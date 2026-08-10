Moderne Technologie UND Gesundheit und Lebensfreude kombinieren? Das geht!

Bild: Vita-chip

Elektromagnetische Felder sind überall. Nicht nur um Mikrowellen-Öfen oder Fernsehen und Computern. Das weltweite Handynetz ist bis ins letzte Dorf gekommen, auch in Entwicklungsländern. Und, seien wir ehrlich, es lebt sich sehr bequem damit.

Heute hat fast jeder ein Smart-Phone, das den „Communicator“ aus der Serie „Enterprise“ wie ein Saurier aus alter Zeit aussehen lässt: der heutige Tausendsassa bietet uns Textnachrichten, Messenger, Zugang zu Filmen auf Videoplattformen. Er übersetzt Sprachen, ist ein Taschenrechner und hat auch ein Navigationsprogramm, es gibt eine App für alles, was man sich nur vorstellen kann. Es ist schon eine unglaubliche Entwicklung und macht unser Leben leichter und bunter.

… zahlen wir vielleicht einen hohen Preis dafür?

Was die negative Seite dieser elektromagnetischen Felder (EMF)all diese wundervollen Dienste und Vorteile zur Verfügung stellt, betrifft, so gibt es warnende Stimmen. Es ist mittlerweile schon belegt, dass dieses riesige Netz, in dem wir uns 24 Stunden am Tag bewegen, unseren Körper und unser Gehirn beeinflussen.

Denn der Mensch, wie alles Lebendige, ist ein elektrisches Wesen. Lebende Zellen haben ein schwaches, elektrisches Potenzial. Man kann dieses Feld um Menschen, Tiere und Pflanzen auch per Spezialkameras sichtbar machen. Die elektromagnetischen Felder, in denen wir uns bewegen zwischen all den Geräten um uns herum, sind um ein Vielfaches stärker. Es fehlt daher nicht an Warnungen. Das praktische „Babyphone“ könnte mit seiner Strahlung schon in der Phase, wo die Schädelknochen noch nicht zusammengewachsen sind und das kleine Hirnchen nur unter einer Hautschicht liegt, schädlich sein, schreibt die unabhängige Webseite „Gesundheitsmagazin“ .

„ Einige Studien an Menschen, die schon früh mobile Telefone nutzten, deuten an, dass es Anzeichen dafür gibt, dass bei ihnen häufiger Tumore im Gehirn auftreten. Die Experten und Expertinnen der IARC waren sich über die Aussagekraft der Daten jedoch nicht einig. Deshalb stuften sie hochfrequente Felder als vielleicht krebserregend ein.“

Panikmache ist keine Hilfe, Vita Chip hat Lösungen

Wir leben in einem Meer aus Signalen. WLAN, 5G, Bluetooth, Smart Devices – sie begleiten uns rund um die Uhr, oft näher als uns bewusst ist. Was als Fortschritt gilt, bringt auch neue Herausforderungen mit sich. Viele spüren, dass der Körper auf Dauer gestresst wirkt – ohne äußeren Anlass, aber mit innerem Unwohlsein und Energielosigkeit.

Bevor Dir angst und bange wird, sagen wir Dir gleich: Wir von Vita Chip haben schon seit einigen Jahren das als Herausforderung angenommen, eine Lösung zu finden und haben sie auch gefunden. Wir sind konsequent einen anderen Weg gegangen.

Die wenig zielführenden Empfehlungen, das WLAN abends abzuschalten, (wenn dann doch noch zwanzig oder mehr WLANs aus der Nachbarschaft in Dein Schlafzimmer funken?), nicht in den nahen Umkreis von 5G zu ziehen oder das Smartphone nicht direkt ans Ohr zu halten bringen nichts. Es gibt Anbieter, die Dir versprechen, Dich vor der Strahlung zu schützen. Das ist nicht wirklich möglich. Wir können diese elektromagnetischen Strahlungen nicht „abstellen“. Das ginge nur, wenn Du in einem Faradayschen Käfig sitzt, der komplett alle Strahlung abschirmt: Kein WLAN, Handy, kein Empfang von irgendwas.

Wir von Vita Chip haben beschlossen, ehrlich zu sein und uns daran zu orientieren, was nach eingehender, seriöser Forschung möglich ist. Wir wollen den Menschen wirksame Methoden und Produkte geben, die die potenziell negativen Einflüssen, die die moderne Technik nun einmal neben all den wunderbaren Dingen in unser Leben gebracht hat, in einer Weise zu verändern, die sie bioverträglicher, harmonischer und energiefreundlicher macht.

Eine interessante Studie zeigt beispielsweise mithilfe von Emoto Wasserkristallfotografie, was der EMF-Schutz mit Vita Chips bewirken kann. Hier wurde die Veränderung in Wasserstrukturen dokumentiert, die elektromagnetischen Feldern ausgesetzt waren. Anschließend wurden diese Ergebnisse Wasserstrukturen gegenübergestellt, die mithilfe eines Vita Chips geschützt wurden.

Wir sehen unsere Aufgabe darin, die schädlichen Komponenten zu harmonisieren und auf diese Weise nicht gegen die Technik, sondern mit ihr zu gehen. Wir bringen diese neuen Technologien in Harmonie mit den Menschen, dank einer lang und sorgfältig entwickelten Bewusstseinstechnologie. Das ist uns mit dem Vita Chip – 5G hervorragend gelungen , wie die Kundenrückmeldungen belegen.

Damit ist eine ganz andere Energie geschaffen worden im Umgang mit Smartphones, WLAN und den Bildschirmen, die uns überall begleiten. Der Vita Chip ist die Lösung. Er verändert die moderne, faszinierende Welt der Technologie zum Verbündeten für Gesundheit, Produktivität und Wohlbefinden. So wird der „ElektroSMOG“ umgewandelt in eine neue, harmonischere, lebensfreundliche Form.

Wie seelische Belastungen Spuren hinterlassen, kann auch technischer Dauerstress feinste Spuren im System hinterlassen – oft leise, oft übersehen. In einer Welt voller elektromagnetischer Felder stellt sich die Frage: Wie wollen wir in dieser Realität leben? Es beginnt mit Bewusstsein – und mit kleinen Entscheidungen im Alltag.

Wir von Vita Chip bieten ein Produkt an, das keine Angst schürt, sondern elegante, harmonische Lösungen, die bestechend einfach sind. Wir schaffen mit Vita Chip ein mit völlig neuen Bewusstseinstechnologien ein Transformationsprodukt für digitale Lebensräume.

Starte mit Vita Chip in ein neues, harmonisches Leben mit mehr Gesundheit und weniger Stress!

Viele Anbieter kämpfen gegen den „bösen Elektrosmog als Gefahr“ an. Wir von Vita Chip, sehen die digitale Belastung als ein Feld, das durch unsere ausgereiften Produkte bewusst harmonisiert und sogar in eine bessere Nutzungsqualität verwandelt werden kann. So macht Vita Chip den feinen Unterschied von „Kampf gegen die moderne Technik“ und „spürbarer Raumqualität“.

Unsere Kunden berichten, das auch genau so erfahren zu haben

Beispielsweise ein Verbrenner-Auto hat schon jede Menge Elektronik an Bord, die unsere Eigenfrequenzen stören. Ein E-Auto toppt das um das Vielfache. Das vita System 8 „Car“ sorgt dafür, dass Du dein Ziel stressfrei und entspannt erreichst, indem es die unzähligen elektromagnetischen Störfaktoren in deinem Fahrzeug neutralisiert und harmonisiert. Der Unterschied ist wirklich spürbar!

Du hast eine Firma und möchtest für Deine Mitarbeiter mit energiefreundlichen Arbeitsplätzen eine angenehme, produktive Umgebung bereitstellen? Damit die Arbeit mit den modernen Techniken sie nicht belastet, sondern im Gegenteil – dank dieser neuen Bewusstseinstechnologien werden die Kollegen und Mitarbeiter ihre Energie, Klarheit und natürliche Balance bewahren. Vita Chip macht Arbeits-, Seminar- und Praxisräume energiefreundlicher. Für Unternehmen, die Technik nutzen und zugleich die Lebendigkeit ihrer Mitarbeiter, Kunden und Räume stärken wollen.

Andere Anbieter reden nur über Strahlung. Vita Chip bietet Lösungen für konkrete Alltagssituationen, etwa Smartphone am Körper, viel telefonieren, LED-Wände, lange Seminartage oder Bildschirmarbeit.

Neugierig geworden? Dann schau Dich doch einmal um auf der Seite vita – chip.com . Finde heraus, was Ärzte und Heilpraktiker zu Vita Chip sagen, welche Erfahrungen Kunden gemacht haben, welche Studien es zu diesem System gibt. Schau Dir die verschiedenen Möglichkeiten mit Vita Chip an und sieh, wie die Bewertungen von Kunden sind.

Und falls Du doch nicht zufrieden bist, Du hast 90 Tage Widerrufsrecht und Geld-zurück-Garantie, ohne wenn und aber. Und unser Kundenservice-Team ist immer gern bereit, alle Deine Fragen und Wünsche anzuhören und zu helfen.

Wir freuen uns auf Dich!



Peter Andres,

Gründer von Vita Chip

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