Weiterlesen auf report24.news

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Fauci: Wenn die Hohepriester der „Wissenschaft“ stürzen

Es gibt Momente, in denen das Kartenhaus der institutionellen Lüge nicht einfach nur wackelt, sondern mit einem lauten Krachen in sich zusammenfällt. Einer dieser Momente war die Anhörung des früheren US-Medizin-Zars Anthony Fauci der 111 Mal jegliche Antwort auf Fragen verweigerte.

Deshalb wurde Anthony Fauci wegen Missachtung des Senats verurteilt. Der Senatsausschuss für innere Sicherheit und Regierungsangelegenheiten hat dafür gestimmt – entlang der Parteigrenzen –, um einen Beschluss voranzubringen, der letztendlich zu einer strafrechtlichen Verfolgung führen könnte. Tilak Doshi hat in einem Beitrag die zwei größten wissenschaftlichen Betrugsfälle dieses Jahrhunderts in einem einzigen Essay zusammengeführt. Die Parallele ist so offensichtlich, dass nur jene sie übersehen können, die Teil des Systems sind — oder von ihm profitieren. Weiterlesen auf tkp.at

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RFK Jr.: Lyme-Borreliose und RSV stammen aus Gain-of-Function-Forschung

„Die Lyme-Borreliose ist mit ziemlicher Sicherheit auf diese Experimente zurückzuführen und richtet in unserem Land nun verheerende Schäden an.“

„RSV stammt aus einem Labor und ist heute die häufigste Todesursache bei Kindern in unserem Land.“

„Und natürlich die COVID-19-Pandemie, die für die ganze Welt ein Trauma war.“

„All diese Krankheiten lassen sich glaubwürdig mit Gain-of-Function-Forschung in Verbindung bringen.“

„Es handelt sich um etwas, das enorme Kosten verursacht und dessen Nutzen nicht nachgewiesen ist.“ Quelle X

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Beistandsklausel: Ziehen wir bald mit den Briten in den Krieg?

Ein möglicher Verteidigungspakt zwischen Deutschland und Großbritannien wirft Grundsatzfragen auf – und könnte Europas Sicherheitsarchitektur verändern.

Am 17. Juli 2025 unterzeichneten Deutschland und das Vereinigte Königreich den deutsch-britischen Freundschaftsvertrag („Kensington-Vertrag“).

Artikel 3 enthält eine Beistandsklausel: Bei einem bewaffneten Angriff verpflichten sich beide Staaten, einander zu helfen – ausdrücklich auch mit militärischen Mitteln. Die Klausel ergänzt die bereits bestehende NATO-Beistandspflicht nach Artikel 5. Der Vertrag musste anschließend noch ratifiziert werden. Offizieller Vertragstext der britischen Regierung

Wird Deutschland künftig automatisch in einen militärischen Konflikt hineingezogen, wenn sich Großbritannien bedroht sieht? Und ebenso umgekehrt? Kernstück des geplanten Abkommens ist laut Politico ein Kapitel zur Verteidigung. Es baut auf dem bereits 2024 unterzeichneten Trinity House Agreement auf, in dem London und Berlin vereinbart hatten, jede strategische Bedrohung des einen Partners als Bedrohung für beide zu verstehen. Mit dem neuen Vertrag würde dieser Grundsatz nun vertraglich bindend.

Deutschland hätte damit eine Beistandsklausel nicht nur mit Frankreich – sondern auch mit Großbritannien, den beiden europäischen Atommächten. Für Bundeskanzler Friedrich Merz, der eine stärkere europäische Eigenständigkeit in der Verteidigungspolitik anstrebt, ist das offenbar ein logischer Schritt. Laut Politico ist das Abkommen Ausdruck seines Wunsches, Europas Sicherheit auch ohne Rückhalt der USA abzusichern. Die Europäer bereiten sich zunehmend auf ein Szenario vor, in dem die USA unter Präsident Donald Trump nicht mehr uneingeschränkt zur Seite stehen.

Was das Abkommen konkret bedeutet, bleibt abzuwarten. Wird künftig ein Cyberangriff auf britische Infrastruktur automatisch zur deutschen Sicherheitskrise? Müssen deutsche Soldaten in Konflikte ziehen, in die Großbritannien involviert ist – etwa im Indopazifik. Der Begriff der „strategischen Bedrohung“, der der Beistandsklausel zugrunde liegt, lässt viel Raum für Interpretationen. Und genau darin liegt die politische Sprengkraft. Die Frage steht im Raum – ziehen wir bald mit den Briten in den Krieg?

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Lehrerin gehört „vergewaltigt“: „Du Frau hast nichts zu sagen! Sei leise, du Hure“

Jahrelang soll ein Jugendlicher an Kärntner Schulen Lehrer und Mitschüler beleidigt und bedroht haben. Der Bursch wurde von der Schule verwiesen.

73 Stimmen dafür, keine einzige dagegen: Für die Lehrer einer Kärntner Schule war im April die Grenze erreicht. Die Schulkonferenz beantragte einstimmig den Ausschluss eines 17-jährigen Schülers. Vorausgegangen waren über Jahre hinweg zahlreiche dokumentierte Vorfälle – darüber berichtet die „Kleine Zeitung“.

Brutale Prügel-Attacke – Bub will nicht mehr zur Schule

Ende April folgte die Bildungsdirektion dem Antrag und schloss den Jugendlichen von der Schule aus. Der Schüler und sein Erziehungsberechtigter wehrten sich dagegen vor dem Bundesverwaltungsgericht (BVwG). Ohne Erfolg: Die Beschwerde wurde als „unbegründet abgewiesen“. Weiterlesen auf heute.at

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Mehrere AKW wegen der Hitze heruntergefahren

In der Schweiz ist wegen des warmen Flusswassers einer der Reaktoren des Kernkraftwerks Beznau abgeschaltet worden. Der zweite Reaktor arbeite mit halber Leistung, teilte die Betreibergesellschaft Axpo mit. Die Maßnahmen dienten dem Schutz des Ökosystems des Flusses Aare und der Einhaltung der strengen umweltrechtlichen Vorgaben. (…)

Angesichts der extremen Hitze in Frankreich hatte der staatliche Stromkonzern EDF bereits vorgestern das Kernkraftwerk Golfech im Süden des Landes heruntergefahren. Dies sei am späten Sonntagabend geschehen, um ein Aufheizen des Flusses Garonne zu verhindern, aus dem das Kraftwerk sein Kühlwasser bezieht, teilte EDF mit. (…)

Auch im westfranzösischen Atomkraftwerk Blayais wurde die Leistung am Sonntag reduziert, um ein Aufheizen der Mündung der Gironde zu verhindern. Für das im Süden gelegene AKW Bugey, das sein Kühlwasser aus der Rhône bezieht, wurde ein Herunterfahren ins Auge gefasst. Via tagesschau.de

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Versorgungsprobleme in Europa: Stromausfälle in Deutschland und Italien

Die vergangenen Tage haben in Teilen Europas die Stromversorgung überfordert. Besonders betroffen waren Regionen in Deutschland und Italien, wo Transformatoren ausfielen und ganze Stadtviertel ohne Versorgung blieben. Die Ereignisse werfen ein Schlaglicht auf die strukturellen Schwächen vieler Stromnetze – und den Unterschied zu stabileren Ländern wie Frankreich und Dänemark. (…)

(…) Im Juli, kam es in etwa 30 Ortschaften im Raum Kaiserslautern und Kusel zu Ausfällen der Energieversorgung. Stromausfälle gab es in den vergangenen Tagen zudem in mehreren Städten Italiens. Betroffen waren unter anderem Florenz, Mailand, Bergamo und zum Teil auch Rom. In Florenz kam es dabei zu Ausfällen von Geldautomaten oder Rolltreppen. In zahlreichen Geschäftslokalen konnten Zahlungen nur noch mit Bargeld erfolgen. Weiterlesen auf epochtimes.de

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